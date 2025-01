『SDGs推進 TGC しずおか 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』(以下、SDGs推進 TGC しずおか 2025)』が2025年1月11日(土)にツインメッセ静岡 北館大展示場(静岡市駿河区)にて開催され、IS:SUEがステージパフォーマンスを披露した。

『SDGs推進 TGC しずおか 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION』

一糸乱れぬパフォーマンスで“異種”な魅力を放つ

©SDGs 推進 TGC しずおか 2025

「THE FLASH GIRL」の寝転んだフォーメーションからスタートしたIS:SUEのステージ。暗転から大きな声援を受けての登場。スポットが当たって姿が露わになると、悲鳴に似た喜びの声があちこちであがっていた。

©SDGs 推進 TGC しずおか 2025

黒とグレーを基調にフリルを施した衣装が、クールな中に可愛らしさを垣間見せる3人を象徴するようだ。早速、伸びやかな歌声、一糸乱れぬダンスを見せ、時折手招きをするように客席を煽りながらのパフォーマンス。

続く「CONNECT」では、リレーのように繋ぐソロダンスなどを披露。デビューから約半年、早くも確立した存在感を見せる。

©SDGs 推進 TGC しずおか 2025

MCでは、NANOが「2025年も一緒に盛り上がりましょう」、RINOが「みなさんとたくさんお会いできる1年に」、YUUKIが「初の静岡うれしいです。盛り上げられるように頑張ります」と、一言ずつ挨拶。

「最後はみなさんと一緒に歌える曲を」という紹介でスタートしたラストナンバーは「Breaking Thru the Line」。客席のもっと近く、センターステージに移ってのパフォーマンス。かっこいいラップの合間に、メロディアスな歌声を聴かせて会場と一体になった。

歌い終えると、客席に手を振ったりポーズを取ったりしながら、ステージへと戻る3人。クールなパフォーマンスの一方で、最後までファンとの交流を楽しもうとする姿が印象的。たくさんの歓声を浴びながら、『SDGs推進 TGC しずおか 2025』の大トリを飾った。

【関連記事】:【SDGs推進 TGC しずおか 2025】他レポートはこちら

ステージ写真はこちら

撮り下ろし写真をチェックする

©SDGs 推進 TGC しずおか 2025

“異種”な存在で注目の次世代ガールズグループ

IS:SUE(イッシュ)は、NANO、RINO、YUUKI、RINの4人からなるガールズグループ。グループ名は「常に注目や話題性(ISSUE)を持って人々を魅了する、魅力的で“異種”な存在」を意味する。サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」から誕生し、2024年6月19日にシングル「1st IS:SUE」でデビュー。今年1月28日に「FAN MEETING in LAPOSTA 2025」を開催。1月31日からは事務所主催のイベント「LAPOSTA 2025 Supported by docomo」にて、JO1・INI・ME:I・DXTEENらと同じステージに立つ。

セットリスト

1.THE FLASH GIRL

2.CONNECT

3.Breaking Thru the Line

テーマは“Empower the FUTURE”

『SDGs推進 TGC しずおか 2025』のテーマは“Empower the FUTURE”。

2025年に20周年を迎えるTGCの第1弾として開催される『SDGs推進 TGC しずおか 2025』は、ファッション、エンタテインメント、そしてTGCの未来をエンパワーするようなイベントを目指している。

キービジュアルを手掛けたのは、POP ART、美人画、80s〜90s、映画、COFFEE、音楽など、様々なカルチャーから影響を受けたグラフィック表現で人気を集めるイラストレーターのABEchan。花や鳥、静岡のシンボルである富士山など、自然豊かなサステナブルな静岡の風景を背景に、未来への希望を象徴する女の子が描かれている。

イベント概要

【SDGs推進 TGC しずおか 2025 by TOKYO GIRLS COLLECTION(略称:SDGs推進 TGC しずおか 2025)】

●日時

2025年1月11日(土) 開場12:30 開演14:00 終演18:30(予定)

●会場

ツインメッセ静岡 北館大展示場(〒422-8006 静岡県静岡市駿河区曲金3-1-10)

●ブランド

GRAPEFRUIT MOON、Knuth Marf、Mother’s made、MURUA、Rosy luce、SLY、The Escape、WEGO、WONEM、YanYan、yui wakabayashi ※アルファベット順 全11ブランド

●ゲストモデル

阿部なつき、嵐莉菜、安斉星来、池田美優、入江美沙希、大峰ユリホ、岡崎紗絵、小川桜花(Girls²)、香川沙耶、加藤ナナ、川口ゆりな、雑賀サクラ、鈴木ゆうか、せいら、田鍋梨々花、鶴嶋乃愛、トラウデン直美、なえなの、永瀬莉子、那須ほほみ、新沼凛空、林芽亜里、原田都愛(Girls²)、藤本リリー、ブリッジマン遊七、みとゆな、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、矢吹奈子、山口綺羅(Girls²)、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、莉子 ※50音順 全34名

●モデル

小國舞羽、立花琴未(CANDY TUNE)、なっちー、ののか、福山絢水、水野乃愛(Rain Tree)、宮部のぞみ、メリサ、りんか ※50音順 全9名

●ゲスト

板野友美、井上想良、王林、大久保琉唯、柏木由紀、木下暖日、くれいじーまぐねっと、コットン、志田彩良、鈴々木響、武田修宏、綱啓永、とうあ、中町兄妹、なこなこカップル、野村康太、本田響矢、槙野智章、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、山下幸輝、よしあき&ミチ、吉野北人(THE RAMPAGE) ※50音順 全24組

●メインアーティスト

IS:SUE、PSYCHIC FEVER、DXTEEN、HIPPY、FRUITS ZIPPER、ゆうちゃみ、WILD BLUE、WATWING ※50音順 全8組

●オープニングアクト

shallm、NEWTREND、Mumeixxx ※50音順 全3組

●MC

竹内由恵、ハリー杉山 ※50音順

●公式サイト

『SDGs推進 TGC しずおか 2025』公式サイト