CLAN QUEENが、新曲「ゲルニカ」のMUSIC VIDEOをYouTubeで公開した。音楽、ビジュアルクリエイティブ…活動の全てがコンセプチュアルである事=”アートロック”を標榜する新世代ユニット「CLAN QUEEN」。その楽曲性の高さ/クリエイティブが多方面から注目を浴び、代表曲「踊楽園」はノンプロモーションながらSpotifyのバイラルチャート最高位6位にチャートイン、500万再生を突破。ワンマンLIVEは各地ソールドアウト、出演イベントも完売が続くなど、注目度が高まっている。

「ゲルニカ」は、攻撃的なギターサウンドに乗せ、正しさや正義とは何かを問う、そんな燃え盛る怒りをイメージした楽曲。「ゲルニカ」MUSIC VIDEOは、水曜日のカンパネラ、amazarashiのMUSIC VIDEOなども手掛けるメンバーのマイ(Ba)が監督を務め、主人公の『怒り』、そして成し得ない『復讐』と『葛藤』、さらに、繰り返される『意思を持たない集団の冷徹さ』を通じて、人間らしさとは何か、正しさとは何かを問いかける映像となっている。また、CLAN QUEENは来年に2nd ONE MAN TOUR "NEBULA"を開催。チケットは1月15日(水)20時からローソン先行がスタートする。<ライブ情報>CLAN QUEEN2nd ONE MAN TOUR "NEBULA"2025年6月27日(金)愛知 THE BOTTOM LINE2025年7月6日(日)大阪 BIGCAT2025年7月12日(土)東京 Zepp ShinjukuTicket : 4800円+1D※追加公演2025年8月23日(土)神奈川 KT Zepp YOKOHAMATicket : 5300円+1D●チケット:ローソン先行1/15(水)20:00〜1/22(水)23:59までhttps://l-tike.com/concert/mevent/?mid=713036