Æ£°æÁïÂÀ²¦¾¡¢¿·Ç¯ºÇ½é¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤¬³«Ëë¡ª±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¤È¡È2ÆüÀ©¡ÉÂÐ¶É¤Ç½é·ãÆÍ ÃíÌÜ¤ÎÂè1¶ÉÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Ã¤Á¤À¡¿¾´ý¡¦²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ý²¦¡¢´ýÀ»¡¢22¡Ë¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ë¡Ö°Ï¸ë¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë Âè74´üALSOKÇÕ²¦¾Àï¼·ÈÖ¾¡Éé¡×¤¬1·î11Æü¡¢ÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Î¡Ö³ÝÀî¾ë Æó¤Î´ÝÃã¼¼¡×¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç4ÅÙÌÜ¤Î·ãÆÍ¤È¤Ê¤ëÎ¾¼Ô¡£¿·½Õ¤ò¾þ¤ë³«Ëë¶É¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡£¿¶¤ê¶ð¤Î·ë²Ì¡¢Àè¼ê¤Ï±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÃæ·Ñ¡ÛÆ£°æ²¦¾VS±ÊÀ¥¶åÃÊ ÃíÌÜ¤Î³«Ëë¶É¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë
¡¡Æ£°æ²¦¾¤Ï¡¢2016Ç¯10·î¤Ë»ÍÃÊ¾ºÃÊ¡£Âè37´üÎµ²¦¡Ê1ÁÈ°Ê¾å¡§4´ü¡Ë¡¢Âè82´üÌ¾¿Í¡ÊAµé°Ê¾å¡§3´ü¡Ë¡£2023Ç¯ÅÙ¤Ë¤Ï»Ë¾å½é¤ÎÁ´È¬´§ÆÈÀê¤òÃ£À®¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢´ýÀ»¡¦²¦°Ì¤Î2¤Ä¤Î±ÊÀ¤¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£²¦¾Àï¤Ï¡¢2021Ç¯ÅÙ¤ÎÂè71´ü¤Ë½éÄ©Àï¡£ÅÏÊÕÌÀ²¦¾¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ë4-0¤Ç¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¡ÈÀ¤µª¤ÎÂÐ·è¡É¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¡¢4-2¤ÇËÉ±Ò¡£¤µ¤é¤ËÁ°´ü¤Ï¡¢¿¶¤êÈô¼ÖÅÞ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¿û°æÎµÌéÈ¬ÃÊ¤ò4-0¤ÇÂà¤±3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤Ë¥¿¥¤¥È¥ëÀïÎòÂåÃ±ÆÈ1°Ì¤Î20Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£º£´ü¤ÏËÉ±Ò4Ï¢ÇÆ¤È¡¢Ã«Àî¹À»Ê½½¼·À¤Ì¾¿Í¤ÎµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ27´üÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¡¢2009Ç¯10·î¤Ë»ÍÃÊ¾ºÃÊ¡£Îµ²¦Àï1ÁÈ¡Ê1ÁÈ¡§7´ü¡Ë¡¢½ç°ÌÀïAµé¡ÊAµé¡§3´ü¡Ë¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï±Ã²¦1´ü¡¢²¦ºÂ4´ü¤ÎÄÌ»»5´ü¡£´ýÀïÍ¥¾¡¤Ï3²ó¡£¾´ý³¦¤Ç¤â¶þ»Ø¤È¸À¤ï¤ì¤ëËÉÙ¤Ê¸¦µæÎÌ¤ò¸Ø¤ê¡¢ÂÐ¶É¤Ç¤â¡ÖÉé¤±¤Ê¤¤¾´ý¡×¤ËÅ°¤·ÀéÆü¼ê¤ä»ý¾´ý¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¡£º£´ü¤Î²¦¾¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢5¾¡1ÇÔ¤ÇÊÂ¤ó¤ÀÀ¾ÅÄÂóÌé¸ÞÃÊ¡Ê33¡Ë¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤òÀ©¤·¡¢2020Ç¯ÅÙ¤ÎÂè70´ü°ÊÍè4´ü¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï½é¤Î²¦¾Ã¥¼è¤ÈÌµ´§ÊÖ¾å¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸ø¼°ÀïÂÐÀï¤ÏÁ´25¶É¤Ç¡¢Æ£°æ²¦¾¤Î18¾¡7ÇÔ¡£Ä¾¶á¤ÎÂÐÀï¤ÏºòÇ¯9·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Âè72´ü²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡Éé¤Ç¡¢Æ£°æ²¦¾¤¬¥·¥ê¡¼¥º3Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Î¾¼Ô¤ÏÆ£°æ²¦¾¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¤Î¸¦µæ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢2023Ç¯¤ËÆ£°æ²¦¾¤¬È¬´§ÆÈÀê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀï¤Ã¤¿²¦ºÂÀï¸ÞÈÖ¾¡Éé¤Ç¤Î¡È»àÆ®¡É¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¡£
¡¡Î¾¼Ô¤Ï¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¤Ï4ÅÙÌÜ¤Î·ãÆÍ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢2ÆüÀ©ÈÖ¾¡Éé¤Ï½é¡£±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ï¡¢¡ÖÆ£°æ¤µ¤ó¤Ï2ÆüÀ©¤Î·Ð¸³ÃÍ¤¬¤º¤ÐÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¸½¼Â¤Î¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤¬É¬Í×¤Ç¡¢³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡¢Æ£°æ²¦¾¤Ï¡ÖVS¤â´Þ¤á¤Æ¤«¤Ê¤êÂÐ¶É¤ò¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¶¯¤µ¤ò¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ºîÀïÌÌ¤ò´Þ¤á¤¿½àÈ÷¤ä¡¢ÎÉ¤¤¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÎ×¤à¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡
¡¡»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ8»þ´Ö¤Î2ÆüÀ©¡£¿¶¤ê¶ð¤Î·ë²Ì¡¢Àè¼ê¤Ï±ÊÀ¥¶åÃÊ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Âè2¶É°Ê¹ß¤ÏÀè¼ê¡¦¸å¼ê¤¬¸ò¸ß¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë