¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¼ç¾¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¢³¤³°°ÜÀÒ¤òÄ¾ÁÊ¡ª¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹ ¡Ö¥¥ã¥ê¥¢ÈÕÇ¯¤Ë¡Ä¡×
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ï11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FA¥«¥Ã¥×3²óÀï¤Ç¡¢4Éô¤Î¥µ¥ë¥Õ¥©¡¼¥É¡¦¥·¥Æ¥£¤ò8-0¤Ç·âÇË¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë34ºÐ¤ÎDF¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï¥Ù¥ó¥Á³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¸¥ç¥¼¥Ã¥×¡¦¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Ï¡¢Èà¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤ò»Ö´ê¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èà¤ËÅÁ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤«¤é¤Í¡£¤¿¤À¡¢Èà¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤Ê¤¤¡£2ÆüÁ°¡¢¥«¥¤¥ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÇ¸å¤Ë³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁªÂò»è¤òÌÏº÷¤·¤¿¤¤¤Èµá¤á¤Æ¤¤¿¡£
Èà¤Ï±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¡¢²æ¡¹¤Ë¤Ê¤¤¤â¤Î¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢ ¤·¤«¤·¡¢º£¤ÎÈà¤Ï¿´¤ÎÃæ¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÍýÍ³¤«¤éÈÕÇ¯¤ò³¤³°¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢»ä¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ëÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò¹¥¤à¡£ Èà¤Ï¥Á¥¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥®¥ê¥¹¥¿¥¤¥ó¡Ë¤Î¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï¤½¤ì¤òµá¤á¤¿¤¬¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£¾õ¶·¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÃ¯¤Ë¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡×
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¤Ï2017Ç¯¤«¤é¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥·¥Æ¥£¤Ç¡¢319»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÀ¤³¦Åª¶¯¹ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥·¥Æ¥£¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤À¡£
À¤³¦ºÇ¹â´ÆÆÄ¥°¥¢¥ë¥Ç¥£¥ª¥é¤È·ö²ÞÊÌ¤ì¤·¤¿¥¹¥¿¡¼8¿Í
¥·¥Æ¥£¤È¤Î·ÀÌó¤Ï2026Ç¯¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¹ñ³°¤Ë¿·Å·ÃÏ¤òµá¤á¤¿¤¤¤ÈÄ¾ÁÊ¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢AC¥ß¥é¥ó¤¬°ÜÀÒÀè¤Î¸õÊä¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£