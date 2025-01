リヴァプールは生え抜き選手の売却を検討している。



『The Sun Football』によると、リヴァプールは今冬の移籍市場で21歳のハーヴェイ・エリオットの売却を検討しているという。



フラムやリヴァプールの下部組織で育ったエリオットはフラムでトップチームデビューを飾ると、2019年7月にはリヴァプールへの加入を決断。20-21シーズンにブラックバーン・ローヴァーズへのレンタル移籍を経験したエリオットは翌シーズンからリヴァプールに復帰。同クラブではここまで公式戦通算129試合に出場するなどクラブの期待の若手として活躍していた。しかし今季は昨年負った怪我の影響もあり、序列は低下。プレミアリーグでの出場は途中出場での7試合のみになっており、出場機会は限定的になっていた。



そんなエリオットに今冬クラブを離れる可能性が浮上。同メディアによると、リヴァプールは4000万ポンド以上のオファーがあれば、エリオットが今月中にクラブを退団することを許可するという。



エリオットには現在ブライトンやボルシア・ドルトムントが興味を示しているというが、果たして退団を決断するのだろうか。今後の動向から目が離せない。

