¥µ¥ó¥â¥ËÁ·¾ìµ®»Ò¤â¡ÄÃæµïÀµ¹¤ÎÈ¯É½À¼ÌÀ¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×ÆüÈæ¥¢¥Ê¤ÈÆ±ÍÍ
¸µNHK¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Á·¾ìµ®»Ò¡Ê49¡Ë¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëTBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤Ï12Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¡¢ÃæµïÀµ¹¡Ê52¡Ë¤¬¡¢2023Ç¯6·î¤ËÈ¯À¸¤·¤¿½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Õºá¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÊó¤¸¤¿¡£
¤³¤Î1½µ´Ö¤Ëµ¯¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ÐÍè»ö¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢9Æü¤ÎÃæµï¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£Ãæµï¤¬È¯É½¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á·¾ì¤Ï¡Ö½µ´©»ï¤Ç½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ÎµÙ»ß¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿ÃæµïÀµ¹¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÆü¡¢¡Ø¤ªÏÍ¤Ó¡Ù¤òÂê¤·¤¿Ê¸½ñ¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¨¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢¡Ø¤¹¤Ù¤Æ»ä¤Î»ê¤é¤Ê¤µ¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¡Ù¤È¼Õºá¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¼ê¤òµó¤²¤ë¤è¤¦¤ÊË½ÎÏ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢²ò·è¤Ë¸þ¤±¤ÆÁê¼ê¤ÎÄó°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿¿Ùõ¡Ê¤·¤ó¤·¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¡¢¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿¡Ø¸½ºß¤Ï¡¢¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¨ÃÌ¤ÎÀ®Î©¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ï»Ù¾ã¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Ãæµï¤¬È¯É½¤·¤¿¥³¥á¥ó¥ÈÆâÍÆ¤Ë±è¤¤¤Ê¤¬¤éÅÁ¤¨¤¿¡£
¤³¤Î¸å¡¢Á·¾ì¤Ï¡Ö¤¦¤ó¡Ä¡×¤È¾®¤µ¤ÊÀ¼¤òÈ¯¤·¤¿¸å¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¿¤ÁJNN¤Ï¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼èºà¤òÂ³¤±¡¢Åö»ö¼Ô¤Î½÷À¤Î¿Í¸¢¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ä¡¢¼¨ÃÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ê¤É¤Ë¤â½½Ê¬¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Êó¤¸¤ë¤Ù¤»ö¼Â¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢²èÌÌ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁÊ¤¨¤¿¡£
¤³¤ÎÏÃÂê¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤ò½ª¤¨¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡Ö¼èºà¤ÏÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ï¡¢10Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¶É·Ï¡ÖN¥¹¥¿¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å3»þ49Ê¬¡Ë¤Ç¤â¡¢¶âÍË¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÎÆ±¶É¤ÎÆüÈæËã²»»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê31¡Ë¤¬¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæµï¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½÷À¤È¤Î´Ö¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¡¢Ìó9000Ëü±ß¤Î²ò·è¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¼¨ÃÌ¤·¤¿¡¢¤È°ìÉô½µ´©»ï¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæµï¤Ï9Æü¡¢¡Ö¤ªÏÍ¤Ó¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¡ÖÁÐÊý¤ÎÂåÍý¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¡¢²ò·è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¡£¡Ö¤³¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÉôÊóÆ»¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¼ê¤ò¾å¤²¤ëÅù¤ÎË½ÎÏ¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Ê¤ª¡¢¼¨ÃÌ¤¬À®Î©¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤Î·ÝÇ½³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â»Ù¾ã¤Ê¤¯Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£