¡ÈºÇ¾¯Í¿»ÍµåÅê¼ê¡É¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëÀ©µåÎÏ¤òÍð¤¹¡Ö¥º¥ì¡×¡¡Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¥Ð¥é¤±¤Ê¤¤Ä¾ÀþÎý½¬
¸µºå¿À¡¦½©»³ÂóÌ¦¤µ¤ó¤¬¾®³ØÀ¸¤ËÀ©µåÎÏ¸þ¾å¤Î¥³¥Ä¤ò»ØÆ³¡Ä¸°¤Ï¼´Â¤Îìû
¡¡¹½¤¨¤é¤ì¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¥ß¥Ã¥È¤ò¤á¤¬¤±¤ÆÅê¤²¤Æ¤â¡¢¤Ê¤¼¤«¥³¡¼¥¹¤¬¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤ØÀµ³Î¤ËÅê¤²Ê¬¤±¤¿¤¯¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤¦Çº¤à¾¯Ç¯Ìîµå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ø¡Ö¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤éÊ¹¤¤¤Æ¡×¤È¡¢2017Ç¯¤Ë12µåÃÄºÇ¾¯Í¿»Íµå¿ô¤òµÏ¿¤·¤¿¸µ¸×Àï»Î¤¬¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢1·î¤«¤éÆ±µåÃÄ¤Î¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡ÊBA¡Ë¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿½©»³ÂóÌ¦¤µ¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯Ëö¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡ßÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹¡ÖXmasÌîµå¶µ¼¼ supported byÆÁÅç¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¡×¡Ê12·î20Æü¡¦ÆÁÅç¸©ÆÁÅç»Ô¡Ë¤Ç¡¢ÍÛÀî¾°¾¤µ¤ó¡¢°éÀ®1°Ì¥ë¡¼¥¡¼¤Î¹©Æ£ÂÙÀ®Åê¼ê¤È¤È¤â¤Ë¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡¢¡ÖËÍ¤Î¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢°ì±þ1²¯±ß¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤·Ìîµå¤Ï¾å¼ê¤ÊÊý¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢»²²Ã¤·¤¿¾®³ØÀ¸¡¦Ãæ³ØÀ¸Ìó60¿Í¤ËÀº¹ª¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ÎÈë·í¤òÅÁ¼ø¤·¤¿¡£
¡¡°¦É²¡¦À¾¾ò¹â¤«¤é2010Ç¯¤ËÆþÃÄ¡£¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤è¤¯Åê¤²¤ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤äÊÑ²½µå¤ÇÂÇ¼Ô¤òËÝÏ®¤·¡¢ÆþÃÄ8Ç¯ÌÜ¤Î2017Ç¯¤Ë¤Ï12¾¡¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÃ£¤·¤¿Î¾¥ê¡¼¥°Åê¼ê¤ÇºÇ¾¯¤ÎÍ¿»Íµå¡Ö16¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£¶áÇ¯¤Ï±¦É¨¤ÎÉÔÄ´¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¥³¡¼¥¹¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÀµ³Î¤ËÅê¤²¹þ¤àÀ©µåÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¡¢14Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀï¤¤Â³¤±¤¿¡£
¡¡ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é»²²Ã¤·¤¿µå»ù¤¿¤Á¤Ï¡¢³Æ¿Í³ÆÍÍ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¡£¤·¤«¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÁª¼ê¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤¹¤ë¡¢À©µåÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Î¸°¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤Ï²¼È¾¿È¤¬¾ï¤Ë¡ÖÆ±¤¸Æ§¤ß½Ð¤·Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¡×¤È½©»³¤µ¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Þ¤º°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¼´Â¤Îìû¡Ê¤«¤«¤È¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢Â¤ò¾å¤²¤¿¤È¤¤Ëìû¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤³¤È¡£ìû¤¬Æ°¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤ÞÀè¤Î¸þ¤¤¬¸å¤í¡Ê¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¡Ë¤Ë¥º¥ì¤ë¤È¡¢Åê¤²¤ë»þ¤Î¾åÈ¾¿È¤Î»È¤¤Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ìû¤¬Æ°¤«¤º¡¢¼´Â¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÁ°¡Ê¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤ÎÊý¸þ¡Ë¤Ø¡È¿¿¤Ã¤¹¤°¡É¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤±¤ë¡£Æ§¤ß½Ð¤·¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢Æ±¤¸¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¾ï¤ËÆ±¤¸¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤Ø¤ÎÄ¾Àþ¤Ç³ÎÇ§¡Ä¼´Â¤ò¸ÇÄê¤·¡ÖÆ§¤ß½Ð¤·¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¦Æ±¤¸¤È¤³¤í¤Ë¡×
¡¡Åêµå¤ÎºÝ¤ËÂ¤ò¾å¤²¤¿È¿Æ°¤Ç¼´Â¤¬Æ°¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëÈù¾®¤Ê¥º¥ì¤òÀ¸¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦Åê¼ê¤Ï¡Ö¥×¥í¤Ë¤â¤¤¤ë¡×¤È½©»³¤µ¤ó¡£Æ§¤óÄ¥¤ëÎÏ¤¬½½Ê¬¤ËÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾®¡¦Ãæ³ØÀ¸¤Ê¤é¤Ð¡¢¤Ê¤ª¤µ¤é¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ï¹â¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¾¯Ç¯Ìîµå¤ÎÃÊ³¬¤«¤é°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç¡¢À©µåÎÏ¤¬²þÁ±¤·¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¾å¤²¤¿Â¤òÁ°¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¤·¤ÆÂÎ½Å°ÜÆ°¤ò¹Ô¤¦ºÝ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Î»ÅÊý¤¬1µå¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â°Õ¼±¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤ÇÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Æ§¤ßÀÚ¤êÈÄ¡¢Æ§¤ß¹þ¤àÂ¤ÎÃåÃÏÅÀ¡¢¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¤Î3ÅÀ¤ò·ë¤ÖÄ¾Àþ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤êÈÄ¤«¤éÃåÃÏÅÀ¤Þ¤Ç¥é¥¤¥ó¤ò°ú¤¤¤Æ¡¢¥º¥ì¤òÄ´À°¤¹¤ëÊýË¡¤ò½©»³¤µ¤ó¤Ï´«¤á¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¡ÖÆ§¤ß¹þ¤à°ÌÃÖ¤ò°ìÄê¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¡È°ÌÃÖ¡É¤Ð¤«¤ê¤òÃí»ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¡£½©»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ï¤â¤Ã¤È±ó¤¯¤Ç¤·¤ç¡£¤½¤³¤Ë1ÈÖ½¸Ãæ¤·¤Ê¤¤¤È¡×¤È¡¢³ØÆ¸¤Ê¤éÌó14¡Á16¥á¡¼¥È¥ë¡¢Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å¤Ï18.44¥á¡¼¥È¥ëÀè¤Ë¤¢¤ë¥Û¡¼¥à¥Ù¡¼¥¹¾å¤ò¤á¤¬¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡£¤½¤Î°Õ¼±ÉÕ¤±¤òÂ¥¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥é¥¤¥ó¤ò¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î·¹¼Ð¤ÎÀè¤Þ¤Ç¿¤Ð¤·¤Æ°ú¤¯¤Î¤â°ì¼ê¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡½©»³¤µ¤ó¤Ï¾®³Ø1Ç¯»þ¤«¤é¸Î¶¿¡¦¹áÀî¤Î¡Öº£ÄÅ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯Ç¯ÃÄ¡×¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢¾®³Ø3Ç¯»þ¤Ë°ú¤Ã±Û¤·Àè¤Î¡ÖÀ¾¾ò¥ê¥È¥ë¥ê¡¼¥°¡×¡Ê°¦É²¡Ë¤ÇËÜ³ÊÅª¤ËÅê¼ê¤ò»Ï¤á¤¿¡£À¾¾ò¹â»þÂå¤Þ¤ÇÆÁÅç±óÀ¬¤Ï²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢µå»ù¤¿¤Á¤Ë¤â¡Ö¤É¤³¤Î¹â¹»¹Ô¤¯¤ó¡©¡×¤Èµ¤¤µ¤¯¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¤¸»Í¹ñ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ñ¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó20Ç¯Á°¤Î¾¯Ç¯»þÂå¤ò²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê´î²¬ºù / Sakura Kioka¡Ë