【実食レポ】ホイップクリームたっぷり！ハウステンボス／ミッフィーのキッチンカー「ミッフィーのホワイトツリーココア」

ハウステンボスのアムステルダムシティにあるミッフィーのキッチンカー。

ミッフィーのかわいいイラストがラッピングされたキッチンカーがナインチェ前に登場しています。

そんなミッフィーのキッチンカーでは、「ミッフィーのホワイトツリーココア」を販売中☆

ハウステンボス/ミッフィーのキッチンカー「ミッフィーのホワイトツリーココア」

提供期間: 2024年12月24日〜

提供店舗:ハウステンボス/アムステルダムシティ「ミッフィーのキッチンカー」

価格:1,500円

ハウステンボスのアムステルダムシティにあるミッフィーのキッチンカーでは、「ミッフィーのホワイトツリーココア」を販売中!

ココアにホイップクリームをたっぷにのせて、真っ白なツリーを表現。

ホワイトチョコレートやアラザンで、まるで「白銀の世界」のような雰囲気になっています。

ミッフィーのクッキーもかわいい☆

「ミッフィーのホワイトツリーココア」はかわいいカップ付き。

オレンジとホワイト、好きなデザインから選ぶことができます。

2025年1月11日からスタートしている「白銀の世界」と一緒に楽しみたいメニュー。

ハウステンボス/ミッフィーのキッチンカー「ミッフィーのホワイトツリーココア」の紹介でした。

