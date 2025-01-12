²¦»ÒÑÛ¡ÊµÈÅÄÈþ·î´î¡Ë¤ÏÉ±¥ÎµÜ¥ì¥¤¡ÊÅèºêÅÍ°¡¡Ë¤Î±¿Ì¿¤ÎÁê¼ê¤Ê¤Î¤«¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
²¦»ÒÑÛ¡ÊµÈÅÄÈþ·î´î¡Ë
µÈÅÄÈþ·î´î¤¬¥Ò¥í¥¤¥óÌò¤È¤·¤Æ¥á¥¤¥ó½Ð±é¤¹¤ë¡¢ ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥É¥é¥Þ¡ØÎø°¦³×Ì¿¡Ù¤¬1·î11Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿¡£¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¸¶ºî¤ÏLINE¥Þ¥ó¥¬¤ÇÇÛ¿®Ãæ¤Ç¹ñÆâÎß·×±ÜÍ÷¿ô4500Ëü²ó¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤ºî¡£´Ú¹ñÈ¯¤Îwebtoon¤ÇËÜ¹ñ¤Ç¤Ï¼Â¼Ì²½¤â¤µ¤ì¡¢Wanna One½Ð¿È¥Ñ¥¯¡¦¥¸¥Õ¥ó¡¢¥¤¡¦¥ë¥Ó¡¢THE BOYZ ¥è¥ó¥Õ¥ó¤é¹ë²Ú¶¥±é¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±À¤Âå¤Î ¹â¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ë¹â¹»À¸¤Î³Ø±à¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£(¢¨2024Ç¯11·î¸½ºß)
²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤ÇÆþ³Ø¤ÈÆ±»þ¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ ¼ç¿Í¸ø¡¦É±¥ÎµÜ(¤Ò¤á¤Î¤ß¤ä)¥ì¥¤¤¬¡¢ ±¿Ì¿Åª¤Ë½÷»Ò¹âÀ¸¡¦²¦»ÒÑÛ(¤ª¤¦¤¸¤ê¤ó)¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Îø¤ËÍî¤Á¡¢ÌÔ¥¢¥¿¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¤¬...¡£¡Ú1·î11ÆüÊüÁ÷Âè1ÏÃ(¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê)¡Û
¹â¹»Æþ³Ø¤òµ¡¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤Ï¤¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿É±¥ÎµÜ¥ì¥¤(ÅèºêÅÍ°¡)¡£ °ú±Û¤·¤ÎÅÓÃæ¡¢¤º¤Ã¤ÈÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾¯½÷¤Î³¨¡×¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê²¦»ÒÑÛ(µÈÅÄÈþ·î´î)¤È½Ð²ñ¤¦¡£ Æþ³Ø¼°ÅöÆü¤Ë¥Ð¥¹Âå¤¬¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ì¥¤¤Ï¡¢¶öÁ³µï¹ç¤ï¤»¤¿ÑÛ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤ë¡£ ÑÛ¤ÈÆ±¤¸¹â¹»¤À¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¥ì¥¤¤Ï¡È±¿Ì¿¡É¤ò´¶¤¸¡¢Í§¿Í¤Ç¤¢¤ë°ËÆ£¸ç¤Î½õ¸À¤Î¤â¤È¡¢¥Ð¥¹Âå¤òÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¸ý¼Â ¤ÇÀ¼¤ò³Ý¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬ ¶ÛÄ¥¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«À¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¦¡¦¡¦¡£ Ã¯¤«¤ËÉÕ¤¤Þ¤È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤ëÑÛ¤Ï¡¢Í§Ã£¤ÎÈþ±©(µÈÅÄÎâ¹á)¤È·Ã»Ò(ÃçµÈÎè°¡)¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È2¿Í¤Ï ¥ì¥¤¤Î¤â¤È¤ËÆÍ·â¤¹¤ë¡£¤½¤³¤ÇÑÛ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢¥Ð¥¹Âå¤òÂß¤·¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¥ì¥¤¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£ ¥ì¥¤¤Ï¶ÛÄ¥¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¼«¸Ê¾Ò²ð¤È¤È¤â¤ËÑÛ¤Ë¹ðÇò¤ò¤·¡¢Í§Ã£¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤½¤Î¾ì¤«¤éµî¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ ¤È¤¢¤ë±«¤ÎÆü¡¢»±¤òËº¤ì¤¿ÑÛ¤Î¤â¤È¤Ë¥ì¥¤¤¬¸½¤ì¡¢°ì½ï¤Ë»±¤òº¹¤·¤Æµ¢¤í¤¦¤ÈÍ¶¤¦¡£ ¥ì¥¤¤Ë¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿ÑÛ¤Ï¤½¤ì¤òÄ·¤Í½ü¤±Ç¨¤ì¤Ê¤¬¤é²È¤Ë¸þ¤«¤¦¡£ ÑÛ¤Ï²È¤ËÃå¤¤¤¿¤â¤Î¤Î²È¤Î¸°¤ò¼º¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¡¢¿Æ¤òÅà¤¨¤Ê¤¬¤éÂÔ¤Ä¤³¤È¤Ë¡¦¡¦¡¦¡£ ²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤ÎÃç¤Ï¡¦¡¦¡¦¡£¡Ú¥¥ã¥¹¥È&¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û½Ð±é ÅèºêÅÍ°¡(Lil ¤«¤ó¤µ¤¤) µÈÅÄÈþ·î´î»³Ãæ°ìµ±(AmBitious) µÈÅÄÎâ¹á ÃçµÈÎè°¡Æü¹âÍ³µ¯Åá ¾®ÅÄ°Ô¿¿(THE SUPER FRUIT) ·ª¸¶ñ¥¿Í ¤â¤¦Ãæ³ØÀ¸¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó2025Ç¯1·î11Æü(ÅÚ)¥¹¥¿¡¼¥ÈËè½µÅÚÍË ¿¼Ìë1»þ~1»þ30Ê¬ Á´10ÏÃ (´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë) ¢¨ÊüÁ÷»þ´ÖÊÑ¹¹¤Î²ÄÇ½À¤¢¤ê ¡úÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢TVer¤Ç¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®