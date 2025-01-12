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Daily Mail. UFO-like electric flying vehicle which gives passengers 360 degree views could be the next Uber. January 6 2025