¥¢¥´¤¬ºÕ¤«¤ì¤¿¡ÄÎÄ´ñÅª¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎË½µó¤ËÇÈÌæ¡ª ¡íÃý¤ì¤Ê¤¤¡í20ºÐ¼ã¼ê¥ì¥¹¥é¡¼¤ÎÄË¡¹¤·¤¹¤®¤ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡ÚWWE¡ÛNEW YEARS EVIL¡Ê1·î7Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡¿¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¤½¤³¤Þ¤Ç¤ä¤ë¤«¡ÄÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤ÀÈÚ¹Ô
¡¡20ºÐ¤Î¼ã¼ê¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¥¢¥´¤òÇË²õ¤µ¤ì¤ëÂç¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¸ý¤¬³«¤±¤º¤Û¤È¤ó¤ÉÃý¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÄË¡¹¤·¤¤»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÏÁûÁ³¡£¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈË½µó¡É¤ËÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Å½ý¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏWWE¤ÎÂè3ÀªÎÏ¡ÖNXT¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¼ã¼ê¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥¸¥§¥Ü¡¼¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤À¡£Æ±Áª¼ê¤ÏÄ¹¿È¤Ê¤¬¤é¤â»ý¤ÁÁ°¤Î¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤ò¥Õ¥ë³èÍÑ¤·¤¿¿Í´ÖÎ¥¤ì¤ÎÄ·Ìö¤¬Éð´ï¤Î¥Ï¥¤¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯Â¤é¤º¤â´û¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤òÏÉÄÏ¤ß¤Ë¤·¡¢NXT¤Î¥È¥Ã¥×²¦ºÂ¤ËÄ©Àï¤·¤¿²áµî¤â»ý¤Ä¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¸¥§¥Ü¡¼¥ó¤Ï3½µ´ÖÁ°¡¢¹³Áè¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤ë¸µNXT²¦¼Ô¤Î¥¤¡¼¥µ¥ó¡¦¥Ú¥¤¥¸¤Ë´éÌÌ¤ò°Ø»Ò¤Ç¶´¤Þ¤ì¤ÆÆ§¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¥¢¥´¤¬´ÙË×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç²ø²æ¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¡7Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NXT¡ÖNEW YEARS EVIL¡×¤Ë¤Æ¡¢¥¸¥§¥Ü¡¼¥ó¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¥Ó¥Ç¥ª¥»¥°¥á¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£¥¢¥´¤Î¹ü¤¬ºÕ¤±¤¿¥ì¥ó¥È¥²¥ó¼Ì¿¿¤â±Ç¤µ¤ì¤ë±ÇÁü¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥¸¥§¥Ü¡¼¥ó¤Ï¸ý¤òÆ°¤«¤µ¤º¤ËÃý¤ê¤Ä¤Ä¡¢¥Ú¥¤¥¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÄË¡¹¤·¤¯³î¤ÄËþ¿ÈÁÏáØ¤Ê¥¸¥§¥Ü¡¼¥ó¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âÆ±¾ð¡£¡ÖÄË¤½¤¦¡×¡Ö¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¥ÁÛ¡×¤È¡¢ÈáÄË¤ÊÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊABEMA¡¿WWE¡ØNXT¡Ù¡Ë