¡ÖÂçÇ÷ÎÏ¡×¾ÅÆîÇµÉ÷¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¾å¶õ¤«¤é¤Î¿·Ç¯ÉÙ»Î»³¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¾ÅÆîÇµÉ÷¤ÎSHOCK EYE¤µ¤ó¤Ï1·î10Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¾å¶õ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿ÉÙ»Î»³¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§SHOCK EYE¡¢¾å¶õ¤«¤é¤Î¿·Ç¯ÉÙ»Î»³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Û
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂçÇ÷ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖåºÎï¤Ç¤·¤«¤â¶á¤¤¤·Ç÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤·Ê¿§¡×¡Ö¹½¿Þ¤âºÇ¹â¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)
¡Ú¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¡§SHOCK EYE¡¢¾å¶õ¤«¤é¤Î¿·Ç¯ÉÙ»Î»³¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Û
¡Ö¹½¿Þ¤âºÇ¹â¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×SHOCK EYE¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·Ç¯¤ÎÉÙ»Î»³¡¡¾å¶õ¤«¤é¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤è¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£Àã¤¬¤¦¤Ã¤¹¤é¤ÈÀÑ¤â¤Ã¤¿ÍºÂç¤ÊÉÙ»Î»³¤Ç¤¹¡£¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥Ñ¥Á¥ê¡×¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤¤ì¤¤¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉÙ»Î¡×¤â¸ø³«8Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤â¡Ö¥À¥Ö¥ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉÙ»Î¤Ê¤é¤Ì¡¢¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉÙ»Î¤¬¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»£±Æ¤·¤¿ÉÙ»Î»³¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿SHOCK EYE¤µ¤ó¡£¡Ö¿åÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤¿Ä«Æü¤¬²¿¸Î¤«£²¤Ä¡ª¡¡¹ç¤ï¤»¤Æ£³¤Ä¤Î¥À¥¤¥ä¤¬¸÷¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÉÙ»Î¡×¤ÈÀâÌÀ¤âÅº¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Æ¤âµ®½Å¤Ê1Ëç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
(Ê¸:ËÙ°æ ¥æ¥¦)