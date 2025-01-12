Ìë¤ÎÎÁÄâÀ¯¼£¤Ï¾Ã¤¨¤æ¤¯¤¬¡Ä¡ÖÀ¯ºö³èÆ°Èñ¡×ÇÑ»ß¤À¤±¤Ç¤ÏÍ¿ÌîÅÞ¤Ê¤ì¹ç¤¤À¯¼£¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡Ú¥³¥é¥à ±ÊÅÄÄ®ÈÖ³°ÃÏ¡Û
¡Ú±ÊÅÄÄ®ÈÖ³°ÃÏ¡Û#8
¹ë±«ºÒ³²»þ¤Ë¡ÖÀÖºä¼«Ì±Äâ¡×¥É¥ó¥Á¥ã¥óÁû¤®¼Ì¿¿¤òSNSÅê¹Æ¡ÄÀ¾Â¼¹¯Ì»á¤ÏÃ¯¤Ë¼Õ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡¡ºòÇ¯Ëö¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎÎÁÄâ¡Ö¸ý±Ù¡×¤¬¡¢ÀÅ¤«¤Ë¤½¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¤«¤Ä¤ÆÂçÊªµÄ°÷¤¿¤Á¤Î¡ÈÌë¤Î¼Ò¸ò¾ì¡É¤È¤·¤ÆÆø¤ï¤Ã¤¿ÎÁÄâ¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀ×·Á¤â¤Ê¤·¡£ÊÄÅ¹¤·¤¿¤Î¤Ï¥³¥í¥ÊÁ°¡¢ÇäµÑ°ÜÅ¾¸å¤Ë³äË£ÎÁÍý²°¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤·¤¿¡Ö¸ý±Ù¡×¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ö°ÜÅ¾¸å¤âÆëÀ÷¤ß¤À¤Ã¤¿¸µµÄ°÷¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬Æþ¤ìÂå¤ï¤êÎ©¤ÁÂå¤ï¤ê´é¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤±¤Ã¤³¤¦Æø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢½÷¾¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¤´¹âÎð¤Ç¤¹¤«¤é°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡¤È¤Ï¡¢ÎÁÄâ»þÂå¤Î¡Ö¸ý±Ù¡×¤òÃÎ¤ë¸µ·Ý¼Ô¤Î¤Ò¤È¤ê¡£ÀÞ¤·¤âÀè¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤ËÍí¤ß¡¢À¯ºö³èÆ°Èñ¤ÎÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À²þÀµÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡¤¬À®Î©¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢ÎÁÄâ¡Ö¸ý±Ù¡×¤ÏÆüËÜ»õ²Ê°å»ÕÏ¢ÌÁ¤Î1²¯±ß°Ç¸¥¶â»ö·ï¤ÎÉñÂæ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢2004Ç¯¤Ë¶¶ËÜÇÉ²ñÄ¹ÂåÍý¤À¤Ã¤¿¸µ´±Ë¼Ä¹´±¤ÎÂ¼²¬·óÂ¤¤È²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤¬À¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡°ãÈ¿¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ý±Ù¤Î½÷¾¤Ï¸¡»¡¤ÎÄ°¼è¤ËÂÐ¤·¤Æ1²¯±ß¼ø¼õ¤ÎºÂÉß¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¶¶ËÜ¡ÊÎ¶ÂÀÏº¸µ¼óÁê¡Ë¤ÈÌîÃæ¡Ê¹Ì³¸µ´´»öÄ¹¡Ë¡¢ÀÄÌÚ¡Ê´´Íº»²±¡²ñÄ¹¡Ë¤Î3¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿²¼ª¤Ë¿å¤ÎÂ¼²¬¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìµºá¤ò¼çÄ¥¤·¤ÆºÇ¹âºÛ¤Þ¤ÇÀï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Íºá¤¬³ÎÄê¤·¼º°Õ¤ÎÃæ¤Ç5Ç¯Á°¤Ë¤ªË´¤¯¤Ê¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¸µ¶¶ËÜÇÉÈÖµ¼Ô¡Ë
¡¡°ìºòÇ¯Ëö¡¢ÅìµþÃÏ¸¡ÆÃÁÜÉô¤Ï°ÂÇÜ¡¢Æó³¬Î¾ÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶âµ¿ÏÇ¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¡£Ï¢Î©Í¿ÅÞ¤ÏÀ¤ÏÀ¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢Æü»õÏ¢»ö·ï¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Àï¸å¤Î¼«Ì±ÅÞÀ¯¸¢¤È¥«¥Í¤ÎÌäÂê¤Ï¥â¥°¥éÃ¡¤¤Î¤´¤È¤¯¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¤¬¤ó¤Ï´±Å¡µ¡Ì©Èñ
¡ÖÀ¯ºö³èÆ°Èñ¤Ï¡¢¸ø³«µÁÌ³¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é°ì¼ï¤Î¡ÈÎ¢¶â¡É¤À¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¡¢ÇÑ»ß¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ÈñÌÜ¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤È¤Ç¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µÄ°÷¸Ä¿Í¥ì¥Ù¥ë¤ÎÉ½¤Ë½Ð¤»¤Ê¤¤²ñ¹çÈñ¤ä¡¢À¯ÅÞ¡¦ÇÉÈ¶¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁªµóÂÐºöÈñ¤äÌîÅÞ²û½ÀÈñ¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤ì¤Ë¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñÂÐ´´Éô¤¬ÌîÅÞµÄ°÷¤Ë¥Ð¥é¤Þ¤¤¤Æ¤¤¿Ç¯´Ö1²¯±ß¤â¤Î´±Å¡µ¡Ì©Èñ¤Ïº£²ó¤âÌîÊü¤·¾õÂÖ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ê¤ì¹ç¤¤¤Î¹ñÂÐÀ¯¼£¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤Î¥Ù¥Æ¥é¥óÈë½ñ¤Ï¡¢¤·¤¿¤ê´é¤Ç¤³¤¦¸À¤¦¡£
¡¡¼«Ì±¡¢Î©·ûÌ±¼çÎ¾ÅÞ¤Ï9Æü¡¢»²±¡¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹²ñÃÌ¤Ç¡¢14¡¢20¤ÎÎ¾Æü¤Ë¼«Ì±ÅÞÎ¢¶âµ¿ÏÇµÄ°÷2¿Í¤º¤Ä¤ÎÀ¯ÎÑ¿³½ÐÀÊ¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ì¤âÍ¿ÌîÅÞÂÅ¶¨¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÀ¸¤Ì¤ë¤¤¡ÈÄÉµÚÃãÈÖ·à¡É¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¤È¡¢À¤ÏÀ¤ÎÅÜ¤ê¤Ï¤º¤Ã¤È¼ý¤Þ¤ê¤½¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö¥«¥Í¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¤¬±ï¤ÎÀÚ¤ìÌÜ¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢À¯¼£ÉÔ¿®¤ÏÊç¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£¡ÊÆÃÌ¿µ¼ÔX¡Ë