2025年最初のオリジナルグッズは「ANDY, OLAF, and SNOOPY Sprinkled with playfulness」シリーズ!

スヌーピーの公式グッズを展開する「PEANUTS(ピーナッツ)」のオフィシャルショップ「スヌーピータウンショップ」から、2025年の年明け一発目となるオリジナルアイテムの新シリーズとして「ANDY, OLAF, and SNOOPY Sprinkled with playfulness」が発売される。

発売スタートとなる2025年1月18日(土)から、各店舗にてフェアも開催。ノベルティも豪華だ

全部欲しい!3きょうだいのボールチェーンマスコット

「マスコット SNOOPY with Pudding」(1980円)

「マスコット OLAF with ice cream」(1980円)

「マスコット ANDY with donut」(1980円)

毎日使いたいステーショナリーアイテムは全部で5種類

「4層ブロックメモ」(440円)

「チャーム3個セット」(1980円)

「平袋」(660円)

「クリアファイルA5見開き」(385円)

「アートカード2枚セット」(330円)

テーブルウエアは使いやすい2種類をラインナップ!

「プレート」(1100円)

「ボウル」(1320円)

おうち時間だけでなく、会社でも活用したいグッズたち

「木蓋付きタンブラー」(2860円)

「ウォッシュタオル アイスクリーム」(770円)

「ウォッシュタオル スイーツ」(770円)

いわゆる“ふくろ”ものはいくつあってもいい

「巾着」(770円)

「メッシュポーチ S」(1320円)

「メッシュポーチ M」(1870円)

「エコバッグ」(1980円)

■発売日は2025年1月18日(土)!同日よりフェアも開催この新シリーズでは、何人もいるスヌーピーのきょうだいの中でもとくに人気の高い、スヌーピーにそっくりなふさふさ毛のアンディ、そして“アグリー(ブサイク)犬コンテスト”で名誉(?)のグランプリを獲得したこともあるオラフをフィーチャー!また、店頭での発売日となる2025年1月18日(土)からは、一部の店舗(※)を除く全国の「スヌーピータウンショップ」にて「スヌーピータウンショップ オリジナル ブラザーフェア2025」が開催される。新シリーズのグッズを4400円以上購入すると、先着総勢1万名にクリアポーチが1個もらえる!フェア初日は、できるだけたくさんの来客が購入できるように、ひとり1会計につき各アイテム2個までの購入制限があるほか、買い物かごでの商品確保の禁止、一括会計の協力のお願いがされているのでルールを守って購入しよう。「スヌーピータウンショップ」での通販や取り置きは2025年1月20日(月)よりスタート。「PEANUTS」公式オンラインショップ「おかいものSNOOPY」で販売も、同じく2025年1月20日(月)の正午からスタートする。※フェアを開催しない店舗:上小田井店、金沢店、アミュプラザおおいた店、東京スカイツリータウン・ソラマチ店■愛くるしい新シリーズのラインナップはこちら!いよいよ、仲良し3きょうだいの和やかなシーンを描いた「ANDY, OLAF, and SNOOPY Sprinkled with playfulness」シリーズの新作アイテムを紹介!最大の目玉は、ボールチェーン付きのミニぬいぐるみマスコットだ。「マスコット SNOOPY with Pudding」(1980円)は、特大プリンを前ににんまりと笑うスヌーピーがとてつもなくキュート!オラフバージョンは「マスコット OLAF with ice cream」(1980円)。ダブルのアイスクリームを片手に、ペロリと舌を出したお茶目な表情を浮かべる。もふっとした毛並みとライトブラウンの耳がかわいい「マスコット ANDY with donut」(1980円)は、スヌーピーそっくりの笑顔にキュンキュンしちゃう。「4層ブロックメモ」(440円)は、新シリーズのメインビジュアルをスクエアメモに落とし込んだ抜群にかわいくて使い勝手のいいアイテム。ちょっとしたメッセージカード代わりにも使えそう。仲良しのきょうだいたちがバラバラにならないよう、同じ場所につけてあげたいのが「チャーム3個セット」(1980円)。ファスナートップやキーホルダーの丸カンに取り付けるだけで、シンプルなバッグやポーチがパッと華やかに!幅14.8センチ、高さ21センチの「平袋」(660円)は、きょうだいのさまざまな表情をフィーチャーしたデザイン。大きさはA5サイズだから、チケットや紙幣、写真などの受け渡しに使うほか、細々とした紙類の整理にも使えそう!ほかにも、A4サイズの書類をコンパクトに持ち歩ける「クリアファイルA5見開き」(385円)や、メインビジュアルをプリントした「アートカード2枚セット」(330円)も登場。きょうだいならではのほっとする空気感に癒やされて!テーブルウエアも充実。直径約15.4センチの「プレート」(1100円)と、直径約13.2センチの「ボウル」(1320円)は、内側にのみプリントが施されているので完食するときょうだいたちに会える仕掛け。「木蓋付きタンブラー」(2860円)は保冷保温のどちらにも対応した屋内向けのタンブラーは、ゆっくり飲み物を飲みたいときに大活躍。飲み途中に離席する際は、きょうだいの焼き印が入ったふたを被せておけばホコリが混入せず飲み物の温度も保ちやすい。洗顔後、濡れた顔を拭くほか、ベビーの沐浴などにも使えそうなのが、幅24センチ、高さ25センチの「ウォッシュタオル」(各770円)。大きなサンデーグラスにアイスクリームを大盛りによそいチョコスプレーを振りかける3きょうだいを描いた“アイスクリーム”と、それぞれお気に入りのスイーツを食べる“スイーツ”の2柄あり。なにかと便利な「巾着」(770円)も!表と裏で絵柄が異なり、キュッと絞るひもの色がスヌーピーたちを描く線の色と同じダークブラウンという、配色も気の利いたアイテムだ。スヌーピーのフェイス型ファスナートップが取り付けられた「メッシュポーチ」(S:1320円、M:1870円)は、幅14センチ×高さ8センチのSサイズと、幅21センチ×高さ16センチのMサイズの2種類。通気性抜群なので、湿気がこもって雑菌が繁殖しやすい歯ブラシやヘアケアアイテムなどの収納におすすめ。折りたたんで持ち歩ける「エコバッグ」(1980円)は、さわやかなブルーにイエローの差し色が効いてる!たっぷり容量なので毎日の買い出しにどうぞ。いずれも数に限りがあるので、欲しい人はお早めに!※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC