Â©»Ò¡Ö²¶¡¢¼Â¤Ï¥²¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¥«¥ß¥ó¥°¥¢¥¦¥È¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤â ¢ª¡Ú¿¦¾ì¤Î¼Ì¿¿¡Û¤Ë¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡×
¡Ö¤½¤ó¤ÊÊª¸ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¸À¤ï¤ì¤½¤¦¤Ê¶öÁ³¤ä´ñÀ×¤¬À¤¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤½ä¤ê¹ç¤ï¤»¡×¤òÂÎ¸³¤·¤¿É®¼Ô¤ÎÃÎ¿ÍA»Ò¤µ¤ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Î¥º§¤«¤é¹¬¤»¤ÊºÆº§¤Ø
¸µÉ×¤¬¡Ö¼«Ê¬¤¬¥²¥¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²¿¤«±¿Ì¿¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¤ÏÆó¿Í¤È¤âÊÌ¡¹¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¡¢¤ª¸ß¤¤¹¬¤»¤ËÊë¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·ÉÔ»×µÄ¤Ê½ä¤ê¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¡¡
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå¡¦¥Ñー¥È¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯8·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§º´ÅÄ¡¡ÀÅ
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Yuki.K
°û¤ßÊâ¤¤¬¼ñÌ£¤Î¸µ¥¥ã¥Ð¾î¡£¤½¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¿Í´Ö´Ñ»¡ÎÏ¤Ç¥³¥é¥à¤ò¼¹É®Ãæ¡£¤¹¤Ã¤È¿Í¤Î²û¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅ·Á³¿Í¤¿¤é¤·¤¬Éð´ï¡£¤½¤Î¤»¤¤¤«¡¢¿Í¤«¤é½Å¤¤ÏÃ¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤ä¤¹¤¤¡£¥¥ã¥Ð¥¯¥é¶ÐÌ³¸å¤Ï¡¢°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¡£¸½ºß¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·Ð¸³¤ÇÆÀ¤¿¿Í´Ö´Ø·¸¤ò¼èºà¤ËÀ¸¤«¤·¡¢¼ç¤Ë½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤Îµ¡Èù¤òµ»ö¤Ë¤¹¤ë¥Þ¥Þ¥é¥¤¥¿ー¡£