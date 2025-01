ウェストハム・ユナイテッドは今冬積極的な動きを見せるようだ。



『TEAMtalk』によると、新たなウェストハムの指揮官に就任したグレアム・ポッター監督は今冬の移籍市場でチェルシーからDFベン・チルウェル、MFキアナン・デューズバリー・ホールの両獲りを画策しているという。



レスター・シティの下部組織出身のチルウェルは2020年8月にチェルシーに完全移籍すると、20-21シーズンのチャンピオンズリーグ優勝に大きく貢献するなど、クラブの顔として活躍。しかしその後の21-22シーズンに右膝前十字靭帯損傷で約6カ月の離脱を強いられると、翌年の22-23シーズンには2度のハムストリング負傷。昨季も怪我が続き、今季は新たに指揮官に就任したエンツォ・マレスカ監督の下で完全に構想外となり、退団は既定路線となっていた。





First Champions League goal for Ben Chilwell last time out @ChelseaFC | #UCL pic.twitter.com/3Xx2NP3DLI