°ìÂÎ²¿¤¬¡ª¡©Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡õ±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡¢Áë³°¤ò°ì½ï¤Ë¥¥ç¥í¥¥ç¥í ²áµî¤Ë¤ÏÌîÄ»·ãÆÍ¤â¡Ä¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡Ö¤¡¼¤Ë¡¼¤Ê¡¼¤ë¡¼¡×
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ý²¦¡¢´ýÀ»¡¢22¡Ë¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡Ö°Ï¸ë¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë Âè74´üALSOKÇÕ²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¡×¤¬1·î12Æü¤Ë³«Ëë¡£ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Î¡Ö³ÝÀî¾ë Æó¤Î´ÝÃã¼¼¡×¤ÇÂè1¶É¤ÎÂÐ¶É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£1ÆüÌÜ¤Î¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤¬Áë³°¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¥¥ç¥í¥¥ç¥í¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¡¼¤Ë¡¼¤Ê¡¼¤ë¡¼¡×¡Ö²¿¤ò¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¤á¤Ã¤Á¤ã¸«¤Æ¤ë¡ÄÁë¤Î³°¤òÃí»ë¤¹¤ëÆ£°æ²¦¾¤È±ÊÀ¥¶åÃÊ
¡¡ÀÅ²¬¸©À¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë³ÝÀî»Ô¤Î¡Ö³ÝÀî¾ë Æó¤Î´ÝÃã¼¼¡×¤Ç³«Ëë¤·¤¿º£Ç¯ºÇ½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¡£Æ£°æ²¦¾¤Ï3²óÌÜ¡¢Âè70´ü°ÊÍè¤ÎÄ©Àï¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÍèË¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡³«Ëë¶É¤Ï¡¢±ÊÀ¥¶åÃÊ¤ÎÀè¼ê¤ÇÁê³Ý¤«¤ê¤Î½Ð¤À¤·¤Ë¡£Æ£°æ²¦¾¤È¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç4²óÌÜ¤Î·ãÆÍ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢2ÆüÀ©¤ÎÂÐ¶É¤Ï½é¤á¤Æ¤È¤¢¤êÀè¼êÈÖ¤Ë¸þ¤±¤¿ÍÑ°Õ¤ÎºîÀï¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦ÂÐ¶É¼¼¤À¤¬¡¢Ãë¿©µÙ·Æ¤ÎÄê¹ï¤¬¶á¤Å¤¯¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤¬Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁë¤Î³°¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë¾ìÌÌ¤â¡£ÌîÄ»¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¯¤Ê¤É¾ë²¼¤ÎÀÅ¤«¤Ê´Ä¶¤È¤¢¤ê¡¢µ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö³ÝÀî¾ë Æó¤Î´ÝÃã¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢2010Ç¯¤ÎÂè59´ü¤«¤é14Ç¯Ï¢Â³¤Ç²¦¾Àï¤ò¼Â»Ü¡£Á°Ç¯¤ÎÂè73´ü¤ÏÂè6¶É¤Î³«ºÅ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ£°æ²¦¾¤¬4Ï¢¾¡¤ÇËÉ±Ò¤ò·è¤á¤¿¤¿¤á¡¢º£²ó¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê15²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤ÎÂÐ¶É»þ¤Ë¤Ï¡¢Áë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌîÄ»¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¤¹¤°¤Ë²óÉü¤·¤ÆÈô¤ÓÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤¬¡¢²¦¾Àï³«ºÅ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈþ¤·¤¯Ëá¤¾å¤²¤é¤ì¤¿Áë¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£°æ²¦¾¤È±ÊÀ¥¶åÃÊ¤¬Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÁë¤Î³°¤Ë¸«Æþ¤Ã¤¿¤È¤¢¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¡Ö¤¡¼¤Ë¡¼¤Ê¡¼¤ë¡¼¡×¡Ö²¿¤ò¸«¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¡ÖÄ»¤¬Íè¤¿¤È¤«¡©¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤·¤é¡×¡ÖÌÜ¤òµÙ¤Þ¤»¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë