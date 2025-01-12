¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÉ³¤òÄÏ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¶õ¿¶¤êÏ¢È¯¤ÎÇ¢ª¥«¥Ã¥³¤è¤¹¤®¤ë¡ØºÇ¸å¡Ù¤ËÇú¾Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È313ËüÉ½¼¨¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤¿£÷£÷¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®£÷¡×
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëÇòÇ¤Á¤ã¤ó¡£¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÉ³¤¬¤¦¤Þ¤¯ÄÏ¤á¤º¶õ¿¶¤ê¤·¤¿ÇòÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥«¥Ã¥³¤è¤¯¥¥á´é¤ò·è¤á¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÇòÇ¤Á¤ã¤ó¤Î¥¥á´é¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢313Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ÆÄ«¤«¤éÃæÆÇ¡×¡Ö¥¥á´éºÇ¹â¡×¡Ö²¿¤³¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Ïー¡ª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1¥ß¥ê¤â¿¨¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ËºÇ¸å¤Ï¤¤Ã¤Á¤ê¥¥á´é pic.twitter.com/A7CljZahrw- ·î¤È¤·¤é¤¿¤Þ (@wataneko_tsuki) December 18, 2024
¥«¥Ã¥³¤è¤¯¥¥á´é¤ò·è¤á¤¿ÇòÇ¤Î¤·¤é¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó
Ç¤Î¤·¤é¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö·î¤È¤·¤é¤¿¤Þ¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Ç¤Î¤·¤é¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¡£¤¤¤Ä¤âÈý´Ö¤Ë¥·¥ï´ó¤Ã¤Æ¤ë¤Þ¤ó¤Þ¤ë¥ä¥ó¥ー¤ÊÇòÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ª¤â¤Á¤ã¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¤é¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó
º£²ó¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇòÇ¤Á¤ã¤ó¤¬¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£Ç¤¸¤ã¤é¤·¤À¤±¤¬¼è¤ì¤ÆÉ³¤À¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¤é¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¡£
Àª¤¤¤è¤¯Èô¤Ó¤«¤«¤ë¤·¤é¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó
¤¹¤Ù¤Æ¶õ¿¶¤ë¤·¤é¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó
Á´Á³Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬ºÇ¸å¤Ï¥¥á´é
ÌÔ¥¹¥Ôー¥É¤Ç½±¤¤¤«¤«¤ë¤â¡¢Áê¼ê¤ÏºÙÄ¹¤¤É³¡£´ÊÃ±¤Ë¤ÏÄÏ¤á¤Þ¤»¤ó¡£É³¤Ë1¥ß¥ê¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¤é¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡£·è¤á¥Ýー¥º¤À¤±¤Ï³°¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÏÍÍ¡£
¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤â¤Á¤ãÊá¤Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¸À¤¤¤¿¤²¤Ê¥¥á´é¤òÈäÏª¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¶õ¿¶¤ê¤«¤é¤Î¥¥á´é¤Ë¤Ï»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¤·¤é¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Î¥¥á´é¤ËXÌ±¤âÇú¾Ð
Ç¤Î¤·¤é¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¤È·î¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿
¥É¥ä¥¡¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Î¥¥á´é¤ò¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤Ï¡¢»×¤ï¤ºÇú¾Ð¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ313Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢11Ëü·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Åê¹Æ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤¿£÷¡×¡Ö¥¥á´é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Ë¥¥á´é¤Ç²¿ÅÙ¤â¥ê¥Ô¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö·î¤È¤·¤é¤¿¤Þ¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Î¤·¤é¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¤È·î¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆø¤ä¤«¤Ç³Ú¤·µ¤¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê¤·¤é¤¿¤Þ¤Á¤ã¤ó¡õ·î¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢³Ú¤·¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö·î¤È¤·¤é¤¿¤Þ¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£