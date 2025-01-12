57ºÐÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¾ÅÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¾×·â¹ðÇò¡¡¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¡Ö¤¨¡Á¡ª¡ª¡×
²Î¼ê¡¢½÷Í¥¤ÎÆîÌîÍÛ»Ò¡Ê57¡Ë¤¬11Æü¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖwithMUSIC¡×¡ÊÅÚÍË¸á¸å7»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤Î¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï1°Ì¤ò¼è¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤ò½¸¤á¤¿¥¢¥¤¥É¥ëÆÃ½¸¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ë»þÂå¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÆîÌî¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡É¡£¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿¡¼¤Ë¡Ë¤¹¤´¤¤¿§¡¹½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£¡È¤³¤³¤ò¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¡É¤È¤«Ãí°ÕÅÀ¤È¤«¡£¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤ì¤ò¾Ü¤·¤¯Ê¹¤«¤Ê¤¤¤È¼£¤»¤Ê¤¤¡Ä¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¡Ê¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¾ÀÜ¡ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¡È¤ª¼ê»æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤É¤³¤òÄ¾¤»¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤Ã¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡Ö¤¨¡Á¡ª¡×¤ÈÁûÁ³¤È¤Ê¤ê¡¢MC¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤â¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ËÄ¾ÅÅ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£