“憧れの異世界。”のブランドを掲げる長崎「ハウステンボス」にて、冬季限定イベント「白銀の世界」を開催。

「イルミネーションアワード総合エンタテインメント部門」にて10年連続日本一を獲得しているイルミネーションで、ヨーロッパの街並みが雪景色のように”真っ白“な銀世界に輝き、感動のひとときが過ごせます。

今回は、そんな「白銀の世界」期間中にチーズワーフ2Fで提供される、「キャラメル風味のバスクチーズケーキ」を紹介していきます。

ハウステンボス/チーズワーフ2F「白銀の世界 2025」キャラメル風味のバスクチーズケーキ

提供期間: 2025年1月11日 〜 2025年2月27日

提供店舗:ハウステンボス/アトラクションタウン「チーズワーフ(2階レストラン)」

価格:950円

ハウステンボスのイルミネーションが期間限定で“真っ白”に輝く特別なシーズン『白銀の世界』を2025年も開催。

クリスマスシーズンのシャンパンゴールドに彩られた場内から一変、雪景色のように “真っ白”に光輝く幻想的な銀世界が届けられます。

アトラクションタウンにある本格チーズフォンデュを楽しめるレストラン「チーズワーフ」では、「キャラメル風味のバスクチーズケーキ」を提供。

キャラメル風味の濃厚でクリーミーなバスクチーズケーキ。

雪の結晶をイメージした琥珀糖でデコレーションされた、目でも楽しめる一皿です。

繊細な飴細工とキラキラとした銀粉で『白銀の世界』を表現。

真っ赤ないちごも添えられています。

画像提供:ハウステンボス

本格チーズフォンデュを楽しんだあと、食後のデザートにいただきたい一品。

ハウステンボス/チーズワーフ2F「白銀の世界 2025」キャラメル風味のバスクチーズケーキの紹介でした。

ヨーロッパの街並み一面が “真っ白”に輝くイルミネーション!ハウステンボス『白銀の世界』2025 ヨーロッパの街並み一面が “真っ白”に輝くイルミネーション!ハウステンボス『白銀の世界』2025 続きを見る

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】飴細工と琥珀糖が美しい!ハウステンボス/チーズワーフ2F「白銀の世界 2025」キャラメル風味のバスクチーズケーキ appeared first on Dtimes.