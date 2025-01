『No No Girls THE FINAL完全版』Huluにて独占疑似ライブ配信決定【BMSG×ちゃんみな】

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■10人の候補者たちの運命が決まる最終審査イベントには、ファイナリストだけでなく、3次審査まで進んだ候補者30人全員が出演!

ガールズグループオーディション『No No Girls』のデビューメンバーが決まる最終審査イベント『No No Girls THE FINAL』が、1月11日、神奈川・K-Arena Yokohamaにて開催。4時間にわたって行われた同イベントの模様を余すところなく楽しめる『No No Girls THE FINAL 完全版』が、1月26日18時よりHuluにて独占疑似生配信される。

プロデューサー・ちゃんみなの「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください」という前代未聞のメッセージから始まった『No No Girls』。

最終審査に進んだ10人の候補者たちの運命が決まる最終審査イベント。このイベントでは、ファイナリストだけでなく、3次審査まで進んだ候補者30人全員が出演するパフォーマンスや、オーディションのプロデューサー・ちゃんみなによるスペシャルステージに加え、ステージを盛り上げるMCの森三中・大島美幸とガンバレルーヤによる3人組ユニットのMyM(マイムー)、そしてスペシャルゲストの倖田來未と(sic)boyのパフォーマンスも楽しめる。

『No No Girls THE FINAL 完全版』の視聴チケットはHuluにて販売中。販売期間は2月9日18時まで。あらたなガールズグループの誕生の瞬間と彼女たちの人生を懸けたパフォーマンス、そして豪華出演者たちによるパフォーマンスをぜひチェックしよう。

なお、毎週日曜の12時に新エピソードが配信される見放題配信の『No No Girls完全版』でも、後日の配信で最終審査の模様がエピソードに含まれる予定だ。

配信情報

『No No Girls THE FINAL 完全版』

01/26(日)18:00開演 ※疑似生配信

※見逃し配信:疑似生配信後、準備出来次第~02/09(日)23:59まで

※疑似生配信視聴の際は、巻き戻しや一時停止は不可

出演:SKY-HI/ちゃんみな/No No Girls

Special Guest:倖田來未/(sic)boy

MC:MyM

