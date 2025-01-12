ÃæÆü¤Î¿·¿ÍÆþÎÀ¤Ç²û¤«¤·¤Î¿ÍÊª¡Ö¤ª¤©¡×¡¡°úÂà¤«¤é1Ç¯¡ÄÂçÃ«À¤Âå¤¬Ê³Æ®¡Ö¤ª¸µµ¤¤½¤¦¡×
¸µÃæÆüÅê¼ê¤Î²¬ÌîÍ´°ìÏº»á¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°
¡¡ÃæÆü¤Ï¿·ÆþÃÄÁª¼ê¤ÎÆþÎÀ¤ÎÍÍ»Ò¤òµåÃÄ¸ø¼°YouTube¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Î¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¡Ê´ØÂç¡Ë¤é¤¬¥×¡¼¤µ¤ó¤Î¿Í·Á¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤Ê¤É¤·¤¿¤¬¡¢ºò¥ª¥Õ¤ËÎ¢Êý¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¸µÃæÆüÁª¼ê¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬²¬ÌîÍ´°ìÏº»á¤À¡£2019Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤ÇÃæÆüÆþ¤ê¡£2023Ç¯¤Ë15»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ±Ç¯¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¸½Ìò°úÂà¡£ÃæÆü¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À»¸÷³Ø±¡3Ç¯»þ¤ËÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¡¢Æ£Ï²¿¸ÂÀÏº¡Ê¥á¥Ã¥ÄFA¡Ë¤é¤È¹â¹»ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢ÀÄ³ØÂç¡¢Åì¼Ç¤È¥¢¥Þµå³¦¤Î¥¨¥ê¡¼¥È³¹Æ»¤òÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¡¢²¬Ìî¥¹¥«¥¦¥È¤Ï¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç¿·¿ÍÁª¼ê¤Ë»ÜÀß°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²¬Ìî¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö²¬Ìî¤µ¤ó¤ª¸µµ¤¤½¤¦¡×¡Ö²¬Ìî¤¯¤ó¡×¡Ö¤ª¤©¡Á²¬Ìî¤Ã¤Æ¥¹¥«¥¦¥È¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¡Ö²¬Ìî¤¯¤ó¤ª¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¡×¡Ö²¬Ìî¤¬¤¤¤¿¤Ê!!¡×¡Ö²¬Ìî¤¤¤ë¤ä¤ó¡¢¡¢2·³¤Î»î¹ç¥í¡¼¥Æ¤Þ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¨¤¨¤¨¤¨¡¢¡¢¡¢¡¢¡×¡£¸½ÌòÁª¼ê´éÉé¤±¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë