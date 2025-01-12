¡ÚMLB¡Ûº£µ¨¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤½¤¦¤ÊÁª¼ê¡¢É®Æ¬¤Ë23ºÐ¡È²øÊª¡É¥Ç¥é¥¯¥ëー¥º¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÂÀ¸ÝÈ½¡Ö2025Ç¯ÈÇ¤Î¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.¤Ë¡×
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¡¢¡Ö2025Ç¯¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤½¤¦¤ÊÃíÌÜ¤Î10Áª¼ê¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò¸ø³«¡£¸õÊä¼Ô¤ÎÉ®Æ¬¤Ë¥ì¥Ã¥º¤Î¥¨¥êー¡¦¥Ç¥é¥¯¥ëー¥ºÆâÌî¼ê¤òÁª½Ð¡£ºòµ¨67ÅðÎÝ¤Ç¥Ê¡¦¥êー¥°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿23ºÐ¤Î²øÊª¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò¿ë¤²¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö¥¹¥¿ー¤«¤é¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤Ø¡×
Æ±µ»ö¤Ï¡¢¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿ÉôÌç¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥¢¥É¥éー»á¤¬Ã´Åö¡£¥¢¥É¥éー»á¤Ï¥Ç¥é¥¯¥ëー¥º¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ºòµ¨3³ä30ËÜÎÝÂÇ30ÅðÎÝ¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤Î¥Ü¥Óー¡¦¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.ÆâÌî¼ê¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¥º¡Ë¤ËÂ¿¤¯¤ÎÎà»÷ÅÀ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.¤Ï2022Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºòµ¨¤Ï¥á¥¸¥ãー»Ë¾å½é¤Î¿·¿Í¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¡Ö20ËÜÎÝÂÇ¡¢20ÅðÎÝ¡×¤Î²÷µó¤òÃ£À®¡£Á´Áª¼ê¥È¥Ã¥×¤Î½ÓÂ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¥¢¡¦¥êー¥°Í··â¼ê1°Ì¤ÎOAA¡ÊOuts Above Average¡Ë+16¤òµÏ¿¡£Áö¹¶¼é¤Ç¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
ÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥é¥¯¥ëー¥º¤Ï2023Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥åーÇ¯¤Ë13ËÜÎÝÂÇ¡¢35ÅðÎÝ¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¤È¡¢ºòµ¨¤Ï25ËÜÎÝÂÇ¡¢67ÅðÎÝ¤ÎÂç³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ½é¤Î¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Ë¤âÁª½Ð¡£¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.¤ËÎô¤é¤Ì¥á¥¸¥ãーÁ´Áª¼ê3°Ì¤Î¥¹¥Ôー¥É¤òÀ¸¤«¤·¡¢OAA+15¤ÈÍ··â¼ê¤È¤·¤Æ¤â¹â¤¤¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.¤ËÈæ¤Ù¡¢¤ä¤äÁÆºï¤ê¤Ê°ìÌÌ¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¬ÎÏ¶¯¤µ¤Ï¾¡¤ë¤Û¤É¤À¡£
¥¢¥É¥éー»á¤Ï¡Ö¥¹¥¿ー¤«¤é¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤Ø¡£¤¢¤È¤Ï¡¢¥¦¥£¥Ã¥ÈJr.¤¬Ã£À®¤·¤¿¤Î¤ÈÆ±¤¸3Ç¯ÌÜ¤ÎÈôÌö¤À¤±¤À¡£¥¨¥êー¤â¤½¤ì¤ËÊï¤¨¤Ð¡¢º£µ¨¤ÎMVP¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤«¤é·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥ïー¤È¥¹¥Ôー¥É¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¥Ç¥é¥¯¥ëー¥º¤â¡¢ÈôÌö¤Î¥·ー¥º¥ó¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£