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Build the classic Nintendo system in LEGO® form. Coming October 2025. pic.twitter.com/XEyhbARqXq- Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 9, 2025
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