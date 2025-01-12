¾¾»³±Ñ¼ù¡Ö¾å°Ì¤ÇÀï¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¤«¤Ê¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¡×ºÇ½ªÆü¤Ï¥í¡¼¥¹¥³¥¢ÌÜ»Ø¤¹¡¡¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡¡þÊÆÃË»Ò¥´¥ë¥Õ¥Ä¥¢¡¼¡¡¥½¥Ë¡¼¡¦¥ª¡¼¥×¥óÂè3Æü¡Ê2025Ç¯1·î11Æü¡¡¥Ï¥ï¥¤½£¡¡¥ï¥¤¥¢¥é¥¨CC¡á7044¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼70¡Ë
¡¡42°Ì¤«¤é½Ð¤¿22Ç¯Âç²ñÇÆ¼Ô¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¡Ê32¡áLEXUS¡Ë¤Ï4¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢1¥Ü¥®¡¼¤Î67¤Ç²ó¤êÄÌ»»7¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÂè3¥é¥¦¥ó¥É¤ò½ª¤¨¤¿¡£¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥È¸å¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½º£Æü¤â¥¢¥ó¥À¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡¡¡ÖÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¥·¥ç¥Ã¥È¤ÇÎÉ¤¤¤â¤Î¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡©
¡¡¡ÖÎÉ¤¤¤â¤Î¤â¤¿¤Þ¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡¢°¤¤¤â¤Î¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¾å°Ì¤ÇÀï¤¦¤Î¤ÏÌµÍý¤«¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡½¡½¥Ð¥Ã¥È¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡©
¡¡¡Ö½éÆü¤ËÈæ¤Ù¤¿¤éÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤ò¤É¤¦Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½ºÇ½ªÆü¤Ï¡©
¡¡¡Ö¾¯¤·¡Ê¼ó°Ì¤È¡Ëº¹¤¬³«¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¸·¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥í¡¼¥¹¥³¥¢¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¾¾»³¤ÏÁ°½µ¥Þ¥¦¥¤Åç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥¶¡¦¥»¥ó¥È¥ê¡¼¤Ç¥Ä¥¢¡¼¿·µÏ¿¤ÎÄÌ»»35¥¢¥ó¥À¡¼¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·³«ËëÀï½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»11¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤ò¥ª¥¢¥ÕÅç¤Ë°Ü¤·¤¿º£Âç²ñ¤Ç¤Ï22Ç¯°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÂç²ñÀ©ÇÆ¡¢¼«¿È½é¤Î2½µÏ¢Â³Í¥¾¡¡¢»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±°ìÇ¯¤Î¥Ï¥ï¥¤2Ï¢¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£