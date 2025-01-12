B′zの出演が決定！『ap bank fes ′25 at TOKYO DOME ～社会と暮らしと音楽と～』第4弾アーティスト発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■B’zは、Bank Band with Great Artistsとして出演！

2月15日・16日に東京ドームにて開催される『ap bank fes ’25 at TOKYO DOME ～社会と暮らしと音楽と～』の第4弾出演アーティストが発表され、B’zの出演が決定した。

B’zの出演日は2月15日。小林武史と櫻井和寿を中心に結成されたBank Bandと共演するBank Band with Great Artistsとしての出演となる。

現在、「LEncore会員2次先行」「ローチケHMVプレミアム2次会員先行」「プレリクエスト2次先行」の3つのチケット先行抽選が受付中。いずれも申し込みは、1月21日23時59分まで。なお、「ファミリーボックス席（定員4名）」「バルコニー席」は受付終了となり、「指定席」のみの受付となる。

『ap bank fes ’25』オフィシャルグッズの事前通販もオンラインショップにて受付中。詳細はオフィシャルサイトをチェックしよう。

イベント情報

『ap bank fes ’25 at TOKYO DOME ～社会と暮らしと音楽と～』

02/15（土）東京・東京ドーム

02/16（日）東京・東京ドーム

■02/15（土）出演 ※Bank Bandを除き50音順

［Bank Band with Great Artists］

Bank Band / アイナ・ジ・エンド / imase / Salyu / スガ シカオ / B’z / 槇原敬之

［Band Act］

東京スカパラダイスオーケストラ / Mr.Children

■02/16（日）出演 ※Bank Bandを除き50音順

［Bank Band with Great Artists］

Bank Band / 上白石萌音 / JUJU / Superfly / 宮本浩次 / milet

［Band Act］

Saucy Dog / マカロニえんぴつ / Mr.Children

※Bank Band：小林武史（Key） / 櫻井和寿（Gu＆Vo＆Cho） / 小倉博和（Gu） / 亀田誠治（Ba） / 河村“カースケ”智康（Dr） / 山本拓夫（Sax＆Fl） / 西村浩二（Tp） / 四家卯大（Vc） / 沖祥子（Vn） / イシイモモコ（Cho） / 小田原 ODY 友洋（Cho）

『ap bank fes ’25 at TOKYO DOME ～社会と暮らしと音楽と～』

オフィシャルグッズストア

https://official-goods-store.jp/apbankfes/

公式サイト

https://www.apbank.jp/fes25/