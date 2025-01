(C)「No No Girls THE FINAL」製作委員会

アーティスト兼プロデューサーとして活躍する SKY-HIがCEOを務め、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント&レーベル・BMSGが、ラッパー&シンガーのちゃんみなをプロデューサーに迎えて開催したガールズグループオーディション「No No Girls」。デビューメンバーが決まる最終審査イベント「No No Girls THE FINAL」が2025年1月11日にK-Arena Yokohamaで開催。動画配信サービス「Hulu」では、最終審査イベント「No No Girls THE FINAL」の4時間にわたるイベント「No No Girls THE FINAL 完全版」を1月26日午後6時から独占疑似生配信する。

「No No Girls」は、『身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください』というアーティストのちゃんみ なの前代未聞の募集メッセージからはじまったガールズグループオーディション。国内のみならず韓国やアメリカをはじめとした 世界各国から、7,000通を超える応募が集まった。プロデューサーのちゃんみなには、見た目や声に対して「No」をつきつけられ、ガールズグループを志すもデビューすることが叶わなかった過去がある。本オーディションで書類・対面審査を通 過し集まったのは、彼女と同じように「No」をつきつけられたり、自分自身を否定してきたガールズ30人たち。ちゃんみなだからできる指導と審査、そしてBMSGが掲げる”才能を殺さないために”のもと、参加者たちを世界で活躍できるガールズグループへと導いてきた。

このオーディションは BMSG 公式 YouTube(毎週金曜午後 8 時)で配信され、瞬く間に注目 のオーディションになった。YouTubeでは観られない未公開シーンが満載な「No No Girls 完全版」(毎週日曜正午)最新エピソードまでの全話をHuluで見放題独占配信している。

最終審査に進んだ 10 人の候補者たちの運命が決まる最終審査イベント。このイベントではファイナリストだけでなく3次審 査まで進んだ候補者30人全員が出演するパフォーマンスや、オーディションのプロデューサー・ちゃんみなによるスペシャルステージに加え、ステージを盛り上げるMCの森三中・大島美幸とガンバレルーヤによる3人組ユニット「MyM(マイム ー)」、そして スペシャルゲストとして倖田來未と(sic)boy のパフォーマンスも披露。その模様も「No No Girls THE FINAL 完全版」で楽しめる。最終審査イベント「No No Girls THE FINAL 完全版」の視聴チケットは Huluで販売中。

毎週日曜の正午に新エピソードを配信している見放題配信の「No No Girls 完全版」でも後日の配信で最終審査の模様がエピソードに含まれる予定。【疑似生・見逃し配信概要】 ■タイトルNo No Girls THE FINAL 完全版■疑似生配信日時1月26日(日)午後6時00分 開演■見逃し配信日時 疑似生配信後、準備出来次第 〜 2025年2月9日(日)午後11:59まで※疑似生配信ご視聴の際は、巻き戻しや一時停止はできません。■出演者SKY-HI / ちゃんみな / No No GirlsSpecial Guest 倖田來未 /(sic)boyMC MyM■視聴料金3,900 円(税込)■販売期間 ※販売期間は予告なく変更になる場合がございます。2025 年 1 月 12 日(日)午後 4:30 〜 2月9日(日)午後 6:00まで■購入 URLhttps://www.hulu.jp/store/no-no-girls-the-final-complete-edition