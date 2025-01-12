¡Ö¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤è¡ª¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¡×ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀ¤´Ö¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¾åÇòÀÐË¨²Î¤ÎÈ¯¸À¤òÂç¹²¤Æ¤Ç¼×¤ë
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡×¡ÊÆüÍË¡¦Á°£·»þ¡Ë¤¬£±£²Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢£±£°Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡Ö£³£¶£¶Æü¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÎÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢£È£å£ù¡ª¡¡£Ó£á£ù¡ª¡¡£Ê£Õ£Í£Ð¤ÎÃæÅçÍµæÆ¤¬½Ð±é¡£±Ç²è¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤äÆ±Ç¯Âå¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
¡¡»£±ÆÃæ¤Ë¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤¿£³¿Í¡£ÀÖÁ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾åÇòÀÐ¤¬¡ÖÀÖÁ¿»á¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤¬¤â¤Ã¤ÈÀ¤´Ö¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£ÃæÅç¤â¡Ö¤½¤¦»×¤¦¡ª¡×¤ÈÆ±Ä´¤¹¤ë¤È¡¢¾åÇòÀÐ¤Ï¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¹¤´¤¤ÊÑ¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È²Ã¤¨¡¢ÀÖÁ¿¤¬¡Ö¿²¤ë¤È¤¤Ë²øÃÌÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤«¤é¹¥¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÀÖÁ¿¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤ÊÑ¤Ê¤È¤³¤í¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤á¤Æ¤¯¤ì¤è¡ª¡Ø¥Ü¥¯¤é¤Î»þÂå¡Ù¤Ç¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤è¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÈÖÁÈ¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¾åÇòÀÐ¤Î¸ÀÍÕ¤òÂç¹²¤Æ¤Ç¼×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£