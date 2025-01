【実食レポ】ミッフィーのお顔がかわいい長崎ご当地グルメ！ハウステンボス／ミッフィーのキッチンカー「ミッフィーの角煮まん」

ハウステンボスのアムステルダムシティにあるミッフィーのキッチンカー。

ミッフィーのかわいいイラストがラッピングされたキッチンカーがナインチェ前に登場しています。

そんなミッフィーのキッチンカーでは、ミッフィーのお顔がかわいい「ミッフィーの角煮まん」を販売中☆

ハウステンボス/ミッフィーのキッチンカー「ミッフィーの角煮まん」

提供期間: 2024年12月24日〜

提供店舗:ハウステンボス/アムステルダムシティ「ミッフィーのキッチンカー」

価格:600円

角煮まんは、長崎独特の卓袱(しっぽく)料理にルーツを持つご当地グルメ。

ふわふわ&もっちりとしたまんじゅう生地に、大きな豚の角煮をはさんだ長崎の名物料理です。

そんな角煮まんが、ミッフィーのお顔がついたかわいいメニューになって登場しています。

あったか、ふわふわな生地に、とろとろになるまで煮こまれた豚角煮をサンド。

ちょっと小腹がすいた時や軽めのランチにもおすすめです。

園内で味わうご当地グルメ!

ハウステンボス/ミッフィーのキッチンカー「ミッフィーの角煮まん」の紹介でした。

