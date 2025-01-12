º´Æ£Î®»Ê¡õÌðÉô¾»Úö¡¢¡ÖßÀ¥Þ¥¤¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂ³ÊÔ¤Ë¡ÖÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡¡ÉñÂæ¡Ö»äÎ©ÃµÄå ßÀ¥Þ¥¤¥¯-ÍÚ¤«¤Ê»þÂå¤Î³¬ÃÊ¤ò-¡×¡Ú¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¡¡º´Æ£Î®»Ê¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡Ö»äÎ©ÃµÄå ßÀ¥Þ¥¤¥¯-ÍÚ¤«¤Ê»þÂå¤Î³¬ÃÊ¤ò-¡×¤¬2·î6Æü¤«¤é¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¡¦ÎÓ³¤¾Ý¤Ë¤è¤ë¡Ö»äÎ©ÃµÄå ßÀ¥Þ¥¤¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸µ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÏ¯ÆÉ·à¡Ø»äÎ©ÃµÄå ßÀ¥Þ¥¤¥¯¡Ù-²æ¤¬¿ÍÀ¸ºÇ°¤Î»þ-¡×¡¢2022Ç¯¤Ë¤ÏÉñÂæ¡Ö»äÎ©ÃµÄå ßÀ¥Þ¥¤¥¯-²æ¤¬¿ÍÀ¸ºÇ°¤Î»þ-¡×¤¬¾å±é¤µ¤ì¤¿¡£ÉñÂæÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¤òÀ¾ÅÄÂçÊå¤¬Ã´Åö¤·¡¢ßÀ¥Þ¥¤¥¯Ìò¤ò²áµî¸ø±é¤ËÂ³¤¤¤Æº´Æ£¤¬Ì³¤á¤ë¡£º´Æ£¤ÈßÀ¥Þ¥¤¥¯¤ÎÁêËÀ¡¦À±ÌîÌò¤ò°ú¤Â³¤±é¤¸¤ëÌðÉô¾»Úö¤Ë¸ø±é¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÝÏ¯ÆÉ·à¤«¤é¿ô¤¨¤ë¤È3²óÌÜ¤Î¡ÖßÀ¥Þ¥¤¥¯¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌðÉô¡¡ßÀ¥Þ¥¤¥¯¤È¤¤¤¦ÃË¤Ï¡¢ÃËÀ¤«¤é¸«¤Æ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÃË¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¤¥¯¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤ò¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬µÓËÜ¡¦±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤Æ¡¢¼ç±é¤òÎ®»Ê¤¯¤ó¤¬Ì³¤á¤ë¤Î¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¡ÈÁêËÀ¡É¤È¤·¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
º´Æ£¡¡¡ÖßÀ¥Þ¥¤¥¯¡×¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ï¡¢¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¹â¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±é¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤â¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡£ÉñÂæ¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½é±é¤Î¤È¤¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î´¶Æ°¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤âÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý±Ç²èÈÇ¤Ï1994Ç¯¸ø³«¡¢¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ï2002Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§¤¢¤»¤Ê¤¤¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÌðÉô¡¡º£¤Ï¡¢µ»½Ñ¤Ê¤É¤â¿Ê²½¤·¤¿Ê¬¡¢¤¢¤ì¤³¤ì¼è¤êÁ¶¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤â¤¹¤´¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÉÔÊØ¤Ê¤³¤È¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢É¬»à¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËßÀ¥Þ¥¤¥¯¤Ï¿¿¤Ã¤¹¤°¤ÊÃË¤Ç¡¢¤½¤Î»Ñ¤Ï¸½Âå¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ó¤ÊßÀ¥Þ¥¤¥¯¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¤¹¡£
º´Æ£¡¡ÉáÊ×Åª¤ÊÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ëºîÉÊ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¡Ê±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ò¡Ë¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤ë¤Î¤È¡¢º£¡¢ÉñÂæ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ç¤Ï¡¢Ì¥ÎÏ¤Î´¶¤¸Êý¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ¤Îº£¤À¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Ë¶á¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¡£½Æ¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢»äÎ©ÃµÄå¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¿Í¤Ë¤Ï¿È¶á¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝÁ°ºî¤ËÂ³¤¡¢µÓËÜ¡¦±é½Ð¤òÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬Ì³¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢À¾ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
º´Æ£¡¡°Î¤½¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¾ÈÌÀ¤¬Èþ¤·¤¤¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤âµÓËÜ¤âÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤Ê¤µ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºî¤êÊý¤Î¾å¼ê¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡¢Èó¾ï¤Ë¡£
ÌðÉô¡¡Á°²ó¡¢±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤òÄÉµá¤·¤è¤¦¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬»×¤¦¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ÎÌò¤È¤·¤Æ¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡£¤½¤ÎÀ¾ÅÄ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¡¢À±Ìî¤È¤·¤Æ¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¹¤´¤¯¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¤É¤¦¤¤¤¦Åú¤¨¤òÆ³¤½Ð¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£
ÌðÉô¡¡¤¿¤È¤¨¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤â¥Þ¥¤¥¯¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¼å¤µ¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£°ì¸«¡¢¤ªÄ´»Ò¼Ô¤Ç¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢Èà¤Ê¤ê¤ÎÇ®¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡Ýº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢ßÀ¥Þ¥¤¥¯¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡£
º´Æ£¡¡ÃË¤é¤·¤¤ÃË¤À¤Ê¤È¡£Íê¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÃÇ¤é¤º¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²»×¤¤¤Ç¡¢ÍýÁÛÅª¤ÊÃË¤À¤È¤¤¤¦µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ýº£²ó¡¢ºÆ¤ÓÆ±¤¸Ìò¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¡¢¤è¤ê¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡©
ÌðÉô¡¡Àè¤Û¤ÉÏÃ¤·¤¿¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡×¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò¤È¤·¤Æ¤Î¿¼¤ß¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢Á°²ó±é¤¸¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¿·¤¿¤Ë´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡¡¡ÖßÀ¥Þ¥¤¥¯¡×¤Ë¸Â¤é¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢Ëè²ó¡¢Á°²ó¤è¤ê¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¤½¤Î¤¦¤Þ¤µ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡©
º´Æ£¡¡Ìò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¼Çµï¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ç¤¹¡£º£²ó¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤Þ¤À¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡£
¡Ý¤Ç¤Ï¡¢ßÀ¥Þ¥¤¥¯¤Ï»äÎ©ÃµÄå¤È¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤ªÆó¿Í¤¬¤â¤·ÇÐÍ¥¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ÌðÉô¡¡ËÍ¤ÏÊÝ°é»Î¤Ç¤¹¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡¢Æ°Êª¤È»Ò¤É¤â¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀÎ¤«¤éÊÝ°é»Î¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£¡¡²¶¤Ï¡¢ÀÎ¤ÎÌ´¤¬ÊÛ¸î»Î¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÊÛ¸î»Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÝÊÛ¸î»Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Î¤Ï¤É¤ó¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
º´Æ£¡¡Ãæ³Ø¡¢¹â¹»¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢ÊÙ¶¯¤ËµÞ¤ËÎä¤á¤¿¤È¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÊÙ¶¯¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢²¶¤Î¿ÍÀ¸¤ËÉ¬Í×¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¤â¤Î¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Îã¤¨¤Ð°ø¿ôÊ¬²ò¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç»È¤¦µ¡²ñ¤¢¤ë¤«¤Ê¡×¤È¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤é¡¢µÞ¤ËÊÙ¶¯¤Ë¶½Ì£¤¬¼º¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡¢ÊÛ¸î»Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡£¡Ö¤¢¤È²¿Ç¯¤â¤³¤Îºî¶ÈÂ³¤±¤ë¤Î¡¢ÌµÍý¤«¤â¡×¤È¡£
¡Ý¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ÊÛ¸î»Î¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï²¿¤«¤ËÆ´¤ì¤Æ¡©
º´Æ£¡¡¤¤¤ä¡£ÊÛ¸î»Î¤Ç¤â·Ù»¡´±¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë»Å»ö¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ý¡Ö¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
º´Æ£¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£º£¡¢Æ±¤¸¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý²þ¤á¤ÆºîÉÊ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ÈÆÉ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
ÌðÉô¡¡º£¡Ê¼èºàÅö»þ¡Ë¤Ï¤Þ¤À¡¢¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á°²ó¤ÇÆÀ¤¿´¶¿¨¤«¤é¡¢º£²ó¤Ï¤è¤êÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¤Ï¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÃÏÊý¸ø±é¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤¬½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀÕÇ¤»ý¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤òºî¤ì¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º´Æ£¡¡Á°²ó¡¢·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ÎºîÉÊ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ï¤´Â¸¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä»ä¡¢¤³¤Î¶È³¦¤âÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¦¤½¤¬¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ï¤¦¤½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤«¤é¤ª´«¤á¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤ÎÂ³ÊÔ¤Ç¤¹¡£¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢»ä¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡¿ÅèÅÄ¿¿¸Ê¡Ë
¡¡ÉñÂæ¡Ö»äÎ©ÃµÄå ßÀ¥Þ¥¤¥¯-ÍÚ¤«¤Ê»þÂå¤Î³¬ÃÊ¤ò-¡×¤Ï¡¢2·î6Æü¡Á11Æü¤ËÅÔÆâ¡¦¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó·à¾ì¤Û¤«¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ç¾å±é¡£