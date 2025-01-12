Æ£¤¢¤ä»Ò¡¢ºäËÜÅßÈþ¤Î¼êÎÁÍý¤Ë¡È¹ë²Ú¡É¤Ê¤ªÊÖ¤·¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡±é²Î²Î¼ê¤ÎÆ£¤¢¤ä»Ò¡Ê63¡Ë¤¬1·î11Æü¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£ºäËÜÅßÈþ¡Ê57¡Ë¤¬¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡×¤Î¤ªÊÖ¤·¤Ëºî¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºäËÜÅßÈþ¤Î¡È¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡É
¡¡2025Ç¯1·î9Æü¡¢Æ£¤Ï¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡Ö¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¡¢ÅßÈþ¤µ¤ó¼êºî¤ê¡¢¥Þ¥è¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°Ç¯Ëö¤ËÄº¤¤¤¿¡¢ÂçÊ¬»º¼Ö³¤Ï·¤òÆþ¤ì¤¿¤é¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ë¡£ÂçËþÂ¡¼¡¼¡¼¡×¤È¡¢ºäËÜ¤Ë¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡11Æü¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÅßÈþ¤µ¤ó¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Î¤ªÊÖ¤·¤ËÅ·¤×¤é¤òÍÈ¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¿¥é¤Î²ê¡¢¥ì¥ó¥³¥ó¡¢¼Ö³¤Ï·¡¢³ªÄÞ¤Ê¤É¤ÇÅ·¤×¤é¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÊÆÌý¤ÇÍÈ¤²¤ë¤«¤é¥«¥é¥Ã¤ÈÍÈ¤¬¤Ã¤Æ¹á¤Ð¤·¤¤¡£¤á¤Ã¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡£¥¿¥é¤Î²ê¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤Ï¡¢½Õ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¡¢ºäËÜ¤Ë¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅßÈþ¤µ¤ó¤Î¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Î¤ªÊÖ¤·¤Ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¡×
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¡Ö¹ë²Ú¤ÊÅ·¤×¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¢¤ä»Ò¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î¹âµéÅ·¤×¤é¡¢ÅßÈþ¤Á¤ã¤óÂç´î¤Ó¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë