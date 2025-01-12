¤¢¤¤á¤ë¤Ê¼õ¸³À¸Ž¢¼Â¤Ï1·î¤³¤½À®ÀÓ¤¬¿¤Ó¤ëŽ£º¬µò
¼õ¸³´ü´ÖÃæ¤Ç¤âÀ®ÀÓ¤Ï¿¤Ó¤Þ¤¹¡Ê¼Ì¿¿¡§¥À¥¤¡¿PIXTA¡Ë
¼õ¸³¤¬¶á¤Å¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤ä¾Ç¤ê¤òÊú¤¨¤ë¼õ¸³À¸¤ä¿Æ¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤é¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤è¤¤¤Î¤«¡£Âç³ØÆþ³Ø¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Þ¤Ç¤ÎËèÆüÏ¢ºÜ¡Ö¸½ÌòÅìÂçÀ¸¤¬²ò·è¡ª¼õ¸³¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¼¼¡×¤Ç¤Ï¡¢ÊÐº¹ÃÍ35¤«¤éÅìÂç¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Ì¡²è¡Ø¥É¥é¥´¥óºù2¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡ËÊÔ½¸Ã´Åö¤ÎÀ¾²¬°íÀ¿»á¤¬Î¨¤¤¤ë¥«¥ë¥Ú¡¦¥Ç¥£¥¨¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¼õ¸³À¸¤ò»ØÆ³¤·¤¿·Ð¸³¤ò´ð¤Ë¤·¤¿²ò·èºö¤òÅÁ¼ø¤·¤Þ¤¹¡£¡ÚÏ¢ºÜÂè23²ó¡Û
°ìÈ¯¾¡Éé¤ÇËÜÈÖ¤ËÎ×¤à¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤
¡Ö¼õ¸³´ü¤Ë¤³¤½¼õ¸³À¸¤Î³ØÎÏ¤¬¿¤Ó¤ë¡×
¤³¤ì¤Ï³Ø¹»¤ä½Î¡¦Í½È÷¹»¤ÎÀèÀ¸¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê»î¸³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë1¡Á2·î¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤âÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢¡Ö12·î¤ÎÌÏ»î¤Ç¤ÏEÈ½Äê¤À¤Ã¤¿¤±¤É2·î¤ÎÆþ»î¤ÇµÕÅ¾¹ç³Ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢ºÜ¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¤Ê¤¼¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÄ¾Á°´ü¤ËÀ®ÀÓ¤ò¿¤Ð¤»¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¤É¤ó¤Ê¼õ¸³À¸¤Ç¤â1¡Á2·î¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»î¸³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç³ØÆþ»î¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢1·î¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿Âè1»ÖË¾¤ÎÆþ»î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Âè2»ÖË¾¡¢Âè3»ÖË¾¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»Æþ»î¤äÃæ³ØÆþ»î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Âè1»ÖË¾¤Ç°ìÈ¯¾¡Éé¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢¼õ¸³À¸¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë³Ø¤Ó¤¬2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1¤Ä¤Ï¡ÖËÜÈÖ¤Ç¤ÎÀï¤¤Êý¡×¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ãæ³ØÆþ»î¤Ç¤Ï¤è¤¯¡ÖÂè1»ÖË¾¤Î»î¸³Æü¤Ç¤¢¤ë2·î1Æü¤òºÇ½é¤Î»î¸³Æü¤Ë¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡£1·î¤ËÎý½¬¤È¤·¤ÆÂè2»ÖË¾°Ê²¼¤ÎÃæ³Ø¤ò¼õ¸³¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬ÄÌÎã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç³ØÆþ»î¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»î¸³¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¤Ç¡¢»î¸³²ñ¾ì¤Ç¤Î¶ÛÄ¥´¶¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ä¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÂÐ½èË¡¤Ê¤É¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¸½ÌòÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ï¿ÍÀ¸½é¤ÎÂç³ØÆþ»î¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡ÊÇ¯ÆâÆþ»î¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤¯¡Ë¡£¤½¤Î¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤½¤ì°Ê¹ß¤ÎÆþ»î¤ÎÎÈ¤Ë¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¡Ö»î¸³²ñ¾ì¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¹¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¯¸«¤¬¡¢Âè1»ÖË¾¤Î»î¸³¤ò¼õ¤±¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ÎÎÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤¦1¤Ä¤Ï¡¢¡ÖÆþ»îÌäÂê¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¡×¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê²áµîÌä¤ò²ò¤¯¤è¤ê¤â¡¢¤É¤ó¤ÊÌÏ»î¤ò²ò¤¯¤è¤ê¤â¡¢Âç³Ø¤ÎÆþ»îÌäÂê¤ò²ò¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó½¸ÃæÎÏ¤ò»È¤¤¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤ÆÌäÂê¤ò²ò¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
²¾¤Ë¤³¤ì¤ò¡ÖËÜÈÖ¡ÊÂè1»ÖË¾¤ÎÆþ»î¡Ë¤Î¤¿¤á¤ÎÎý½¬¡×¤À¤ÈÄêµÁ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ëÎý½¬¤Ï¤Û¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âè2»ÖË¾°Ê²¼¤ÎÆþ»î¤Ï¡Ê¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤â¡Ë¡¢ËÜÈÖ¤È°ìÈÖ¶á¤¤Îý½¬¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Æþ»îÌäÂê¤òËÜµ¤¤Ç²ò¤¯·Ð¸³¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀ®ÀÓ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¿Í¤âÂ¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¼õ¸³´ü¤Ë¤³¤½³ØÎÏ¤¬¿¤Ó¤ë¡×ÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
¡Ö¸«Ä¾¤·¡×¤ò¤·¤Ê¤¤¤È°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤
¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤ÎÎý½¬¤òÌµ°Ù¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼õ¸³À¸¤âÂ¿¤¯¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¸«Ä¾¤·¤ò¤·¤Ê¤¤¼õ¸³À¸¡×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼õ¸³À¸¤¬ºÎÅÀ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ºÎÅÀ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÌÏ»î¤ä²áµîÌä¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤Ê¤¼¤³¤ÎÌäÂê¤ò´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¤³¤³¤ÎÌäÂê¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤ÏÂè2»ÖË¾¤ÎÆþ»î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢²¼¼ê¤ò¤¹¤ë¤ÈºÎÅÀ¤¹¤é¤»¤º¤Ë¼¡¤Î»î¸³¤Î²áµîÌä¤ò²ò¤¯¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¡Ö¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¹Ô°Ù¡×¤À¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¼«Ê¬¤¬¼õ¤±¤¿»î¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ºÎÅÀ¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤Ç¼«Ê¬¤¬»þ´Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢¥±¥¢¥ì¥¹¥ß¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡£²áµîÌä±é½¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Éü½¬¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ÖÉÔ¹ç³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÉÔ°Â¤À¡×¤È¤«¡ÖºÎÅÀ¤·¤Æ´Ö°ã¤¤¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é·ù¤À¡×¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Î¼åÅÀ¤È¸þ¤¹ç¤¦ºÇ¸å¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
²¿¤«´Ö°ã¤Ã¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤äËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Âè1»ÖË¾¤ÎÆþ»î¤Ç¤Þ¤¿Æ±¤¸´Ö°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤Ï¤È¤Æ¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¹çÈÝ¤òÊ¬¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢Âç³ØÆþ»î¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÌäÂêÈï¤ê¡×¤Ï°Õ³°¤ÈÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤¬ÊÌ¤ÎÂç³Ø¤ÎÌäÂê¤Ç½Ð¤¿¤È¤«¡¢¤³¤ÎÂç³Ø¤ÎÆþ»î¤Ç½ÐÂê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤¬ÊÌ¤ÎÂç³Ø¤Ç¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç³ØÆþ»î¤Ï¤½¤Î»þ´ü¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌäÂê¤òºî¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¶öÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯É¬Á³Åª¤ËÌäÂê¤¬Èï¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡ÊÎã¤¨¤Ð2023¡Á2024Ç¯¤ÎÆþ»î¤Ç¤Ï¥³¥í¥Ê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÊ¸¾Ï¤¬¹ñ¸ì¤ÎÉ¾ÏÀÊ¸¤ÇÂ¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤É¡Ë¡£¼õ¤±¤¿Âç³Ø¤ÎÆþ»îÌäÂê¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉü½¬¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÌ¤ÎÂç³Ø¤ÎÆþ»î¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¡¢»î¸³¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤Ï¤è¤¯¤Ç¤¤¿¡×¡Ö¤³¤³¤Ç»þ´Ö¤ò¥í¥¹¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Î»î¸³Ãæ¤Î¹ÔÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
KPT¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë
¤½¤ÎºÝ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖKPT¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿¶¤êÊÖ¤êÊý¤Ç¤¹¡£KPT¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¤½¤Î±ÑÃ±¸ì¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤Ç¤¹¡£
¡¦Keep¡§¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£¼¡¤ËÀ¸¤«¤¹¤³¤È¡£Â³¤±¤¿¤¤¤³¤È
¡¦Problem¡§¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢²þÁ±¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È
¡¦Try¡§Keep¤ÈProblem¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢¡Ö¼¡¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È
¤Ç¤¹¡£»î¸³¤Î¸å¤Ë¡¢¤³¤Î3¤Ä¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢»æ¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤ËTry¤ÎÉôÊ¬¤Ï¤È¤Æ¤âÂç»ö¤Ç¤¹¡£¡Ö¼¡¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¤¤¡×¤Î¡Ö¼¡¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Âè1»ÖË¾¤ÎÆþ»î¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤½¤·¤Æ¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤¿»æ¤ò¡¢¡Ö¼¡¡×¤Î»î¸³¤ÎÁ°¤Ë¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢ºÎÅÀ¤·¤Æ·ë²Ì¤Ç°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÎÅÀ¤Ï¡Ö¤É¤³¤Ç´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤«¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¼¡¤Î»î¸³¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÊÀ¾²¬ °íÀ¿ ¡§ ¸½ÌòÅìÂçÀ¸¡¦¥É¥é¥´¥óºù2ÊÔ½¸Ã´Åö¡Ë