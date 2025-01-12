Ä¸»Ò¤Ç½éÀã¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó´ØÅì¤ÎÁ´ÃÏÅÀ¤Ç½éÀã¤ò´ÑÂ¬¡¡ºÇ¿·¤ÎÀã¤Î¸«ÄÌ¤·
º£Æü12Æü(Æü)¡¢Ä¸»Ò¤Ç½éÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó´ØÅì¤Ç½éÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´ÃÏÅÀ¤Ç´ÑÂ¬¤·¤¿»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£Æü12Æü(Æü)¤Î´ØÅì¤Ï¡¢Ä«¤«¤é½ê¡¹¤Ç¤Ë¤ï¤«±«¤ä¤Ë¤ï¤«Àã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÀã¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï?
Ä¸»Ò¤Ç½éÀã¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó´ØÅì¤ÎÁ´ÃÏÅÀ¤Ç½éÀã¤ò´ÑÂ¬
º£Ä«(12Æü)¡¢Ä¸»Ò¤Ç½éÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ç¯¤è¤ê7ÆüÃÙ¤¯¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê1ÆüÁá¤¤´ÑÂ¬¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ç¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó´ØÅì¤Ç½éÀã¤ò´ÑÂ¬¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´ÃÏÅÀ¤Ç´ÑÂ¬¤·¤¿»ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
12·î7Æü¡¡±§ÅÔµÜ
12·î8Æü¡¡Á°¶¶
12·î13Æü¡¡¿å¸Í
12·î18Æü¡¡·§Ã«
12·î19Æü¡¡Åìµþ¡¦²£ÉÍ
º£Æü12Æü(Æü)¡¡±«¡¦Àã¤Î¸«ÄÌ¤·
º£Æü12Æü(Æü)¤Ï¡¢ËÜ½£¤ÎÆî³¤¾å¤òÄãµ¤°µ¤¬Åì¤Ø¿Ê¤à¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ë´ØÅì¤ËÀã¤ò¤â¤¿¤é¤¹»ö¤â¤¢¤ë¡ÖÆî´ßÄãµ¤°µ¡×¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤Ï¡¢Æî´ßÄãµ¤°µ¤ËÈ¼¤¦±«±À¤Ï¤¢¤Þ¤ê´ØÅì¤ÎÎ¦ÃÏ¤Ë¤Ï¤«¤«¤é¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤¿¤Àº£Ìë(12Æü)¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢½ê¡¹¤Ç¡¢¤Ë¤ï¤«±«¤ä¤Ë¤ï¤«Àã¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤È¾®±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Á¥é¥Á¥é¤ÈÀã¤¬Éñ¤¦»þ´ÖÂÓ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¹ß¤ëÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¤â¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¡¢ÆâÎ¦¤äÉ¸¹â¤Î¹â¤¤Æ½¤Ç¤ÏÀÑÀã¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æ½¤ò±Û¤¨¤ë¼Ö¤ÏÅßÁõÈ÷¤òËüÁ´¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
´ØÅì¤ÎÀãÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Äãµ¤°µ¤Î¥³¡¼¥¹¤äÈ¯Ã£¶ñ¹ç¡¢µ¤²¹¤¬1¡îÊÑ¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¤âÍ½Êó¤¬¥¬¥é¥Ã¤ÈÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤è¤ê¤â±«ÎÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢µ¤²¹¤¬Äã¤¯·Ð²á¤·¤¿¾ì¹ç¤ÏÀÑÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ºÇ¿·¤Îµ¤¾Ý¾ðÊó¡¦¸òÄÌ¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
12Æü(Æü)¤ÏÀãÉñ¤¦´¨¤µ¡¡13Æü(·î:½Ë)¤ÏÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ
º£Æü12Æü(Æü)¤Î´ØÅì¤Ï¡¢Æüº¹¤·¤¬¤Ê¤¯¡¢Ä«¤«¤éµ¤²¹¤Î¾å¤¬¤êÊý¤¬Æß¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°10»þ¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤Ç5.0¡î¤È¡¢¿Ì¤¨¤ë´¨¤µ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¸å¤â¤¢¤Þ¤êµ¤²¹¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢ËÌÉ÷¤ÎÎä¤¿¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤µ¤ËÀãÉñ¤¦´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÃÈ¤«¤¯¤·¤Æ¤ª²á¤´¤·²¼¤µ¤¤¡£
ÌÀÆü13Æü(·î:½Ë)À®¿Í¤ÎÆü¤Ï¡¢Ä«¤«¤éÀ²¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤Á¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤Ê¤É¼°Åµ¤Ï¡¢ÀÄ¶õ¥Ð¥Ã¥¯¤ËÀ²¤ìÃå¤¬±Ç¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ä«¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç2¡î°Ê²¼¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï0¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
±«¤äÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¤¬Åà·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¡¡ÆÃ¤ËÃí°Õ¤¹¤Ù¤½ê¤Ï
Àã¤ä±«¤¬¹ß¤Ã¤ÆÇ¨¤ì¤¿Ï©ÌÌ¤Ï¡¢µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ë¤È¡¢Åà·ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¡¢Ï©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î4¤«½ê¤Ç¤¹¡£
(1)¶¶¤äÊâÆ»¶¶¤Î¾å¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤ÎÇ®¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢É÷ÄÌ¤·¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¡¢Åà·ë¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢¤Õ¤Ö¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ï¡¢Â¾¤Î½ê¤è¤ê¤âÉ÷¤¬¶¯¤¯¡¢»ë³¦¤¬°¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢Åà·ë¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê´í¸±¤Ç¤¹¡£
(2)¥È¥ó¥Í¥ë¤ÎÃæ¤È³°¤Ç¤Ï¡¢Ï©ÌÌ¾õÂÖ¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¤Ç¤ÏÏ©ÌÌ¤ÎÅà·ë¤Ë¤è¤ê¡¢µÞ¤Ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¼è¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢½½Ê¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(3)¸òº¹ÅÀ¤ä¥«¡¼¥Ö¤â¡¢¶á¤Å¤¯Á°¤Ë¡¢½½Ê¬¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤à¤È¡¢¤È¤Æ¤â³ê¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ÃÂ®¤¹¤ë»þ¤â¡¢¸òº¹ÅÀ¤ä¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
(4)Æü±¢¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤óÏ©ÌÌ¤¬Åà·ë¤¹¤ë¤È¡¢´°Á´¤Ë¤È¤±¤ë¤Þ¤Ç¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£·úÊª¤ÎËÌÂ¦¤Ê¤É¡¢Æü±¢¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤Æ»¤òÄÌ¤ëºÝ¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ë¤ªµ¤¤ò¤Ä¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£