¡Ö¿çÌ²¤È¤Ï²¿¤«¡×¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤­¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡Öµ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦ÆñÌä

私たちはなぜ眠り、起きるのか?

長い間、生物は「脳を休めるために眠る」と考えられてきたが、本当なのだろうか。

「脳をもたない生物ヒドラも眠る」という新発見で世界を驚かせた気鋭の研究者がはなつ極上のサイエンスミステリー『睡眠の起源』では、自身の経験と睡眠の生物学史を交えながら「睡眠と意識の謎」に迫っている。

(*本記事は金谷啓之『睡眠の起源』から抜粋・再編集したものです)

睡眠の再定義

眠っているとは、いったいどういう状態なのだろう。

私たちが起きているか眠っているかは、脳波にもとづいて判別することができる。脳波は、今から100年ほど前、あの苦悩に満ちたベルガーが記録することに成功した脳の電気活動である。脳の神経細胞の活動は、起きているときと眠っているときで異なり、その違いが脳波に表れるのだ。

空寝ではなく、本当に眠っているかを判別する際に、脳波が客観的で信頼できる指標になることは間違いない。でも、脳波が睡眠という現象の本質なのかと問われれば、答えに窮してしまう。

眠っているときには、低周波数で高振幅、音に喩えると「低くて大きな」脳波が現れる。低さや大きさの度合いは、どれくらい深く眠っているかの指標にもなる。しかし、脳波がどのようなものだったかを考えてみると、それは頭の表面から得られる電気信号にすぎない。大脳皮質をはじめとした脳の神経活動の総体だ。それは計測データの一つであり、測定の手法にも大きく依存する。

脳波は、どんな動物からでも検出することができるだろうか。哺乳類や鳥類の脳からは脳波が検出されるが、昆虫など脳のサイズが小さい動物から脳波を検出することは難しい。たとえ昆虫の脳波を精密に測ることができたとしても、私たちとは脳の構造が大きく異なるから、脳の活動の総体である脳波のパターンも異なるだろう。では、脳波が検出できなかったり、脳波のパターンが異なれば、睡眠が存在しないのか。そんなはずはない。

さまざまな生き物で、睡眠を観察することが大切だと唱えた人物がいた。スイスの生理学者、アイリーン・トブラーだ。彼女は1980年代、脳波測定という手法によらない指標、すなわち睡眠の一般的な定義を見出そうとした。

睡眠中の生き物は一般的に、体の動きが止まる。しかし体を休めていても、空寝の場合と、本当に眠っている場合があるだろう。その2つは、どのようにしたら見分けられるだろうか。トブラーは、眠っているとき、動物は特徴的な姿勢をとることが多いと言った。私の愛犬のブラームスの場合だと、体を丸めて手足を折りたたんで眠る。ネズミの場合も、眠るときには頭を下げて体を丸める。

さらにトブラーは、睡眠という現象は「可逆的」であることが特徴だと言った。要するに、いくらぐっすり眠っていたとしても、外から刺激が加わると目を覚ますということだ。眠っているときに、大きな物音がしたり、体を揺すられたりすると、私たちは目を覚ます。

一見すると眠っているように見えるが、なにか病的な状態であったとしたら?大きな音がしたり体を揺すられたりしても、起き上がって、盛んに活動することはできない。睡眠と似ているが非なる現象、例えば麻酔状態だったとしたらどうだろう。麻酔をかけられると、私たちは意識を失い、体が動かなくなる。まるで眠っているかのように見えるが、麻酔中に声をかけても、そして体にメスを入れるという強い刺激を与えても、目を覚ますことはないのだ。麻酔は「非可逆的」である。

なぜ、睡眠は可逆的なのだろうか?それは、野生で生き延びるための術かもしれない。

私たち人間は今でこそ、思う存分眠り、油断すると寝坊してしまうほどだが、野生の生き物だとそうはいかない。眠っているときには、無防備な状態になっている。いつ天敵が襲ってくるか分からないから、眠っているときにも完全に警戒を解くことはせず、ある程度の注意を維持しているのだろう。睡眠中でも、外界からまったく切り離されているわけではないのだ。

しかし、警戒のレベルは起きているときに比べると低下しているかもしれない。ブラームスは、雷が大の苦手だ。私たちの耳にかすかに聞こえるほどの雷鳴でも、ブラームスは驚いて、部屋から飛び出していってしまう。そして、2階の方がよく雷鳴が聞こえそうなのに、なぜか階段を駆け上がっていき、焦って涎を出す。床がびしょびしょになってしまうのだ。まったく困ったものである。

でも、いつもそうというわけではない。例えば、ブラームスがいびきをかくほどぐっすり眠っているとき、雷の音がしても眠ったままのことがある。眠っているときには、聴覚からの情報に対する注意が低下して、音に対する警戒心が薄れているのだ。

私たち人間でも、また同じだ。おもしろい実験結果がある。

ピリジンという強い刺激臭のする物質を嗅いでもらい、起きているときと眠っているときで、その反応を比べた実験が報告されている。入眠前の起きているときにピリジンを嗅いでもらうと、被験者はその臭いのあまり、入眠することができないほどなのだが、被験者がノンレム睡眠やレム睡眠の状態のときにピリジンを提示しても、目を覚ますことはなく眠ったままらしい。眠っているときの脳波を解析しても、ピリジンを提示した前後で変化がみられないという。

トブラーは、睡眠とは、可逆的である一方で刺激に対する反応性が低下している状態だと考えた。反応性が低下していることは、警戒のモードが下がっていることを意味している。

睡眠とは、「反応性の低下を伴った可逆的な行動静止の状態」である。

これだけでも、ずいぶん絞られてきたように思えるが、トブラーはさらに「眠りのホメオスタシス」も、睡眠という現象を特徴づける重要な性質だと考えた。睡眠を妨げると、睡眠圧が高まり、不足した分を補おうとする性質のことだ。断眠により眠れなかった後、その分を補おうとして増える睡眠を、リバウンド睡眠と呼ぶことがある。断眠後にリバウンド睡眠が生じることが、睡眠であることの証拠だと唱えたのだ。たしかに空寝の時間が不足したとしても、それを補う必要はないかもしれない。「リバウンド空寝」は存在しないのだ。

トブラーは、「可逆的な行動の静止」と「特徴的な姿勢」、さらには「反応性の低下」や「眠りのホメオスタシス」といった性質が、睡眠という現象を特徴づけると提唱した。そして、それらの性質がさまざまな生き物の休息状態に当てはまるかを検証したのだ。

彼女が研究対象にした生き物は哺乳類にとどまらず、昆虫であるゴキブリの一種にも及んだ。ゴキブリにも動いているときと休んでいるときがあって、休んでいるときの状態はこれらの指標を満たし、哺乳類の睡眠と共通するものだと主張したのだ。

彼女の先駆的で挑戦的な試みは、論文として発表されたが、大きな注目を集めることはなかった。日の目を見ることなく、10年以上が過ぎたある日突然、注目されることになる。

アメリカのアミタ・シーゲルらの研究グループ、さらにはポール・ショーとジュリオ・トノーニらの研究グループはそれぞれ、ショウジョウバエの休息状態を詳しく解析し、トブラーが提唱した睡眠の性質が、ショウジョウバエの休息にも当てはまることを示した。

2000年に、これら2つのグループから発表された論文はそれぞれ、“Rest in Drosophila is a sleep-like state”(ショウジョウバエの休息は睡眠様状態である)、“Correlates of sleep and waking in Drosophila melanogaster”(キイロショウジョウバエの睡眠と覚醒の相関)というタイトルで、どちらもこれまでに多く引用されている。

なぜ、この2つの論文が大きな注目を集めることになったのだろう。体内時計の研究の歴史をふり返ってみたい。

1970年代、シーモア・ベンザーとロナルド・コノプカが報告した「体内時計は遺伝子によって決まっている」という発見は、ショウジョウバエの研究から得られたものである。さらに、それに引きつづく一連の時計遺伝子の同定にも、ショウジョウバエがとても重要な役割を果たした。ショウジョウバエという生き物は、遺伝子の解析を行うのに優れていて、これまでによく研究されてきた。そうした生き物は“モデル生物”と呼ばれ、世界中の研究者たちがこぞって研究している。遺伝子の情報カタログや、遺伝子の改変を行うための手法が整備されているのだ。

論文が発表された2000年当時、睡眠が遺伝子と関連しているという考え方は、決して主流ではなかった。ショウジョウバエの睡眠の発見によって、睡眠のしくみを遺伝子のレベルで解明することができるかもしれないという期待が高まったのだ。トブラーが唱えたアイデアは、ショウジョウバエの研究者らの目に留まり、その後、睡眠科学の一翼を担うようになった。

2008年には “Lethargus is a Caenorhabditis elegans sleep-like state”(Lethargusは線虫の睡眠様状態である)という論文が報告された。線虫(Caenorhabditis elegans)はショウジョウバエと同じように、モデル生物としてよく研究される生き物である。シンプルな体のつくりをしていて、長さは1ミリメートルほどだ。文字どおり細い線のような動物である。線虫には寄生性のものがいて、例えば、生魚の中に身を潜めていて、食べると腹痛をもたらすことのあるアニサキスも線虫の仲間である。よく実験に用いられる線虫は、寄生性ではなく土壌中に生息しているもので、体をくねらせながら這うようにして地面を移動する。

研究者たちが、線虫を用いるのには理由がある。線虫の体は、全身が1000個ほどの細胞から構成されている。そのうち、神経細胞はたったの302個だ。1000億個以上ともされるヒトの脳にある神経細胞の数とは、まるで桁が異なる。神経の基本的な原理を解き明かすのに、線虫はうってつけの生き物なのである。線虫の神経系にも、中枢となる司令塔があって、周りの環境に応じて多彩な行動を示す。そんな線虫にも睡眠に似た状態があるというのだ。どうやら、線虫の幼虫が脱皮直前に示すlethargusと呼ばれる状態が、睡眠にあたるらしい。

睡眠は「脳の誕生」以前から存在していた…なぜ生物は眠るのか「その知られざる理由」