モラントの決勝点でグリズリーズがウルブズを撃破…ベンチ入りの河村勇輝は出場機会なし

1月12日(現地時間11日)、NBAのレギュラーシーズンが行われ、河村勇輝が所属するメンフィス・グリズリーズは、ミネソタ・ティンバーウルブズとアウェーで対戦した。

第1クォーターからウルブズのドンテ・ディビンチェンゾに11得点を奪われるが、グリズリーズはザック・イディーやサンティ・アルダマが得点を重ね、35-33で最初の12分間を終える。続く第2クォーターでは大黒柱のジャレン・ジャクソンJr.が16得点と気を吐くと、64-65の接戦で試合を折り返した。

迎えた第3クォーター、今度はデズモンド・ベインがアウトサイドから得点を重ねてチームをけん引するが、99-103と追いかける展開に。勝負の第4クォーターでも両チームが譲らず、一進一退の攻防が続く。試合残り1分を切って、ジャ・モラントが同点のレイアップを決めると、直後にジャクソンJr.が相手のターンオーバーを誘発。さらに、残り18.6秒にモラントが勝ち越しのタフショットを決めると、グリズリーズが最後までこのリードを守り切り、127-125で激闘を制した。

敵地で勝利したグリズリーズは、ジャクソンJr.が33得点8リバウンド、ベインが21得点5リバウンド5アシストと活躍すると、勝負所で躍動したモラントは12得点をマーク。なお、ベンチ入りしていた河村は出場機会がなかった。

一方のウルブズは、ディビンチェンゾが27得点10リバウンド7アシスト、ジェイデン・マクダニエルズが21得点、ナズ・リードが19得点、ジュリアス・ランドルが18得点8リバウンド8アシスト、アンソニー・エドワーズが15得点を挙げるも、連勝が「3」でストップした。

■試合結果



ミネソタ・ティンバーウルブズ 125-127 メンフィス・グリズリーズ



MIN|33|32|38|22|=125



MEM|35|29|35|28|=127

TWO CRAZY JA BUCKETS IN THE FINAL MINUTE WIN IT FOR MEMPHIS 🍿🍿🍿 pic.twitter.com/RaidlrQC98

- NBA (@NBA) January 12, 2025