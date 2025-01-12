Æ£»Þ½ç¿´¤¬»Ë¾å½é£³Ï¢ÇÆ¡õÁ´¹ñ£µÏ¢ÇÆ¤Ø¡¡£Í£Æ³ëÀ¾Í£°á¤¬·è¤á¤ë¡¡¤¤ç¤¦·è¾¡Á´ÆüËÜ¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼
¢¡¥µ¥Ã¥«¡¼ ¡þÁ´ÆüËÜ¹â¹»½÷»ÒÁª¼ê¸¢ Âè£¶Æü¡¡¢¦·è¾¡¡¡Æ£»Þ½ç¿´¡Ý¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê£±£²Æü¡¢¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡Ë
¡¡Á´ÆüËÜ¹â¹»½÷»Ò¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï£±£²Æü¡¢¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¤Ç·è¾¡¡Ê¸á¸å£±»þ£´£°Ê¬¡Ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£»Ë¾å½é¤Î£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£»Þ½ç¿´¡ÊÀÅ²¬¡Ò£²¡Ó¡Ë¤Ï£±£±Æü¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤È¤Î·èÀï¤Ë¸þ¤±ÂçºåÉÜÆâ¤ÇºÇ½ªÄ´À°¡£Á°²óÂç²ñ¡¢ºò²Æ¤ÎÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎ¤È¡¢·è¾¡¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë£Í£Æ³ëÀ¾Í£°á¡Ê£³Ç¯¡Ë¤¬Á´¹ñ·è¾¡Àï£³Ï¢È¯¤Ë°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òÀ©¤¹¤ë°ì·â¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°Î¶ÈÃ£À®¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¡¡Á°¿ÍÌ¤Æ§¤ÎÎÎ°è¤Ø¡¢¤¿¤É¤êÃå¤¯½Ö´Ö¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¡£²áµî£´¹»¤¬£µÅÙÄ©Àï¤·¤Æ²Ì¤¿¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿£³Ï¢ÇÆ¡£Æ£»Þ½ç¿´¤â£²£°£±£¹¡¢£²£°Ç¯ÅÙÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¤¬£²£±Ç¯ÅÙ¤Ï£´¶¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±Ç¯¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤Î¤¬º£²ó·è¾¡¤Ç¤Þ¤ß¤¨¤ë¿ÀÂ¼³Ø±à¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÄ´À°¤ò½ª¤¨¤ÆÊóÆ»¿Ø¤ËÂÐ±þ¤·¤¿³ëÀ¾¤Ï¡ÖÁê¼ê¤Î¥ê¥º¥à¤Ë¤Î¤Þ¤ì¤º¡¢Àª¤¤¤ò¤Ï¤ÍÊÖ¤¹¤è¤¦¤ÊÆþ¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È·èÀï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡ÂçÉñÂæ¤Ç¤Î¶¯¤µ¤ÏÀÞ¤ê»æ¤Ä¤¤À¡£Á°²óÂç²ñ¡¢½½Ê¸»ú¡ÊÅìµþ¡Ë¤È¤Î·è¾¡¡Ê£³¡»£°¡Ë¤Ï¸åÈ¾£²£´Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¡¢Æ±£³£°Ê¬¤Ë»î¹ç¤ò·èÄêÉÕ¤±¤ë¥À¥á²¡¤·ÃÆ¡£ºò²Æ¤ÎÁíÂÎ¤Ç¤âÂç¾¦³Ø±à¡ÊÂçºå¡Ë¤È¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ê£²¡»£°¡Ë¤Ç¸åÈ¾£³£°Ê¬¤Ë£²ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤¢¤ë¤±¤Éµ¤¤Ë¤»¤º¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡£º£Ç¯¤â¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡È·è¾¡£³Ï¢È¯¡É¤Ë°ÕÍß½½Ê¬¡£¥Á¡¼¥à¤ËÁíÂÎ¤â´Þ¤á¤¿Á´¹ñÂç²ñ£µÏ¢ÇÆ¤ò¤â¤¿¤é¤¹°ì·â¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎºÂ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î£µ»î¹ç¤Ç£³£´ÆÀÅÀ¡¢Á´»î¹ç´°Éõ¤È°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢³ëÀ¾¤Ï£±²óÀï¤Î¼¢²ì¡¦¶á¹¾·»Äï¼ÒÀï¡Ê£±£·¡»£°¡Ë¤³¤½¥ß¥É¥ëÃÆ¤ò¤¿¤¿¤¹þ¤à¤Ê¤É£²ÆÀÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¸å¤Ï»ý¤ÁÌ£¤ò½Ð¤·¤Æ¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¡£¤³¤ÎÆü¤Î¼ÂÀï·Á¼°¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤â·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¡¢·è¾¡¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤Ø¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Ãæ³Ø»þÂå¡¢½ç¿´¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤Ë´¶·ã¤·¡¢Îý½¬ÂÎ¸³²ñ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö¥ì¥Ù¥ë¤¬¥À¥ó¥È¥Ä¤Ë¹â¤¯¤Æ¡¢¤³¤Î´Ä¶¤Ê¤éÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¡£ÃÏ¸µ¡¦ÀÄ¿¹¤òÎ¥¤ì¡¢ÀÅ²¬¤ÎÌ¾Ìç¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¿¤á¤é¤¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡££³Ç¯´Ö¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëºÇ¹â¤ÎÉñÂæ¡£Ã¯¤è¤ê¤âµ±¤¯½àÈ÷¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÉðÆ£¡¡¿ð´ð¡Ë