SKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル「BMSG」が、ラッパー/シンガーのちゃんみなをプロデューサーに迎え、初のガールズグループ結成を目指すオーディション番組『No No Girls』の最終審査が11日、神奈川・Kアリーナ横浜で開催された。その模様が、12日午後2時から「BMSG」公式YouTubeチャンネルで1回限りの配信され、同時接続者数が56万人を超えた。

最終審査である『No No Girls THE FINAL』は、一般チケットが3分で完売し、総申し込み数が約5万人とドーム規模に達した。そのため、1回限りのYouTube配信が決定。約40万人の視聴数でスタートした配信は、結果発表前には52万人を超え、デビューメンバー発表時には55万人、その後に56万人を超えた。SKY-HIは、配信中にXを更新。「同時接続数50万人突破しました!とんでもないことになっています」とつづった。視聴者からも「本当にとんでもない」「驚異の新人すぎる」「ノノガ、視聴者数もやばい」「視聴者数、すごすぎ」「本当にデビュー前?」といった驚きの声が寄せられている。『No No Girls』は、SKY-HIが代表をつとめる「BMSG」のスローガン”才能を殺さないために”に共鳴した形で、ラッパー/アーティストのちゃんみながプロデューサーに抜てき。「No Fake(=本物であれ)」「No Laze(=誰よりも一生懸命であれ)」「No Hate(=自分に中指を立てるな)」を掲げ、募集時には「身長、体重、年齢はいりません。ただ、あなたの声と人生を見せてください。」と応募者を募り、7000人を超える応募者が参加した。11日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催され、12日に「BMSG」公式YouTubeで配信された最終審査『No No Girls THE FINAL』では、デビューメンバーが決定。CHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAが「HANA」として今春、BMSGと初タッグとなるソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビューする。【デビューメンバー】■CHIKA(チカ)生年月日/2004年8月31日(20歳)出身地/福岡■NAOKO(ナオコ)生年月日/2005年8月23日(19歳)出身地/大阪■JISOO(ジス)生年月日/2000年9月8日(24歳)出身地/韓国■YURI(ユリ)生年月日/2006年8月24日(18歳)出身地/東京■MOMOKA(モモカ)生年月日/2004年4月27日(20歳)出身地/東京■KOHARU(コハル)生年月日/2005年10月9日(19歳)出身地/埼玉■MAHINA(マヒナ)生年月日/2009年3月25日(15歳)出身地/東京