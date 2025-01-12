¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ö¤É¤³¤«¡È¿å¤Ã¤Ý¤¤¡É¡ÄÌë¤Î´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î±ÇÁü¤ò¡È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¡É
²Î¼ê¹©Æ£ÀÅ¹á¡Ê54¡Ë¤¬11Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖwithMUSIC¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¼«¿È¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡Ö¾¼ÏÂÊ¿À®ÎáÏÂÂç¥Ò¥Ã¥È¶ÊSP 1°Ì¤ò¤È¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¶Ê50Áª¡×¤ÈÂê¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¥°¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡£¹©Æ£ÀÅ¹á¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖMUGO¡¦¤ó¡Ä¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡Ê1988Ç¯¡Ë¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤¿ºÝ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¹©Æ£¤Ï¡¢ÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤ËÁ°È±¤Î°ìÉô¤òÎ©¤Æ¤¿¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¤ò¤Ê¤Ó¤«¤»¤ÆÇ®¾§¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡Ö¤Ç¤â¤É¤³¤«¡È¿å¤Ã¤Ý¤¤¡É¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤«Ãë¤Î¹á¤ê¤¬¤·¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡ÄÌë¤Î´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡
¥²¥¹¥È¤ÎÆîÌîÍÛ»Ò¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤«¤ï¤¤¤¤¤·¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤ë¡×¤È¾Î»¿¤·¡¢MC¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤â¡Ö¥¯¥é¥¹¤Î¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÉÔÎÉ¤Ï¤â¤¦¤ß¤ó¤Ê¹¥¤¤Ç¤·¤¿¤è¡¢¹©Æ£ÀÅ¹á¤µ¤ó¤¬¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£