»°ãø·°¡¡£³»î¹ç¤Ö¤ê¥¹¥¿¥á¥ó¤âÌµÆÀÅÀ¡ÖÁá¤¯¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤òÎ×¤à¡×¤ÈÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¶¨²ñ¡Ê£Æ£Á¡Ë¥«¥Ã¥×£³²óÀï¡Ê£±£±Æü¡áÆüËÜ»þ´Ö£±£²Æü¡Ë¤ÇÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ»°ãø·°¡Ê£²£·¡Ë¤Î½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥Î¥ê¥Ã¥¸¤Ë£´¡½£°¤Ç²÷¾¡¤·¡¢¸ø¼°Àï£¹»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££³»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯¤·¤¿»°ãø¤ÏÆÀÅÀ¤ËÍí¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£²»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿»°ãø¤Ï²¿ÅÙ¤«¹¥µ¡¤ò¤Ä¤¯¤ê½Ð¤¹¤â¡¢´ÊÃ±¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤âÂ¿¤¯¡¢¥·¥å¡¼¥È¥¼¥í¤ÈËÜÍè¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ï¡¼¥Ä¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï»°ãø¤ò¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¥·¡¼¥º¥óÁ°È¾¤Ë¤È¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤ò¤·¡¢¾¯¤·Èè¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤ÀËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ó£õ£ó£ó£å£ø£×£ï£ò£ì£ä¡×¤ÏÁª¼êºÎÅÀ¤Ç»°ãø¤Ë£¶ÅÀ¤òÉÕ¤±¡Öº¸¥µ¥¤¥É¤ËÌá¤Ã¤¿ÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤ÏÎÉ¤¤ÅÀ¤â°¤¤ÅÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¸¤¯¡¢»þ¤Ë¤Ï´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤â¸«¤»¤¿¤¬¡¢´ÊÃ±¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¾¯¤·Íî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯Èà¤¬¥Ù¥¹¥È¤Î¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤³¤È¤òÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡»°ãø¤Ïº£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ë¥ê¡¼¥°£³ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤â¡¢ºòÇ¯£±£±·î£²£¹Æü¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÀï¤«¤é¸ø¼°Àï¤Ç¥´¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î±Æ¶Á¤«¤é¤«¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¤½¤Î´Ö¸ø¼°Àï£¶Ê¬¤±£²ÇÔ¤ÈÄãÌÂ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤è¤¦¤ä¤¯ÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¾å°ÌÉâ¾å¤Ë¤Ï»°ãø¤ÎÎÏ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤À¤±¤Ëº£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÊ³µ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£