´ØÅì¡¡12Æü¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤äÀã¡¡Ê¿ÌîÉô¤âÀã¤Þ¤¸¤ê¡¡À®¿Í¤ÎÆü¤ÏÅ·µ¤²óÉü¡¡´¨¤µÏÂ¤é¤°
º£Æü12Æü(Æü)¤Î´ØÅìÃÏÊý¤Ï¡¢±è´ßÉô¤òÃæ¿´¤Ë½ê¡¹¤Ç±«¤äÀã¡£Ê¿ÌîÉô¤Ç¤âÀã¤Î¤Þ¤¸¤ë½ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ï©ÌÌ¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤Ë¤´Ãí°Õ¤ò¡£ÌÀÆü13Æü(·î)À®¿Í¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Ë¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¤Æ¡¢À²¤ìÃå¤¬±Ç¤¨¤ëÀÄ¶õ¤Ë¡£
3Ï¢µÙ¤Î2ÆüÌÜ¡¡±è´ßÉôÃæ¿´¤Ë±«¤äÀã
º£Æü12Æü(Æü)¤Ï¡¢ËÜ½£¤ÎÆî¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÄãµ¤°µ¤¬¡¢Ìë¤Ë¤Ï°ËÆ¦½ôÅçÉÕ¶á¤òÄÌ²á¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£´ØÅì¤ÏÆü¤Îº¹¤¹»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢±À¤¬¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ºòÆü11Æü(ÅÚ)¤è¤ê2¡î¤Û¤ÉÄã¤¤½ê¤¬Â¿¤¯¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤ä²£ÉÍ¤Ï9¡î¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¯¤¿¤á¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦´¨¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤Ã¤«¤êËÉ´¨¤ò¤·¤Æ¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÄÉµ
º£Æü12Æü(Æü)¡¢Ä¸»Ò¤Ç½éÀã¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ê¿Ç¯¤è¤ê7ÆüÃÙ¤¯¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê1ÆüÁá¤¤´ÑÂ¬¤Ç¤¹¡£Ä¸»ÒÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ç¤Ï¡¢¹ß¿å¤Èµ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¤«¤é¼«Æ°Åª¤ËÈ½ÊÌ¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À®¿Í¤ÎÆü¡¡ÆüÃæ¤ÏÆüº¹¤·¤¿¤Ã¤×¤ê
13Æü(·î)À®¿Í¤ÎÆü¤Ï¡¢ÌÀ¤±Êý¤Þ¤ÇÀéÍÕ¸©¤Ê¤É°ìÉô¤Ç±«¤äÀã¤Î¹ß¤ë½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ä«¤Ë¤ÏÅ·µ¤¤¬²óÉü¡£ÆüÃæ¤ÏËÌÉô¤Î»³±è¤¤¤Ç±À¤¬¹ß¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÀ²¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ï¤¿¤Á¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤Ç¤Ï¡¢À²¤ìÃå¤¬±Ç¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀÄ¶õ¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï13¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢3·î¾å½Üº¢¤ÎÍÛµ¤¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ËÌ¤è¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢ÂÎ´¶²¹ÅÙ¤Ï²¼¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÅìµþÅÔ¿´¤Ç2¡î¡¢Á°¶¶¤È·§Ã«¤Ç0¡î¡¢±§ÅÔµÜ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹2¡î¤È¡¢Ä«ÈÕ¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤Ï¡¢ºÇ¿·¤ÎÂè52½µ(12·î23Æü¡Á29Æü)¤Ç¤â¡¢Á´¹ñÅª¤ËÁý²Ã·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Þ¤á¤Ë¼êÀö¤¤¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¤â¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£