BMSG×ちゃんみなによるガールズグループオーディション『No No Girls』の最終審査イベントの様子を、動画配信サービス『Hulu』にて『No No Girls THE FINAL 完全版』として独占疑似生配信する。

『No No Girls THE FINAL』は、1月11日にKアリーナ横浜にて開催。本イベントでは、10人のファイナリストだけでなく3次審査まで進んだ候補者30人全員が出演するパフォーマンスや、オーディションのプロデューサー ちゃんみなによるスペシャルステージも披露。さらに、MCの森三中 大島美幸とガンバレルーヤによる3人組ユニット MyMがステージを盛り上げ、スペシャルゲストとして倖田來未と(sic)boyのパフォーマンスも行われた。

そんなパフォーマンスの模様も、『No No Girls THE FINAL 完全版』で見ることができる。疑似生配信は1月26日午後6時から、見逃し配信は疑似生配信後、準備ができ次第開始し、2月9日午後11時59分まで視聴可能。視聴チケットはHuluにて販売中だ。

また、毎週日曜正午に新エピソードを配信している見放題配信の『No No Girls 完全版』においても、後日の配信で最終審査の模様がエピソードに含まれる予定となっている。

(文=リアルサウンド編集部)