¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÄ«¥É¥é¡×¡©¸µ¥Æ¥ìÅìP¤¬»ØÅ¦¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é²ó»ëÄ°Î¨ºÇÄã¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤¿Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¡ÖÄ«¥É¥é¡×²½¤È¤Ï¡©
½é²ó»ëÄ°Î¨ºÇÄã¤ò¤¿¤¿¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿º£Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¡£¥É¥é¥Þ¤ò¿ôÂ¿¤¯´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¡¢¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤â¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÇºùÈþÎÓÂç³Ø·Ý½ÑÊ¸²½³Ø·²¶µ¼ø¤ÎÅÄÊ¥½ÓÉ§»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤¤¤Á¤Ð¤ó¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÖÄ«¥É¥é¡×¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¦¡£Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¡ÖÄ«¥É¥é¡×²½¤È¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤½¤ÎÌõ¤È¤Ï¡©
Äã»ëÄ°Î¨¤Î¸¶°ø¤Ï¡Ä¡Ä
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤¬Âç²Ï¥É¥é¥Þ½é²ó»ëÄ°Î¨ºÇÄã¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«ÏÀ¹Íµ»ö¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤Þ¤À³Ë¿´¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤é¤¬Ã±¤Ë¡ÖÆâÍÆÏÀ¡×¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢»ä¤Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤â¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Þ¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹½Â¤Åª¤ÊÊÑ²½¡×¤ËÄã»ëÄ°Î¨¤Î¸¶°ø¤òÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£Á°¿¦¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷»þÂå¤Ë¡¢»ä¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤Î¥É¥é¥Þ¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢Â¾¿Í¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«Ê¬¤Î´ë²è¤Ç¤¢¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥£¥ó¥°¤ä¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤â¼«¤é¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢½é²ó¤ò»ëÄ°¤·¤Æ¤Þ¤º°Ê²¼¤Î£´¤Ä¤ÎÍýÍ³¤òÄã»ëÄ°Î¨¤äÉÔÉ¾¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤¤¡£
£±¡²¥¿¥¤¥È¥ë¤ËÌ¥ÎÏ¤¬¤Ê¤¤
¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤ÏËÜÍè¡¢¤è¤¤°ÕÌ£¤Ë¤Ï»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¤Ò¤É¤¤¾õÂÖ¡×¤ò»Ø¤·¤¿¤ê¡¢¿Í¤ò¤Î¤Î¤·¤ë¡Ö¤Ð¤«¼Ô¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¸ì¸»¤¬¤¢¤ë¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢À©ºîÅý³ç¤ÎÆ£ÊÂ±Ñ¼ù¥Á¡¼¥Õ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡¢¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤¿ÍýÍ³¤ò¡¢¸µ¤Î°ÕÌ£¤«¤éÈ¯¤·¤Æà¿Ó¤À¤·¤¤áà·å³°¤ì¤Êá¤È¤¤¤¦àÉáÄÌ¤òÄ¶¤¨¤ëáÍÍ¤òÉ½¤·¤¿¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤òÃÎ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð½é¸«¤Ç¤¤¤¤°õ¾Ý¤Ï¼õ¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
»ä¤â²áµî¤Ë¥É¥é¥Þ¤òÀ©ºî¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÇº¤à¤Î¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤ÆÊÔ½¸¤ò¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤Þ¤ÀÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¥É¥é¥Þ¤Î¡Ö´é¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤Ë¤Ê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦Ä¹¤¤Îò»Ë¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤½¤ÎºîÉÊ¤Î¸ÄÀ¤ò¤É¤¦½Ð¤¹¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ë¾ï¤ËÄ©¤Þ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Ã´Åö¼Ô¤ÏÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´ñ¤ò¤Æ¤é¤¤¤¹¤®¤¿¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Î¨Ä¾¤Ë¸À¤Ã¤Æ¡¢à´Ñ¤¿¤¯¤Ê¤ëá¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
£²¡²µÓËÜ¤¬»ëÄ°¼Ô¤ËÕ»¤Ó¤¹¤®
¤³¤Î¡ÖµÓËÜ¤¬»ëÄ°¼Ô¤ËÕ»¤Ó¤¹¤®¡×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Âç¤¤¯£²¤Ä¤ÎÅÀ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£·àÃæ¤Ç¸ì¤ê¤òÃ´Åö¤¹¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«»á¤¬¶åÏº½õ°ð²Ù¤ÎÌò¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤È¤¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤Ã¤Æµ÷Î¥¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¡£
»×¤ï¤º»ä¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡×¤ÈÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Ê¤¼¤³¤³¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤Î¡ÖÕ»¤Ó¡×¤È¤·¤«±Ç¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¡ÖÉ¬Í×°Ê¾å¤Î¤¹¤ê´ó¤ê¡×¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÏÉÒ´¶¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¼ã¼Ô¤Ë¤Ï¼õ¤±¤ë¤À¤í¤¦¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î¤Ïºî¤ê¼êÂ¦¤¬´Ù¤ê¤ä¤¹¤¤¡ÖÍî¤È¤··ê¡×¤À¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÃ±½ã¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤â¤½¤â»ëÄ°¼Ô¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤â¤·¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¤Î¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢ºî¤ê¼ê¤Î¡ÖÆÈ¤ê¤è¤¬¤ê¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤¦£±ÅÀ¤ÏÊª¸ì¤Î¡Ö±¿¤Ó¡×¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÓÃæ¤Ç²¿¤À¤«Ì±Êü¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥É¥¥É¥¡×¡Ö¥Ï¥é¥Ï¥é¡×¤ò½Å»ë¤·¤¹¤®¤Æ¡¢ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Å¸ü´¶¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤À¤±¤À¤í¤¦¤«¡£
£³¡²»Ò¤É¤â¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤¤
¤³¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÈá»´¤Ê¥·¡¼¥ó¡×¤È¡Ö½÷À¤ÎÍç¤äÃË½÷¤Î¥·¡¼¥ó¡×¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬»ØÅ¦¤Ç¤¤ë¡£
¿Í¤¬»¦¤á¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¤Î¥·¡¼¥ó¤ä»àÂÎ¤¬»³ÀÑ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿±ÇÁü¡¢¤·¤«¤â½÷À¤¬Á´Íç¡£¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤ÈÀµÄ¾»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö»×¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡×¡Ö¤è¤¯¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£³Î¤«¤Ë»ä¤â¡Ö³Ð¸ç¤·¤Æ¤è¤¯¤¾É½¸½¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ï¤¹¤ë¡£¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀÅªÉ½¸½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥£¥Þ¥·¡¼¡¦¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¥¤¥¿¡¼¤òÎ©¤Æ¤ë¤Ê¤É¡¢±é¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÇÛÎ¸¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Î»Ö¤äÅØÎÏ¤âÅª³°¤ì¤À¤È¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤â¡¢ºî¤ê¼ê¤Î°Õ»×¤ä¿´°Õµ¤¤è¤ê¤â¡¢¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎµÒ¤¬¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Í×ÁÇ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
»ä¤¬¾ï¡¹½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±ÇÁüºîÉÊºî¤ê¤Ë¤Ï»ëÄ°¼Ô¡¢¼Ò²ñ¡¢ºî¤ê¼ê¤Î¡Ö»°Êý¤è¤·¡×¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆüÍËÆü¤ÎÌë£¸»þ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢²ÈÂ²¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤»þ´ÖÂÓ¤À¡£
»ä¤ÎÃÎ¿Í¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ö»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»×¤ï¤º¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÊÑ¤¨¤¿¡×¤È¸À¤¦¿Í¤â¤¤¤¿¡£¡ÖµÈ¸¶¡×¤ä¡ÖÍ·³Ô¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤Î»þ´ÖÂÓ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤â¥Æ¥ì¥Ó¥Þ¥ó¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡£
£´¡²¥¥ã¥¹¥È¤òÀ¸¤«¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¥Í¥Ã¥Èµ»ö¤Ê¤É¤Ç²£ÉÍÎ®À±»á¤Î±éµ»ÎÏ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¡Ö¥¥ã¥éÎ©¤Á¡×¤µ¤»¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤º£²ó¤ÎÌò¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»ä¤ÏÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¡£ÈÖÁÈ½ªÈ×¤ËÅÄ¾Â°Õ¼¡¤ò±é¤¸¤ëÅÏÊÕ¸¬»á¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤ÎÇ®±é¤À¤Ã¤¿¡£º£¸å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¤¿¤À¡Ö¤Ù¤é¤ó¤á¤¨Ä´¡×¤ÇÁÆË½µ¤Ì£¤Î²£ÉÍ»á¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ì¤Ð·è¤·¤Æ¡Ö¸«¤¿¤¤¥¥ã¥é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£±é¼Ô¼þ¤ê¤Ç»ä¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¬à¤¹¤Ã¤ÈáÆ¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Ï¢¥É¥é¤Ï½é²ó¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Å¬ºàÅ¬½ê¤Ç¥¥ã¥¹¥È¤ò¤¦¤Þ¤¯À¸¤«¤·ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±é¼ÔÌ¾¤ÈÌòÌ¾¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¤Æµ²±¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¤Ù¤é¤ó¤á¤¨Ä´¤Î¼ç¿Í¸ø¤È°½À¥¤Ï¤ë¤«»á±é¤¸¤ë¶åÏº½õ°ð²Ù¤Î¥¥ã¥é¤¬¶¯¤¹¤®¤¿¤»¤¤¤À¤È»ä¤ÏÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°½À¥»á¤Î¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï´°Á´¤Ë¡ÖÌµÂÌ¸¯¤¤¡×¤À¡£²Ö³¡¤Î³Ê¹¥¤Î°½À¥»á¤ò¡Ö¥¦¥ê¡×¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÌ¥ÎÏÅª¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤Ï¡Ä¡ÄÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¡ÖÄ«¥É¥é¡×²½
°Ê¾å¡¢»ä¤Î¥É¥é¥Þ¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÄã»ëÄ°Î¨¤äÉÔÉ¾¤ÎÍýÍ³¤ò¹Í»¡¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÇØ¸å¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëº¬ËÜÅª¤Ê¸¶°ø¤ò¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÈÄ«¥É¥é¤Îº¹ÊÌ²½¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢Îò»Ë¾å¤ÎàÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëá¿ÍÊª¤ÎàÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëáÂ¦ÌÌ¤òÉÁ¤¯¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ«¥É¥é¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤êà¿Í¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤»Ô°æ¤Îá¿ÍÊª¤ÎàÅù¿ÈÂç¤Îá¡ÖÀ®Ä¹Êª¸ì¡×¤òÉÁ¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡Ö¤¹¤ßÊ¬¤±¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÎÂç²Ï¤Ç¤Ï¤½¤Î¡Ö¤¹¤ßÊ¬¤±¡×¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ëÄ°¼Ô¤¬¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢º¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤ë¤È¤¡¢ÆÃ¤ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ÊË×Æþ´¶¤¬Âç»ö¤Ê¥É¥é¥Þ¤Î¾ì¹ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¤¤¤Á¤¤¤ÁÆâÍÆ¤òÏÀÍýÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ç¿Í¸ø¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ë¤Ê¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Íý¶þÈ´¤¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¿¿¹üÄº¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¤¾¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ãÏÂ´¶¤Ë»ëÄ°¼Ô¤ÏÉÒ´¶¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ÎÂç²Ï¤È°ã¤¦¡×¡Öµá¤á¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ï¡¢¡ÖÁÂ³°´¶¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ºîÉÊ¤«¤é´Ñ½°¤Î¤³¤³¤í¤¬Î¥¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë»ëÄ°¼Ô¡×¤Ï¡Ä¡Ä
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬ËÜÏÀ¤Î´ÎÍ×¤ÊÉôÊ¬¤À¡£¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÈÄ«¥É¥é¤Îº¹ÊÌ²½¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£¤Ê¤¼Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¡ÖÄ«¥É¥é¡×²½¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤ò¼è¤ê´¬¤¯¡Ö´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡×¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î¡Ö¹½Â¤Åª¤ÊÊÑ²½¡×¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ï¤¤¤Þ¡¢¡ÖÇÛ¿®²½¡×¤È¤¤¤¦±²Ãæ¤Ë¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤ËÃÏ¾åÇÈ¤ÎÊüÁ÷¤À¤±¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤¤¤¦»þÂå¤Ï½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤ÏÇä¤ê¾å¤²¤È¤¤¤¦¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¤¬Î©¤Á¤æ¤«¤Ê¤¤¡£ÃÏ¾åÇÈ¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇÛ¿®¤Ë²ó¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤è¤¦¤Ë¥É¥é¥Þ¤òÃÏ¾åÇÈ¤Ç´°·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¡ÖÂç²Ï¥É¥é¥Þ¢ÎÄ«¥É¥é¡×¤Î¡Ö¤¹¤ßÊ¬¤±¡×¤¬²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÇÛ¿®»þÂå¤ËÆþ¤ê¡¢¡Ö»þ´Ö¡×¤ä¡ÖÏÈ¡×¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯»ëÄ°¼Ô¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºî¤ê¼ê¡ÊNHK¡Ë¤Î¤Û¤¦¤â°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤¹¤ßÊ¬¤±¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¤¤ä¡¢¡Ö¤¹¤ßÊ¬¤±¡×¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Àµ¤·¤¤¡£
ËÜÏÀ¤Ç»ØÅ¦¤·¤¿à¼ãÇ¯ÁØ¤ËÕ»¤Ó¤ë¤è¤¦¤Êáà»É·ãÅª¤¹¤®¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ëáÆâÍÆ¤Ê¤É¤Ï¡¢ËÜÍè¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉÔÍ×¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÇÛ¿®¤ËÎ®ÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¢¤ë¡£ºî¤ê¼ê¤äNHK¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤ÎµÒ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÛ¿®¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÏÇÛ¿®»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¡¢¶Ë¤á¤ÆàÀïÎ¬Åª¤Êá¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢ËÜÏÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Äó¸À¤ò¤·¤¿¤¤¡£ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÎÊÑ²½¤¬¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Î´Ä¶¤ä¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤ÊÊÑ²½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¡Ö¤½¤ÎºîÉÊ¤Î¿§¤ò½Ð¤»¤ë¤«¡×¤¬¤¤¤Þ¤ÎÇÛ¿®»þÂå¤ËÃÏ¾åÇÈ¥É¥é¥Þ¤¬À¸¤»Ä¤Ã¤Æ¤æ¤¯Êýºö¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤ì¤Ï´ÊÃ±¤Ê¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»þ¤Ë¤Ï¼ºÇÔ¤â¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¸½¾ì¤Îºî¤ê¼ê¤¿¤Á¤Ï»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤Æ¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤½¤¦¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤ÏÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ä¹¤¤Îò»Ë¤È¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÁ°ÅÓ¤Ë¤Ï¡¢É¬¤º¸÷ÌÀ¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
Ê¸¡§ÅÄÊ¥½ÓÉ§