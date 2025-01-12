¡ÚÆâÅÄ²íÌé¤ÎÄÉµå¡ÛÀï¸å80Ç¯¡ÖÅç¼é¡×¤Î¡ÖÌîµåÅç¡×
¡¡80Ç¯Á°¤Î¤³¤ÎÆü¡¢1945¡Ê¾¼ÏÂ20¡ËÇ¯1·î11Æü¤ÎÂçºå¤ÏÉ¹ÅÀ²¼¤ÎÎä¤¨¤ëÄ«¤À¤Ã¤¿¡£ÂçºåÉÜÄ£Î¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉôÄ¹´±¼Ë¤ÇÅçÅÄ±Ã¡Ê¤¢¤¤é¡Ë¤ÏºÊ»Ò3¿Í¤ÈÄ«¿©¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÆÍÁ³¡¢ÅÅÏÃ¤Î¥Ù¥ë¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡½¡½¤ÈÅÄÂ¼ÍÎ»°¡Ø²Æì¤ÎÅç¼é¡Ù¡ÊÃæ¸øÊ¸¸Ë¡Ë¤Ë¤¢¤ë¡£ÅçÅÄ43ºÐ¡¢ÂçºåÉÜÆâÀ¯ÉôÄ¹¤À¤Ã¤¿¡£ÅÅÏÃ¤ÏÃÎ»ö¡¦ÃÓÅÄÀ¶¤«¤é¤ÇÎÙ¤ÎÃÎ»ö´±¼Ë¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ò´ð¤Ë¤·¤¿ÉÁ¼Ì¤¬Â³¤¯¡£
¡¡µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿É×¤ËºÊ¤Ï¡ÖÄ«¤«¤é²¿¤«ÎÉ¤¤ÏÃ¤Ç¤·¤¿¤Î¡©¡×¡£¿¿´é¤ËÌá¤Ã¤¿ÅçÅÄ¤ÏÅú¤¨¤¿¡£¡Ö²Æì¸©ÃÎ»ö¤ÎÆâÌ¿¤ä¤Ã¤¿¡×
¡¡ºÊ¤Ï°ì½Ö¡¢Á´¿È¤Î·ì¤¬µÕÎ®¤¹¤ë»×¤¤¤Ë¶î¤é¤ì¡¢¤»¤¹þ¤ó¤Ç¿Ò¤Í¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç¡¢¤É¤¦¤ªÅú¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢°ú¤¼õ¤±¤ÆÍè¤¿¤ï¡×
¡¡´û¤Ë²Æì¤Ø¤ÎÊÆ·³¾åÎ¦¤ÏÉ¬»ê¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Åö»þ¡¢ÃÎ»ö¤Ï´±Áª¡£Â¨ÃÇÂ¨·è¤ÎÇÒÌ¿¤ËÃÓÅÄ¤Ï¶Ã¤¡ÖÁêÃÌ¤·¤¿¾å¤ÇÊÖ»ö¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤¾¡£ÃÇ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤¾¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤Î¾Ú¸À¤âÆ±½ñ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ºÊ¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¡Ö¤ª¤ì¤¬ÃÇ¤Ã¤¿¤é¤À¤ì¤«¤¬¹Ô¤«¤Ê¤Ê¤é¤ó¡£¤ª¤ì¤Ï¹Ô¤¯¤Î¤Ï·ù¤ä¤«¤é¡¢¤À¤ì¤«¤Ë¹Ô¤±¤È¤Ï¸À¤¨¤ó¡×
¡¡ÉëÇ¤Ä¾¸å¡¢²ÆìËÜÅçËÌÉô¤ä¶å½£¤Ø¤Î¸©Ì±ÁÂ³«¤ò¿Ê¤á¡¢¿©ÎÁÉÔÂ¤«¤é´í¸±¤ò¸Ü¤ß¤ºÂæÏÑ¤ËÅÏ¤êÊÆ¤òÄ´Ã£¤·¤¿¡£¶ÌºÕ¤¬¶«¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤«¡ÖÀ¸¤¤í¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤¿¡£¡ÖÅç¼é¡Ê¤·¤Þ¤â¤ê¡Ë¡×¤ÈÊé¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÅöÍó¤Ç´öÅÙ¤â½ñ¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÅçÅÄ¤ÏÌîµå¿Í¤À¡£½ðÌ¾¤Ë¤Ï¡ÖÌîµå¡×°õ¤äÌ¾Á°¤Î²»ÆÉ¤ß¡Ê¥¨¥¤¡Ë¤«¤é¡ÖA¡×¤Î»ú¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¿À¸ÍÆóÃæ¡Ê¸½Ê¼¸Ë¹â¡Ë¡½»°¹â¡½ÅìµþÄëÂç¤ÇÌîµåÉô¤Ë½êÂ°¡£½ÓÂ¶¯¸ª¹¥ÂÇ¤Î²Ö·Á³°Ìî¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æì¥»¥ë¥é¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆáÇÆ¤¬¤¢¤ë±üÉð»³¸ø±à¤Ë·ú¤Ä¡ÖÅçÅÄ±Ã»á¸²¾´Èê¡×¤Ë¤Ï¡ÖÌîµå¿Í¤Îµåº²¡×¤È¤·¤Æ¡ÖÎôÀª¤Ç¤â¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤¹¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀº¿À¡×¡Ö¾ï¤ËËÜÎÝÀ¸´Ô¤ò¤á¤¶¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ë¡£¡ÖÀ¸¤¤í¡×¤Î¸¶ÅÀ¤ÏÌîµå¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æì¤ÇËèÇ¯8·î¡¢¹â¹»Ìîµå¤Î¿·¿ÍÃæ±ûÂç²ñÍ¥¾¡¹»¤Ë¡ÖÅçÅÄÇÕ¡×¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£º£¤Ï¥¨¥Ê¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹â´ÆÆÄ¤Î¿ÀÃ«²Å½¡¤«¤é¤«¤Ä¤Æ¡Ö²Æì¤ÎÌîµå¿Í¤Ë¤ÏÍ¥¾¡´ú¤è¤ê¤âÍß¤·¤¤Êª¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£Ì¾ÍÀ¤Î¾Ú¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡Æî¤ÎÅç¡¦²Æì¤Ïº£¤ä¡ÖÌîµåÅç¡×¤À¡£º£Ç¯¤â¥×¥íÌîµå12µåÃÄ¤Î¤¦¤Á9µåÃÄ¤¬¥¥ã¥ó¥×¤ÇË¬¤ì¤ë¡£
¡¡²Æì¸©Ì±¤ÇÅçÅÄ±Ã¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î²Æì¤ËÄ¹¤¯ÂÚºß¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤À¤í¤¦¡£Àï¸å80Ç¯¤ÎÀáÌÜ¡£¡ÖÅç¼é¡×¤òÃÎ¤ê¡¢Ìîµå¤¬¤Ç¤¤ë¹¬¤»¤ò¤«¤ß¤·¤á¤¿¤¤¡£¡¡¡á·É¾ÎÎ¬¡á¡¡¡ÊÊÔ½¸°Ñ°÷¡Ë