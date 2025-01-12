¥¢¥Þ¥¾¥ó¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â26Ç¯´Ö1¿Í¤Ç½»¤ßÂ³¤±¤¿ÉôÂ²¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¡Ö·ê¤ÎÃË¡×¤¬»àµî
¥¢¥Þ¥¾¥óÆîÀ¾Éô¤Î¾®¤µ¤ÊÂ¼¤Ë1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¡¢Ææ¤á¤¤¤¿Âç¤¤Ê·ê¤ò·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö·ê¤ÎÃË¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Àè½»Ì±Â²¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£26Ç¯´Ö¤â1¿Í¤ÇÀ¸¤Â³¤±¤¿ÃË¤Î¿ÍÀ¸¤È¡¢Àè½»Ì±Â²¤È¸½ÃÏÀ¯ÉÜ¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¤¥®¥ê¥¹Âç¼ê»æ¤ÎThe Guardian¤¬·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Brazil¡Çs mysterious ¡Æman of the hole¡Ç is dead. Should his land remain protected? | Indigenous peoples | The Guardian
The coveted legacy of the ¡ÆMan of the Hole¡Ç and his cultivated Amazon forest
https://news.mongabay.com/2023/11/the-coveted-legacy-of-the-man-of-the-hole-and-his-cultivated-amazon-forest/
·ê¤ÎÃË¤ÎÁÇÀ¤ÏÆæ¤ËËþ¤Á¤Æ¤ª¤ê¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤ÇÈóÀè½»Ì±¤«¤é¤Î±ç½õ¤òµñ¤ßÂ³¤±¡¢Ä´ººÃÄ¤ÎÀÜ¿¨¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¸ÀÍÕ¤¹¤éÈ¯¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á·ê¤ÎÃË¤ÏÌ¾Á°¤¹¤éÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Á¼°Åª¤Ë¡Ö¥¿¥Ê¥ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥Ê¥ë¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÌ¤ÀÜ¿¨ÉôÂ²(¥¢¥¤¥½¥é¡¼¥É)¤ËÅö¤¿¤ë¿Í´Ö¤Ç¡¢¸½ÃÏ¿¦°÷¤¤¤ï¤¯¥¿¥Ê¥ë¤Î²ÈÂ²¤ÏÆþ¿¢¼Ô¤Ë¤è¤êµÔ»¦¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Àè½»Ì±Â²¤ÎºÇ¸å¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¤¬¡¢¥¿¥Ê¥ë¤òÂª¤¨¤¿±ÇÁü¤Ç¤¹¡£
Fresh footage released of last survivor of Brazilian Amazon tribe - YouTube
¥¿¥Ê¥ë¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤È¤â26Ç¯´Ö¡¢¿¹¤ÎÃæ¤Ç1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥Æ¥ê¥È¥ê¡¼¤ò°ÜÆ°¤·¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î²È¤ò·ú¤Æ¡¢ºîÊª¤ò¿¢¤¨¡¢¼í¤ê¤ò¤·¤¿¤Û¤«¡¢²È¤ÎÃæ¤ËÆæ¤á¤¤¤¿Âç¤¤Ê·ê¤ò¤¤¤¯¤Ä¤â·¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ê¤¬²¿¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¤Î¤«¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Ä´ººÃÄ¤Ï¿®¶Ä¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1996Ç¯¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Î¹ñÎ©Àè½»Ì±ºâÃÄ(Fundação Nacional dos Povos Indígenas¡§FUNAI)¤ÎÄ´ºº¥Á¡¼¥à¤¬¥¿¥Ê¥ë¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¤È¤¡¢¥¿¥Ê¥ë¤ÏÄñ¹³¤·¡¢ÌÚ¡¹¤Î´Ö¤«¤éFUNAI¤ËÌð¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£2007Ç¯¡¢FUNAI¤Î¥Á¡¼¥à¤ÏºÆ¤ÓÀÜ¿¨¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥¿¥Ê¥ë¤Ï¤³¤ì¤òÂà¤±¡¢¥Á¡¼¥à¤Î1¿Í¤¬Ìð¤Ç¤Ò¤É¤¤½ý¤òÉé¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
2022Ç¯¡¢¥¿¥Ê¥ë¤Ï¥Ï¥ó¥â¥Ã¥¯¤Ë²£¤¿¤ï¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÂ©¤ò°ú¤¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥Ê¥ë¤Î»à¤Ï1¤Ä¤ÎÌ±Â²¤ÎÀäÌÇ¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¤Þ¤¿80Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ª¤è¤Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¤ÎÅÚÃÏ¸¢ÍøÌäÂê¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²Ð¼ï¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î·ûË¡¤Ç¤Ï¡¢Àè½»Ì±Â²¤ÎÅÚÃÏ¤ÏÀè½»Ì±Â²¤Î¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë¡Åª¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¤¬ÅÚÃÏ¤ò½êÍ¤·¤ÆÀè½»Ì±Â²¤¬ÅÚÃÏ¤Î¸¢Íø¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥¿¥Ê¥ë¤ÏÀè½»Ì±Â²¤ÎºÇ¸å¤ÎÀ¸¤»Ä¤ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¿¥Ê¥ë¼«¿È¤¬³°³¦¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òµñ¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¡¢¥¿¥Ê¥ë¤¬Â°¤·¤Æ¤¤¤¿Ì±Â²¤ÎÅÚÃÏ¤ÏË¡Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î¶³¦¤¬Äê¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢Â¾¤ÎÅÚÃÏ¤È¤Ï°ã¤¤¡¢¥¿¥Ê¥ë¤Ë¤Ï°ì»þÅª¤ÊÅÚÃÏ¤Î»ÈÍÑÀ©¸Â¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÁ¼ÃÖ¤¬¼¹¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿¥Ê¥ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¼þÊÕ¤ÎÅÚÃÏ¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¡¹¤Ï¥¿¥Ê¥ë¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÅÚÃÏ¤ò²òÊü¤¹¤ë¤è¤¦À¯ÉÜ¤ËÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À¯ÉÜ¤Ï¥¿¥Ê¥ë¤Î»à¸å¤âÅÚÃÏ¤ÏÀè½»Ì±Â²¤Î¤â¤Î¤È¤·¤Æ¼é¤é¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¹Í¤¨¡¢²þ¤á¤ÆÀµ¤·¤¯¶³¦¤òÄê¤á¡¢À¯ÉÜ¤ÎÅÚÃÏ¤Î¤Þ¤Þ¤È¤·¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬Å¬Åö¤À¤ÈÈ¿ÏÀ¤·¡¢ÁÊ¾Ù¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¿¥Ê¥ë¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÊÝ¸î¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤¬²áµî¤ËÀè½»Ì±»¦³²¤ò¾©Îå¤·¤¿¤³¤È¤Ø¤ÎÈ¿¾Ê¤È¤·¤Æ¤Î°ÕÌ£¹ç¤¤¤â¶¯¤¯¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ëÀè½»Ì±Â²¤ÎÈË±É¤Î¤¿¤á¤Ç¤Ê¤¯Çå½þ¤Î¤¿¤á¤ËÅÚÃÏ¤ÎÊÝ¸î¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¤Ï1964Ç¯¤«¤é1985Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·³»öÆÈºÛÀ¯¸¢»þÂå¤ËÇò¿ÍÆþ¿¢¼Ô¤äËÒ¾ì¼ç¤¬½»Ì±¤«¤é¿¹ÎÓ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤¬¾©Îå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾Ú¸À¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Àè½»Ì±Â²¤ÏÆÇ»¦¤µ¤ì¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÅ·Á³Å÷¤òÅêÍ¿¤µ¤ì¡¢»þ¤Ë¤Ï¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤ÇÄÉÀ×¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤ÎÇ÷³²¤ò¼õ¤±¤¿²áµî¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¥¢¥¤¥½¥é¡¼¥É¤Ï21À¤µª°Ê¹ß¤âÂ¾¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤òµñ¤à¼Ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ï¥¢¥¤¥½¥é¡¼¥É¤È¤ÎÉÔÍ×¤ÊÀÜ¿¨¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëÀ¯ºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÜ¿¨¤òÈò¤±¤ë¤Ù¤Ì±Â²¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬ÀÜ¿¨¤·¤ÆÈà¤é¤ÎÂ¸ºß¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢FUNAI¤Ê¤ÉÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Àè½»Ì±¿Í¸¢´Æ»ëÃÄ¤Î¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥ê¥Ù¥¤¥í»á¤Ï¡ÖÅÚÃÏ¤Î¶³¦²èÄê¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ï²¿Ç¯¤âÅ¥¾Â¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£Ì¤ÀÜ¿¨ÉôÂ²¤ÎÆÃÄê¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢¤Þ¤ººÇ½é¤Ë½¸ÃÄ¤ÎÂ¸ºß¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë114¤Î°Û¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á85¤ÏFUNAI¤Ë¤è¤ëÂÎ·ÏÅª¤ÊÄ´ºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤âFUNAI¤ËÂÐ¤·¤Æ¿Ê¹Ô¤òÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢FUNAIÂ¦¤â¡Ö¿Í°÷¡¢Í½»»¡¢·±Îý¤¬ÂçÉý¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉÔËþ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
The Guardian¤Ï¡Ö¥¿¥Ê¥ë¤Î»à¤Ë¤è¤ê¡¢Àè½»Ì±¤ÎÅÚÃÏ¸¢ÍøÁè¤¤¤ò¤á¤°¤ëÊ£»¨¤µ¡¢Îò»ËÅª¤Ê»ÄµÔ¹Ô°Ù¤Î±Æ¶Á¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤ÀÜ¿¨ÉôÂ²¤ËÂÐ¤¹¤ë·ÑÂ³Åª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£