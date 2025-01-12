¡ÚÊ¼¸Ë¸©Ê¡ºêÄ®¡ÛÈþ¤·¤¤Âì¤ä¥¥ã¥ó¥×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¼·¼ï»³¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¡¢±£¤ì¤¿Ì¾ÉÊ¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤È¤Ï?
ÇÅ½£¤Þ¤¿¤ÏÇÅËá¤Î¹ñ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ê¼¸Ë¸©ÆîÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÊ¡ºêÄ®(¤Õ¤¯¤µ¤¤Á¤ç¤¦)¤Ï¡¢¸Å¤¯¤ÏÅìÀ¾¤ÈÆîËÌ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ò·ë¤Ö³¹Æ»¤¬¸òº¹¤¹¤ë¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿¤Þ¤Á¡£
¼þ°Ï¤òÎÐ¤Î»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ìÃæ±ûÉô¤Ë¤ÏÀ¶Î®»ÔÀî¤¬Î®¤ì¤ë¡¢Ë¤«¤ÊÉ÷ÅÚ¤ÈÎò»Ë¤Î°ä»º¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÅÄ±àÅÔ»Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î°Î¿Í¤òÀ¸¤ó¤À¡È³ØÌä¡¦·Ý½ÑÊ¸²½¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢Ä®Ì±¤ÎÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÊ¡ºêÄ®¤Ë¤¢¤ë¡Ö¼·¼ï»³(¤Ê¤°¤µ¤ä¤Þ)¡×¡£ÇÅËá¹ñÉ÷ÅÚµ¤Ë¤âµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸©²¼È¬·Ê¡¦¸©´Ñ¸÷É´Áª¡¦¶áµ¦´Ñ¸÷É´Áª¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö¼·¼ï(¤Ê¤°¤µ)¤ÎÂì¡×¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¼·¼ï»³¡×¡Ö¼·¼ï¤ÎÂì¡×¤Î¾ÜºÙ¤È¡¢¿Íµ¤¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿!
¡ûÊ¡ºêÄ®¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¼·¼ï»³¡×¡Ö¼·¼ï¤ÎÂì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§¡Ú¼Ö¡ÛÃæ¹ñ¼«Æ°¼ÖÆ»Ê¡ºêI.C.¤Ç²¼¼Ö¡¢Ìó8km(Ìó15Ê¬)
¡ÚÅÅ¼Ö¡ÛÇÅÃ¢ÀþÊ¡ºê±Ø²¼¼Ö¡¢Ìó6km(¥¿¥¯¥·¡¼¤¢¤ê)
¢¨¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎºÇ¿·¤Î±¿¹Ô¾ðÊó¡¦±¿µÙ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Åù¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É¸¹â683m¤Ç¡¢Î®Ìæ´äÎà¤«¤é¤Ê¤ê¡¢»³Æâ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤®´ä¤ä³Þ´äÅù¤Î´ñ´ä¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡Ö¼·¼ï»³¡×¡£
¤ª¤è¤½1,300Ç¯Á°¤ËÊÔ»¼¤µ¤ì¤¿ÇÅËá¹ñÉ÷ÅÚµ¤Ë¡ÖÆà¶ñº´»³¡×¤ÎÌ¾¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎò»Ë¤¢¤ë»³¤Ç¡¢Íîº¹72m¤ÎÍºÂì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼·¼ï48Âì¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢´ØÀ¾É´Ì¾»³¤ä¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊ¼¸Ë100»³¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼·¼ï»³¡×¤È¡¢±ó¤¯¤«¤é¸«¤ë¤ÈÁä¤ÎÊæÀè¤Î¤è¤¦¤ËÀí¤Ã¤¿·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼·¼ïÁä¡×(¤Ê¤°¤µ¤ä¤ê¡¦577.3m)¡¢»³Äº¤Ë¤ªÌô»ÕÍÍ¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌô»ÕÊ÷¡×(¤ä¤¯¤·¤ß¤Í¡¦616.2m)¤Î3¤Ä¤Î»³¤Ï¡¢Áí¾Î¤·¤Æ¡Ö¼·¼ï»°»³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐ»³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Íµ¨¤Ë¼«Á³¤¢¤Õ¤ì¤ë·Ê¿§¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê»³¤Ç¡¢¥Ò¥«¥²¥Ä¥Ä¥¸¤ä¥ß¥Ä¥Ð¥Ä¥Ä¥¸(3¡Á4·î)¡¢ÄØ(3¡Á4·î)¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤Î²Ö¡¹¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»³¤ÎÏ¼¤Ë¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ëÉ±Ï©»ÔÆâ¤«¤éÆüµ¢¤ê¤Ç¹Ô¤±¤ëµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥×¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥óÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£
¤¹¤°ÏÆ¤Ë¤Ï¾®Àî¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Æ¾ì¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥«¤ä¥¸¥å¡¼¥¹¤òÎä¤ä¤·¤¿¤ê»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤À¤ê¤È¡¢¼«Á³¤Ë¿Æ¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä®±Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÍøÍÑÎÁ¶â¤ÏÈó¾ï¤Ë°Â²Á¤Ç¤¢¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡û¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
Æü¾ï¤È¤Ï°ã¤¦»þ´Ö¤ò¼«Á³¤È¿Æ¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ìÔÂô¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡û±£¤ì¤¿Ì¾ÉÊ! Ê¡ºêÄ®¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´õ¾¯¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼µÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¤ä¡¢¤Þ¤Á¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡Ö¤â¤ÁÇþ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤ï¤é¤Ó¤â¤ÁÇþ¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¼·¼ï»³¡×¤Ê¤É¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ëÊÖÎéÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼µÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È(¥Ñ¥Ê¥Þ¥²¥¤¥·¥ã100g¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥Ö¥ì¥ó¥É200g)
¡¦Äó¶¡»ö¶È¼Ô¡§¥µ¥¿¥Ç¥£¥µ¥ó
¡¦Ê¼¸Ë¸©¿Àºê·´Ê¡ºêÄ®À¾ÅÄ¸¶233-3
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§(Ê´)¥Ñ¥Ê¥Þ¥²¥¤¥·¥ã100g¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥Ö¥ì¥ó¥É200g
¡¦´óÉí¶â³Û¡§1Ëü4,000±ß
½¾Íè¤Î¥Ö¥ë¥Þ¥ó¡¦¥Ï¥ï¥¤¥³¥Ê¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ààÝàê¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë´õ¾¯¤Ê¡ÖQ¥°¥ì¡¼¥ÉàÝàêÆ¦¡×¤Î¥Ñ¥Ê¥Þ¥²¥¤¥·¥ã¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£àÝàêÆ¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢àÝàêÆ¦Á´ÂÎ¤Î5¡ó¤·¤«¤È¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯Æ¦¤Ê¤Î¤À¤È¤«!
¡û¤â¤ÁÇþ ÏÂ¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥È(Âç)
¡¦Äó¶¡»ö¶È¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò»ûÈøÀ½Ê´½ê
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§¤ï¤é¤Ó¤â¤ÁÇþ 100g¡ß6¸Ä¡¢¤â¤ÁÇþ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥É¥ê¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥¯ 5P¡ß3È¢¡¢¤â¤ÁÇþ¥³¡¼¥Ò¡¼ Ê´¥¿¥¤¥× 100g¡ß3ÂÞ
¡¦´óÉí¶â³Û¡§2Ëü±ß
¡Ö¤ï¤é¤Ó¤â¤ÁÇþ¡×¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©´î³¦Åç»º¤µ¤È¤¦¤¤Ó»ÈÍÑ¤ÎÁÆÅü¤Ë¡¢¼¯»ùÅç¸©»º´Å½ó(¤«¤ó¤·¤ç)¤Î¤Ç¤ó¤×¤ó¤ÈË§¤Ð¤·¤¤ßäÀù¤â¤ÁÇþÊ´¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢¤â¤ÁÇþ¤ÎÎ³¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¡Ö¤â¤ÁÇþ¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ï¡¢Ê¡ºêÄ®»º¤â¤ÁÇþ(¥Õ¥¯¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼)¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤ÆßäÀù¤·¥³¡¼¥Ò¡¼É÷¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Ç¿²¤ëÁ°¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë°û¤ßÊª¡£¥»¥Ã¥È¤ÇÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÊ¼¸Ë¸©Ê¡ºêÄ®¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¼·¼ï»³¡×¡Ö¼·¼ï¤ÎÂì¡×¤È¡¢±£¤ì¤¿Ì¾ÉÊ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀ¾É´Ì¾»³¤ä¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊ¼¸Ë100»³¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö¼·¼ï»³¡×¤È¡¢¸©²¼È¬·Ê¡¦¸©´Ñ¸÷É´Áª¡¦¶áµ¦´Ñ¸÷É´Áª¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼·¼ï¤ÎÂì¡×¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥×¾ì¤¬Ï¼¤Ë¤¢¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼þ°Ï¤òÎÐ¤Î»³¡¹¤Ë°Ï¤Þ¤ìÃæ±ûÉô¤Ë¤ÏÀ¶Î®»ÔÀî¤¬Î®¤ì¤ë¡¢Ë¤«¤ÊÉ÷ÅÚ¤ÈÎò»Ë¤Î°ä»º¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿ÅÄ±àÅÔ»Ô¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤Î°Î¿Í¤òÀ¸¤ó¤À¡È³ØÌä¡¦·Ý½ÑÊ¸²½¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡¢Ä®Ì±¤ÎÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÃ´Åö¼Ô¤¬¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡Ö¼·¼ï»³¡×¡Ö¼·¼ï¤ÎÂì¡×¤Î¾ÜºÙ¤È¡¢¿Íµ¤¤ÎÊÖÎéÉÊ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿!
¡ûÊ¡ºêÄ®¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¼·¼ï»³¡×¡Ö¼·¼ï¤ÎÂì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡§¡Ú¼Ö¡ÛÃæ¹ñ¼«Æ°¼ÖÆ»Ê¡ºêI.C.¤Ç²¼¼Ö¡¢Ìó8km(Ìó15Ê¬)
¡ÚÅÅ¼Ö¡ÛÇÅÃ¢ÀþÊ¡ºê±Ø²¼¼Ö¡¢Ìó6km(¥¿¥¯¥·¡¼¤¢¤ê)
¢¨¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎºÇ¿·¤Î±¿¹Ô¾ðÊó¡¦±¿µÙ¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Åù¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É¸¹â683m¤Ç¡¢Î®Ìæ´äÎà¤«¤é¤Ê¤ê¡¢»³Æâ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤®´ä¤ä³Þ´äÅù¤Î´ñ´ä¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡Ö¼·¼ï»³¡×¡£
¤ª¤è¤½1,300Ç¯Á°¤ËÊÔ»¼¤µ¤ì¤¿ÇÅËá¹ñÉ÷ÅÚµ¤Ë¡ÖÆà¶ñº´»³¡×¤ÎÌ¾¤Ç·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎò»Ë¤¢¤ë»³¤Ç¡¢Íîº¹72m¤ÎÍºÂì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¼·¼ï48Âì¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¡¢´ØÀ¾É´Ì¾»³¤ä¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊ¼¸Ë100»³¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼·¼ï»³¡×¤È¡¢±ó¤¯¤«¤é¸«¤ë¤ÈÁä¤ÎÊæÀè¤Î¤è¤¦¤ËÀí¤Ã¤¿·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼·¼ïÁä¡×(¤Ê¤°¤µ¤ä¤ê¡¦577.3m)¡¢»³Äº¤Ë¤ªÌô»ÕÍÍ¤¬ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÌô»ÕÊ÷¡×(¤ä¤¯¤·¤ß¤Í¡¦616.2m)¤Î3¤Ä¤Î»³¤Ï¡¢Áí¾Î¤·¤Æ¡Ö¼·¼ï»°»³¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÐ»³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»Íµ¨¤Ë¼«Á³¤¢¤Õ¤ì¤ë·Ê¿§¤â¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê»³¤Ç¡¢¥Ò¥«¥²¥Ä¥Ä¥¸¤ä¥ß¥Ä¥Ð¥Ä¥Ä¥¸(3¡Á4·î)¡¢ÄØ(3¡Á4·î)¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤Î²Ö¡¹¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»³¤ÎÏ¼¤Ë¤ÏÎÙÀÜ¤¹¤ëÉ±Ï©»ÔÆâ¤«¤éÆüµ¢¤ê¤Ç¹Ô¤±¤ëµ÷Î¥¤Ë¤¢¤ë¥¥ã¥ó¥×¾ì¤¬¤¢¤ê¡¢¥ª¡¼¥ë¥·¡¼¥º¥óÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¡£
¤¹¤°ÏÆ¤Ë¤Ï¾®Àî¤âÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Æ¾ì¤Ë¤Ï¥¹¥¤¥«¤ä¥¸¥å¡¼¥¹¤òÎä¤ä¤·¤¿¤ê»Ò¤É¤â¤È°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤À¤ê¤È¡¢¼«Á³¤Ë¿Æ¤·¤ß¤Ê¤¬¤é²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ä®±Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤éÍøÍÑÎÁ¶â¤ÏÈó¾ï¤Ë°Â²Á¤Ç¤¢¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡û¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
Æü¾ï¤È¤Ï°ã¤¦»þ´Ö¤ò¼«Á³¤È¿Æ¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ìÔÂô¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡û±£¤ì¤¿Ì¾ÉÊ! Ê¡ºêÄ®¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
´õ¾¯¤Ê¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼µÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È¤ä¡¢¤Þ¤Á¤ÎÆÃ»ºÉÊ¡Ö¤â¤ÁÇþ¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤ï¤é¤Ó¤â¤ÁÇþ¤Î¥»¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â¡¢º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿¡Ö¼·¼ï»³¡×¤Ê¤É¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ëÊÖÎéÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥³¡¼¥Ò¡¼µÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È(¥Ñ¥Ê¥Þ¥²¥¤¥·¥ã100g¡Ü¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥Ö¥ì¥ó¥É200g)
¡¦Äó¶¡»ö¶È¼Ô¡§¥µ¥¿¥Ç¥£¥µ¥ó
¡¦Ê¼¸Ë¸©¿Àºê·´Ê¡ºêÄ®À¾ÅÄ¸¶233-3
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§(Ê´)¥Ñ¥Ê¥Þ¥²¥¤¥·¥ã100g¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥Ö¥ì¥ó¥É200g
¡¦´óÉí¶â³Û¡§1Ëü4,000±ß
½¾Íè¤Î¥Ö¥ë¥Þ¥ó¡¦¥Ï¥ï¥¤¥³¥Ê¤Ê¤É¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ààÝàê¤«¤é¡¢¤µ¤é¤Ë´õ¾¯¤Ê¡ÖQ¥°¥ì¡¼¥ÉàÝàêÆ¦¡×¤Î¥Ñ¥Ê¥Þ¥²¥¤¥·¥ã¤È¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£¥Ö¥ì¥ó¥É¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Æ¥£àÝàêÆ¦¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢àÝàêÆ¦Á´ÂÎ¤Î5¡ó¤·¤«¤È¤ì¤Ê¤¤´õ¾¯Æ¦¤Ê¤Î¤À¤È¤«!
¡û¤â¤ÁÇþ ÏÂ¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¥»¥Ã¥È(Âç)
¡¦Äó¶¡»ö¶È¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò»ûÈøÀ½Ê´½ê
¡¦ÆâÍÆÎÌ¡§¤ï¤é¤Ó¤â¤ÁÇþ 100g¡ß6¸Ä¡¢¤â¤ÁÇþ¥³¡¼¥Ò¡¼ ¥É¥ê¥Ã¥×¥Ñ¥Ã¥¯ 5P¡ß3È¢¡¢¤â¤ÁÇþ¥³¡¼¥Ò¡¼ Ê´¥¿¥¤¥× 100g¡ß3ÂÞ
¡¦´óÉí¶â³Û¡§2Ëü±ß
¡Ö¤ï¤é¤Ó¤â¤ÁÇþ¡×¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©´î³¦Åç»º¤µ¤È¤¦¤¤Ó»ÈÍÑ¤ÎÁÆÅü¤Ë¡¢¼¯»ùÅç¸©»º´Å½ó(¤«¤ó¤·¤ç)¤Î¤Ç¤ó¤×¤ó¤ÈË§¤Ð¤·¤¤ßäÀù¤â¤ÁÇþÊ´¤ò¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¡¢¤â¤ÁÇþ¤ÎÎ³¤ò¤Á¤ê¤Ð¤á¤¿¿·´¶³Ð¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£¡Ö¤â¤ÁÇþ¥³¡¼¥Ò¡¼¡×¤Ï¡¢Ê¡ºêÄ®»º¤â¤ÁÇþ(¥Õ¥¯¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼)¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤ÆßäÀù¤·¥³¡¼¥Ò¡¼É÷¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡¢¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Ç¿²¤ëÁ°¤Ë¤â³Ú¤·¤á¤ë°û¤ßÊª¡£¥»¥Ã¥È¤ÇÆÏ¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤ÏÊ¼¸Ë¸©Ê¡ºêÄ®¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ö¼·¼ï»³¡×¡Ö¼·¼ï¤ÎÂì¡×¤È¡¢±£¤ì¤¿Ì¾ÉÊ¤ÎÊÖÎéÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ØÀ¾É´Ì¾»³¤ä¤Õ¤ë¤µ¤ÈÊ¼¸Ë100»³¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ö¼·¼ï»³¡×¤È¡¢¸©²¼È¬·Ê¡¦¸©´Ñ¸÷É´Áª¡¦¶áµ¦´Ñ¸÷É´Áª¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼·¼ï¤ÎÂì¡×¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥×¾ì¤¬Ï¼¤Ë¤¢¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò°ìÅÙ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£