アーセナルは今冬ウクライナ代表DFの売却に動くようだ。



『Fotospor』によると、アーセナルに所属する28歳のウクライナ代表DFオレクサンドル・ジンチェンコに今冬インテルとフェネルバフチェ行きの可能性があるという。



2022年7月にミケル・アルテタ監督と共にマンチェスター・シティからアーセナルへの移籍を決断したジンチェンコ。加入当初は主力として活躍していたものの、近年は出場機会が限定的に。今季もプレミアリーグの先発出場が2試合にとどまるなど序列は低下していた。





That technique



On this day last year, Zinchenko scored this goal against Burnley pic.twitter.com/HuBwSfxl8d