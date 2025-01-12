12Æü¤Ï¶å½£¤ÇÀã¡¡º´²ì¸©¤Ç¤â¹ßÀã¤ËÃí°Õ¡¡º£¸åÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÀÑÀã¤ÎÍ½Êó¡¡ÂçÀã¾ðÊó´ØÏ¢µ¤¾ÝÄ£È¯É½
º´²ì¸©¤Ç¤Ï¡¢£±£²ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê¿ÃÏ¡¢»³ÃÏ¤È¤â¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»³ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÀã¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢£±£²ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¹ß¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Îµ¤¾Ý³µ¶·¡Ï
¡¡¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢£±£²Æü¤Ï¾å¶õÌó£±£µ£°£°¥áー¥È¥ë¤ËÉ¹ÅÀ²¼£¶ÅÙ°Ê²¼¤Î¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¡¢´¨µ¤¤òÈ¼¤Ã¤¿µ¤°µ¤ÎÃ«¤¬ÄÌ²á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤á¡¢º´²ì¸©¤Ç¤Ï¡¢£±£²ÆüÃë²á¤®¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ê¿ÃÏ¡¢»³ÃÏ¤È¤â¤ËÂçÀã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸ÃÏ°è¤ÇÀã¤¬¹ß¤êÂ³¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢»³ÃÏ¤Ç¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂçÀã¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¹ß¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÎÀã¤ÎÍ½ÁÛ¡Ï
£±£²Æü£¶»þ¤«¤é£±£³Æü£¶»þ¤Þ¤Ç¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë£²£´»þ´Ö¹ßÀãÎÌ¤ÏÂ¿¤¤½ê¤Ç¡¢
¡¡¡¡»³ÃÏ¡¡£±£µ¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡Ê¿ÃÏ¡¡¡¡£³¥»¥ó¥Á
¡Ê»³ÃÏ¤ÏÉ¸¹â£²£°£°¥áー¥È¥ë¤òÄ¶¤¨¤ëÃÏ°è¡Ë
¡ÎËÉºÒ»ö¹à¡Ï
¡¡ÀÑÀã¤äÏ©ÌÌÅà·ë¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¾ã³²¡¢ÇÀºîÊª¤äÇÀ¶È»ÜÀß¤Î´ÉÍý¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¡¢ÅÅÀþ¤ä¼ùÌÚ¤Ê¤É¤Ø¤ÎÃåÀã¡¢ÍîÍë¤äÎµ´¬¤Ê¤É¤Î·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¡¢¹ß¤Ò¤ç¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡È¯Ã£¤·¤¿ÀÑÍð±À¤Î¶á¤Å¤¯Ãû¤·¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢·úÊªÆâ¤Ë°ÜÆ°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£