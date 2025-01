アニメ『トムとジェリー』のキャラクターがおいしそうな食べ物とコラボしたミニフィギュア「トムとジェリー Yummy Food コレクション2」が2025年1月中旬に全国の玩具店や量販店のカプセルトイ売場に登場する。『トムとジェリー』は、1940年にウィリアム・ハンナとジョセフ・バーベラの二人組が短編作品として世に送り出して以来、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けているアニメーションシリーズ。2025年には誕生から85周年を迎える。ネコのトムとネズミのジェリーが、毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが大人気だ。

「トムとジェリー Yummy Food コレクション2」はタカラトミーアーツのカプセルトイ「ガチャ」ブランドの新アイテム。「Yummy(ヤミー)」は「おいしい」という意味の英語。名前の通り第2弾で、食べ物関係のポーズがセレクトされている。ちなみに第1弾は2023年11月のリリースであった。ラインナップは、サンドウィッチになったトム、フルーツサンドにはさまれたジェリー、レモネードにはまったジェリー、チョコレートにかくれるタフィーの全4種。各全高・全長約5センチ以内(種類によって異なる)。近年、追いかけっこの途中に見せる階段状や容器の形などに変形したトムとジェリーの姿が「ファニーアート」と呼ばれ、各社からグッズ化され好評を博している。ファニーアート系だけを集めても相当な数のコレクションになるのだが、この「トムとジェリー Yummy Food コレクション2」、ヘビーなコレクターの方はもちろん、もっと気軽に『トムとジェリー』を楽しんでいる方も、店頭で見かけたらチャレンジしていただきたい。なお素材はカプセルトイフィギュアで一般的によく使われているPVC。いくらおいしそうでも口に入れないようご注意を!TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co.WB SHIELD: TM &(C)WBEI.(s25)