¥¹¥Ñ¥ë¥¿»°¸Í½Ø²ð¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¿·Ç¯½é¥´¡¼¥ë¡ª»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ËÅ¨¥Õ¥¡¥ó¤¬²Ö²Ð¸í¼Í
¥ª¥é¥ó¥À1Éô¤Î¥¹¥Ñ¥ë¥¿¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»°¸Í½Ø²ð¡£
ºòÇ¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿22ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¡¦¥¢¥ë¥á¥í Àï¤Çº£Ç¯½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¸åÈ¾7Ê¬¡¢Ì£Êý¤Î¥¯¥í¥¹¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ï»°¸Í¤ÎÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½ªÎ»´ÖºÝ¤Î¼ºÅÀ¤Ç1-1¤Î°ú¤Ê¬¤±¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
Á°È¾¤Ë¤Ï¥Û¡¼¥à¤Î¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¤¬È¯±ìÅû¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À±Æ¶Á¤Ç°ì»þÃæÃÇ¤µ¤ì¤ë»öÂÖ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ØHet Nieuwsblad¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¤âË½¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¥¹¥Ñ¥ë¥¿Áª¼ê¤¿¤Á¤¬ÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë²Ö²Ð¤òÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤Ë½ÉÇñ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤À¤±¤Ç¡¢¥¹¥Ñ¥ë¥¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÊÌ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡Ä¡£
ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤òËÜµ¤¤ÇÁÀ¤¨¤ë5Ì¾¤Î°ïºà
¤Ê¤ª¡¢»°¸Í¤Ï2024Ç¯¤Ë¤â¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Î½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Á¡¼¥àºÇ½é¤ÎÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤¿Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£