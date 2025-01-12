¹ë²ÚÉÛ¿ØºÆ¤Ó¡ª¥Á¡¼¥àÃæÉô¤Ïº£´ü¤âÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡õËÅç¾Ç·¶åÃÊ¤òÁª½Ð ¿ùËÜ¾»Î´´ÆÆÄ¡Ö´ê¤ï¤¯¤ÐÏ¢ÇÆ¤ò¡×¡¿¾´ý¡¦ABEMAÃÏ°èÂÐ¹³Àï
¡¡Á´¹ñ¤ò8¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤±¡¢¥¨¥ê¥¢ÂÐ¹³¤Î·Á¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÃÄÂÎÀï¡ÖABEMAÃÏ°èÂÐ¹³Àï2025 inspired by ±©À¸Á±¼£¡×¤Î´ÆÆÄ²ñµÄ¤ÎÌÏÍÍ¤¬1·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¤Î¿ùËÜ¾»Î´´ÆÆÄ¡Ê56¡ËÎ¨¤¤¤ëÁ°²óÇÆ¼Ô¤Î¥Á¡¼¥àÃæÉô¤Ï¡¢º£´ü¤âÆ£°æÁïÂÀÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡Ê²¦°Ì¡¢²¦ºÂ¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢´ýÀ»¡¢22¡Ë¡¢ËÅç¾Ç·¶åÃÊ¡Ê34¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¶¯ÎÏÉÛ¿Ø¤ò·ëÀ®¡£¡Ö´ê¤ï¤¯¤ÐÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥Û¥¯¥Û¥¯´é¤Ç2´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¿ùËÜ´ÆÆÄ
¡¡ÀÅ²¬¡¦°¦ÃÎ¡¦´ôÉì¡¦»°½Å¡¦»³Íü¡¦Ä¹Ìî¡¦ÀÐÀî¡¦ÉÙ»³¡¦Ê¡°æ¡¦¿·³ã¤Î10¸©¤òÂ«¤Í¤ë¥Á¡¼¥àÃæÉô¡£20Ì¾¤ÎÃÏ°è´ý»Î¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿ùËÜ´ÆÆÄ¤Ï°¦ÃÎ¸©À¥¸Í»Ô½Ð¿È¤ÎÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¡¢°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»Ô½Ð¿È¤ÎËÅç¶åÃÊ¤Î¡ÈÆóËç´ÇÈÄ¡É¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢»°½Å¸©Îë¼¯»Ô½Ð¿È¤Îß·ÅÄ¿¿¸ã¼·ÃÊ¡Ê33¡Ë¤ÈÀÅ²¬¸©»°Åç»Ô½Ð¿È¤ÎÀÄÅèÌ¤ÍèÏ»ÃÊ¡Ê29¡Ë¤Î2Ì¾¤ò¿·¤¿¤Ë½Ð¾ìÅÐÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¿ùËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤ÈËÅç¶åÃÊ¤Ï¥Á¡¼¥àÃæÉô¤ÎÆóÂç¥¨¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀäÂÐ¤Ë³°¤»¤Ê¤¤¤ÈÁª¤Ö¤³¤È¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈËþÂµ¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î2¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤º¤Ã¤ÈÁª¤ÓÂ³¤±¤Þ¤¹¡×¤ÈÁá¤¯¤âÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Öß·ÅÄ¼·ÃÊ¤ÏABEMA¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢½ç°ÌÀï¤Ç¤âÈó¾ï¤Ë°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¼ÂÎÏ¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÁ°²ó¤«¤éÁª¤Ó¤¿¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤Ç¤·¤¿¡£ÀÄÅèÏ»ÃÊ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¤¬¿¶¤êÈô¼Ö¤â»Ø¤·¤³¤Ê¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÜ³ÊÇÉ¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥àÃæÉô¤Ç¤Ï°Û¿§¤Î¡ÈÀÚ¤ê»¥¡ÉÅªÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª½Ð¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ð¾ìÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿³Æ·³¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿¾å¤Ç¿ùËÜ´ÆÆÄ¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼ã¼ê´ý»Î¤òÂ·¤¨¤¿¥Á¡¼¥àËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÁ°²óÂç²ñ¤Ç¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¶å½£¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¶¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂ·¤¨¤ÆÄºÅÀ¤òÁÀ¤¦ËÌÆî¤ÎÎ¾·³¤Ë¡¢·Ù²ü¿´¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ë¡¼¥ëÊÑ¹¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¿È¤ò´Þ¤àÁ´°÷¤¬ÂÐ¶É¤ËÎ×¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁá»Ø¤·¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÀµÄ¾·ë²Ì¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¾´ý¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Îý½¬Áê¼ê¤ÏÆ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Â¾¤ÎÄï»Ò¤Ë¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤ÆÁê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈËüÁ´¤Î¾õÂÖ¤ÇÂç²ñ¤Ë¸þ¤«¤¦¿´¤Å¤â¤ê¤À¡£
¡¡ÌÜ»Ø¤¹¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó2ÅÙÌÜ¤ÎÄºÅÀ¤À¡£¡ÖÂè1²ó¤ÏÍ¥¾¡¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´ê¤ï¤¯¤ÐÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£Æ£°æÎµ²¦¡¦Ì¾¿Í¤ÎÂç³èÌö¤ËÊ¨¤¤¤¿°¦ÃÎ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Á¡¼¥àÃæÉô¤ÎÁ´10¸©¤òºÆ¤ÓÀ¹¤ê¾å¤²¤ë½àÈ÷¤ÏÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ABEMAÃÏ°èÂÐ¹³Àï inspired by ±©À¸Á±¼£¡¡Á´¹ñ¤ò8¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤±¤¿¡ÖÃÏ°è¥Á¡¼¥à¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¥¤¦ÃÄÂÎÀï¡£»î¹ç¤Ï´ÆÆÄ¤È½Ð¾ìÅÐÏ¿´ý»Î4¿Í¤Î·×5¿Í¤¬»²²Ã¡£Á´°÷¤¬1¶É¤º¤Ä»Ø¤¹¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸1¡×¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸1¤Ç¾¡¤Ã¤¿´ý»Î¤¬Éé¤±¤ë¤Þ¤Ç»Ø¤·Â³¤±¤ë¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸2¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢5¿Í¤òÀè¤ËÅÝ¤·¤¿Êý¤¬¾¡Íø¥Á¡¼¥à¤È¤Ê¤ë¡£ÂÐ¶É¤Ï»ý¤Á»þ´Ö5Ê¬¡¢1¼ê»Ø¤¹¤´¤È¤Ë5ÉÃ²Ã»»¤Î¥Õ¥£¥Ã¥·¥ã¡¼¥ë¡¼¥ë¡£Âç²ñ¤Ï2¤Ä¤ÎÍ½Áª¥ê¡¼¥°¤Ë4¥Á¡¼¥à¤º¤ÄÊ¬¤«¤ì¡¢ÊÑÂ§¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç2¾¡¤¹¤ë¤ÈËÜÀï¿Ê½Ð¡£¥Ù¥¹¥È4¤È¤Ê¤ëËÜÀï¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë